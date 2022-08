Los cromos, un instrumento para rememorar la historia del Granada CF

El calor aprieta en las principales calles de Granada en este mes de agosto, donde los más jóvenes granadinos disfrutan de sus vacaciones junto con sus familiares, que les acompañan a los kioskos para comprarles el álbum de LaLiga y algunos sobres de cromos con el inicio de la temporada futbolística. La presencia del Granada CF durante un amplio número de cursos ha protagonizado que el hobby del coleccionismo esté más vivo que nunca en la ciudad nazarí.

Colecciones Este llevan en el mercado más de 50 años, pero la esencia sigue siendo la misma gracias a Panini, que se acabó haciendo con la propiedad de la marca que revolucionó por completo el mundo del coleccionismo en España a partir de 1972.

Las colecciones, además de como guías o ficheros para el recuerdo, sirven para conocer los jugadores y clubes de LaLiga de una manera práctica y dinámica. Los equipos de las diferentes temporadas, las plantillas, los fichajes más sonados, los jugadores destacados de cada entidad, entre otras muchas cosas, hacen sacar la nostalgia interior y rememorar situaciones que ya se habían vivido con anterioridad a la hora de echar un vistazo en coleccionables de otros cursos atrás. Algo que ha pasado entre los más nóveles con el Granada CF.

El paso del Granada CF por las colecciones futbolísticas

Como todos los equipos que han estado en Primera División, el Granada CF también tiene su espacio aquí. La historia del cuadro nazarí en Primera puede estudiarse a la perfección en dichos álbumes. El equipo granadino aparece incluso antes de que Liga Este saliera al mercado. La primera colección data de la campaña 1941-42, cuando el Granada compitió por primera vez en la competición de oro del fútbol español. Ediciones Cisne se encargó de realizar este gran tesoro. A raíz de ello, varias colecciones de campañas posteriores las hicieron otras editoriales, como Bruguera, Disgra o Fher, que se encargaron de imprimir míticas plantillas rojiblancas, como la de campaña de la 1958-59, donde quedaron subcampeones de la Copa del Rey.

La plantilla del glorioso Granada de los años 70 también tiene su hueco en este baúl de los recuerdos. Los Falito, Aguirre Suárez, Pedro Fernández, Izkoa, Vicente, De La Cruz, Barrios, Lasa o Porta, entre otros –dirigidos por Joseíto-, fueron algunos de los hombres más significativos de ese equipo, que pulverizó bastantes récords. De esa manera, estos eran algunos de los jugadores más queridos entre los granadinistas de la época, que ansiaban tener los cromos de su querido 'Matagigantes'.

A partir de la campaña 1972-73, Ediciones Este se hizo con los derechos de los cromos de Primera División y, desde entonces, se ha encargado de editar y publicar las colecciones de la competición española. En el curso 1975-76, el Granada descendió por sorpresa tras haber hecho varias exitosas temporadas anteriormente, llegando incluso a quedarse a las puertas de entrar en Europa. Desde esa temporada, el Granada CF no volvió a salir en los álbumes de Liga Este hasta la temporada 2011-12, cuando los granadinos volvieron a la cúspide del fútbol nacional gracias al ascenso consumado en el playoff de ascenso ante el Elche en la 'era Pozzo'.

Para esa fecha, Panini ya había comprado Ediciones Este y, bajo el nombre de esta, se han editado los álbumes de las diferentes temporadas hasta la de esta campaña, que será la 2022-23. Desde el ascenso en 2011, los cromos del Granada estuvieron presentes hasta el descenso de la temporada 2016-17. En la 2019-20, el equipo nazarí volvió a aparecer ahí. De esa manera, el 'EuroGranada' de Diego Martínez también ha sido plasmado a través de los cromos hasta la campaña 2021-22, cuando se consumó de nuevo el descenso a LaLiga Smartbank.

Los cromos, además de como un pasatiempo para jóvenes -y no tanto-, son un instrumento muy útil con el que se pueden estudiar los diferentes equipos de la competición española. No obstante, hay gente que simplemente los tiene como un recuerdo de cada campaña, con el fin de tener plasmado todo lo vivido durante los diferentes cursos futbolísticos. La magia de los coleccionables no ha muerto, y sigue presente con el paso del tiempo gracias a la herencia de las distintas generaciones.

Para todos los seguidores del Granada CF, en este archivo pueden encontrar los cromos del equipo rojiblanco para su disfrute:

Todos los cromos del Granada CF.