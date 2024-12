Granada albergará el próximo 8 de febrero la gala del cine español por excelencia. Los Premios Goya recorrerán la alfombra roja del Palacio de Congresos en una cita exclusiva que impulsará la ciudad hacia la Capitalidad Cultural Europea de 2031. Este miércoles, el Carmen de la Victoria, con la Alhambra de fondo, ha sido el escenario para desvelar la lista de nominados a los Goya 2025. Por primera vez en su historia, el secreto de las nominaciones ha viajado fuera de Madrid, y lo ha hecho aquí, en la ciudad que los románticos establecieron como "la más bella y conmovedora" en palabras de Washintong Irving o "un sueño" para Bécquer.

Natalia de Molina y Álvaro Cervantes han protagonizado el momento en el que han relevado las 11 nominaciones para 'Segundo Premio', la película granadina que cuenta la historia de la banda de música Los Planetas. Entre ellas, se encuentra la nominación a 'Mejor actor revelación' de Cristalino, el artista granadino que ha dado vida a 'Florent' el guitarrista del grupo en la película de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez.

El granadino no ha tardado en reaccionar ante la noticia y ha compartido su emoción con sus seguidores a través de un vídeo publicado en sus redes sociales donde ha celebrado junto con su compañero de reparto y también nominación, Daniel Ibáñez, un momento de ilusión y satisfacción.

Cristalino: "Salir nominado junto a Daniel Ibáñez es un orgullo"

GranadaDigital ha tenido la oportunidad de hablar con él tras el anuncio de su nominación, donde ha expresado sentirse profundamente "entusiasmado". El artista ha sentido el momento con un poco de "surrealismo" y ha reconocido que este reconocimiento "significa muchísimo". "Todos sabemos lo difícil que es dedicarse al arte, y llevo muchos años haciendo música, y de pronto ha surgido esta oportunidad de la película, y que haya salido todo tan fluido, tan natural, con unos compañeros y compañeras tan increíbles, y que haya salido también nominado junto a Daniel Ibáñez, es un orgullo", ha comentado.

Para Cristalino, era la primera vez que participaba en una película, un reto que ha superado todas sus "expectativas". El cantante se ha mostrado muy agradecido con el compañerismo y el equipo de 'Segundo Premio': "Me sentí muy acompañado y fluyó bastante, la verdad. Fue algo inspirador".

Ese cambio de la música al cine fue para el granadino "algo curioso" donde ha reconocido los "paralelismos entre la música y la interpretación". "Hay aspectos más inconscientes, cosas de fondo que siento que ya tenía integradas y que me dieron la intuición para enfrentarme a situaciones nuevas y diferentes. Fue un proceso de aprendizaje, de descubrir qué es lo que realmente hay que interpretar. Tuve el respaldo y el cariño del equipo, lo que me dio la confianza necesaria para hacer el cambio de la música a la interpretación de manera natural, sin que fuera brusco. Además, en la película también hacíamos música, lo que me permitió sentirme un poco en casa", explica.

Con el secreto desvelado, toca esperar a ese 8 de febrero para ver si finalmente alguna de las 11 nominaciones a los Goya de 'Segundo Premio' consigue alguna estatuilla en la gala de cine con "tintes granadinos".