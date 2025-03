Hace no demasiadas semanas, Pablo Pin señalaba en rueda de prensa que el Covirán Granada se había convertido en el “equipo de las oportunidades”. La apuesta del club rojinegro en lo que a sus jugadores se refiere tiene un denominador común: todos tienen algún propósito personal que conseguir.

Bien sea por recuperar su mejor versión, por seguir creciendo en su carrera profesional o bien por hacerse un hueco en la ACB, el Covirán Granada ha brindado la dosis de confianza que algunos jugadores requieren para no solo cosechar sus logros individuales, sino también para remar todos juntos hacia el objetivo de la salvación.

En esta apuesta por brindar minutos y confianza a quienes en etapas anteriores no habían disfrutado de este privilegio se encuentra Agustín Ubal. Con tan solo 21 años, el uruguayo ha vestido ya la camiseta de cinco equipos. Un amplio bagaje para su corta edad, sin embargo, su presencia en la pista nunca había sido tan notable como en la presente campaña. Con la elástica de Covirán Granada, sus medias han dado un importante salto, siendo titular en nueve de los 22 encuentros que ha disputado y encontrando progresivamente un mayor minutaje que le ha permitido mejorar claramente su juego. Una temporada soñada para él que no ha sido posible por su trabajo diario y por la confianza que Pablo Pin ha depositado en él.

La mano amiga del técnico rojinegro ha sido todo un regalo para un Agustín Ubal que reconoce abiertamente el apoyo que su entrenador le ha brindado. “Necesitaba un entrenador que confíe en mí. Llevaba bastantes años que no sentía que el entrenador confiara y que supiese lo que yo podía aportar al equipo”. Así arranca el uruguayo su explicación al ser cuestionado por cómo valora su temporada en el Covirán Granada hasta el momento.

Agustín Ubal señala lo fundamental que ha sido para él la figura de Pablo Pin. Más allá de encontrar su rol, es decir, “saber qué tengo que hacer para que el equipo sume y donde me puedo meter en el equipo, algo que conseguí con la defensa y mi energía”, el base detalla que “la confianza en un jugador joven es lo que te da la vida”.

“Para mí fue algo nuevo”, prosigue, “que me incluyan en los planes de juego me da mucha motivación y me hace salir a comerme la cancha”. El jugador se muestra “súper agradecido con Pablo”, una confianza que trata de devolver “con garra, con esa aportación a través del rebote, de la defensa, de ese trabajo sucio”, aunque también detalla que el vestuario que ha encontrado en Covirán Granada también ha sido fundamental para su mejora.

“No solo necesitaba encontrar una persona que confiara en mí, también obviamente mis compañeros. Jonathan y Scott, por ejemplo, me daban la pelota en el partido contra Unicaja para que yo generara. Es difícil encontrar tantas cosas al mismo tiempo que te ayuden a crecer”. Así mismo, el jugador es consciente de que más allá de su energía y su defensa, es capaz de aportar en el plano ofensivo, algo que se vio en el Martín Carpena cuando le “soltaron un poco la correo y empiezo a hacer cosas”.

Con un camino aun sumamente largo por correr y toda su carrera profesional por delante, Agustín Ubal ha encontrado en Pablo Pin un entrenador, un guía, que le ha abierto la puerta que saber cómo “poder aportar más donde esté”.