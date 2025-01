El Covirán requiere de una "necesidad imperiosa" para acudir al mercado de fichajes

"Tenemos que ver una necesidad imperiosa". Es posible decirlo más alto, pero no más claro. Desde que comenzó la temporada 24/25 de la ACB un runrún cada vez mayor con el paso de las jornadas acecha al conjunto rojinegro. "Se necesitan refuerzos", "hay que fichar un '5'", estos son algunos de los comentarios que a diario pueden leerse en las redes sociales del Covirán Granada. La afición, al menos a través de las plataformas, reclama incorporaciones mientras mira de reojo cómo los rivales directos de su equipo siguen reforzándose. Sin embargo, en el club granadino se mantiene la calma conocedores de que la posibilidad de fichar no es tan sencilla ni tan simple como tener un simple deseo.

Óscar Fernández-Arenas no rehúsa contestar cuando se le menciona la palabra "mercado". Incluso lo toma con cierta ironía señalando que los medios le han preguntado por este tema "desde la segunda jornada". El presidente es claro, "no es que no haya un atisbo de fichaje", pero todo necesita su tiempo y sus circunstancias. El primer factor a tener en cuenta es la economía. "Económicamente no nos podemos permitir uno o dos fichajes porque nos apetece. Debemos buscar la viabilidad y el crecimiento del club. A mí no me gusta tener un dinero aquí guardado para el próximo año, yo quiero usarlo para este".

El presupuesto del Covirán Granada no permite aventurarse con entradas y salidas como sí hacen otros equipos como Lleida, Breogán o Coruña. La realidad de los granadinos es radicalmente diferente y parte de su situación se debe "al cambio generacional". Desprenderse de jugadores como Lluís Costa, Christian Díaz o David Iriarte no solo implica una parte emocional que seguro toda la marea rojinegra sintió como una parte de la historia de su club se marchaba, sino que a nivel económico también suponía un giro de 180º. Tocó dejar fichas de LEB y hacerse cargo de una plantilla donde todos sus efectivos cuentan con una experiencia que debe verse reflejada en sus contratos. Así, "ese desembolso hace que no tengamos el dinero para invertir en un jugador importante y, sobre todo, que esté disponible en el mercado" señala Fernández-Arenas.

El mercado, el segundo gran obstáculo. Para nadie será extraño escuchar aquello de que "el mercado es muy complicado". Una verdad imposible de negar. Cada vez más ligas entran en la disputa por los jugadores, algunas con capacidad de pagar mucho más que lo que se puede ofrecer en la ACB, es por eso que "cuando tuvimos que fichar el cambio de Felicio tardamos dos meses, por ejemplo, no por esperar sino por encontrar el jugador que se adecuaba a nosotros, con experiencia y que conociese la ACB. No es fácil y con la economía que tenemos es más complicado".

El presidente de la entidad granadina tampoco teme en reconocer que no hay "miedo" al hecho de tener "13 fichas", algo que ya ocurrió dos temporadas atrás cuando coincidieron en plantilla Luke Maye, Cristiano Felicio y Joe Thomasson. "No es un problema porque creo que Pablo es especial para tratar con los jugadores. Creo que es el mejor entrenador para 12 jugadores. Es muy complicado que ellos puedan seguir trabajando a un gran nivel sin tener los minutos que necesitan y el cuerpo técnico lo lleva de maravilla".

Con estas aclaraciones por parte de Óscar Fernández-Arenas quedan muy claras dos conclusiones. La primera, que todo dependerá del "momento y de que económicamente lo podamos afrontar", eso sí, para los más pesimistas, el presidente recalca que "si nos sale un jugador a un precio accesible y nos viene bien tampoco somos tontos", pero "sin hacer ninguna locura". El máximo dirigente de la entidad rojinegra se muestra muy claro, "si tenemos que bajar a Primera FEB no pasa nada, al día siguiente nos vamos a levantar y vamos a volver a pelear por regresar a la ACB".

Para evitar que esto último ocurra, Fernández-Arenas lanza una segunda conclusión: el trabajo debe ser del equipo y de la afición. El presidente reconoce que el ambiente vivido en el Palacio ante el Real Madrid fue espectacular, al igual que la actuación de sus jugadores. Algo que no ocurrió, por ejemplo, ante Gran Canaria donde el pabellón del Zaidín se contagió del frío que hacía en la instalación. Es por eso que Óscar Fernández-Arenas tiene muy claro que "si somos la afición y el equipo del Real Madrid contra Zaragoza, Lleida o Girona, vamos a poder ver muchos más partidos del Real Madrid. Esa combinación va a hacer que muy pocos equipos sean capaces de ganarnos aquí".

