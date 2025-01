Velocidad y dominio anotador para un Zaragoza que aun sueña con la Copa

Último encuentro de la primera vuelta de la ACB ante un rival de buenos recuerdos para el Covirán Granada. Este domingo 19 de enero, los rojinegros recibirán en el Palacio de Deportes a un Casademont Zaragoza que, dentro de la buena temporada que está firmando, pasa por un pequeño bache que los coloca en una peligrosa situación en Europa y que, en función de lo que ocurra en esta jornada 17 puede dejarlos fuera de la Copa del Rey.

No será plaza sencilla el pabellón del Zaidín para los de Porfi Fisac y es que aun no saben lo que es ganar en Granada. En la temporada 22/23, los maños cayeron en la antepenúltima jornada de la Liga Endesa ante Covirán Granada por 71 a 68. Tampoco lograron la victoria en la siguiente campaña donde fueron el primer equipo que los granadinos vencían aquel año, cayendo en la jornada 6 por 78 a 70. También vencieron los de Pablo Pin, esta vez en el penúltimo partido del año, en el Príncipe Felipe por 77 a 84. Un balance de un triunfo y tres derrotas para los zaragozanos que no ayuda en exceso en el bache que atraviesan en estos momentos.

Casademont Zaragoza volvía a ser uno de esos equipos rocosos, difíciles de doblegar e imbatibles ante su marea roja. Hasta la jornada 12, los maños se codearon con los primeros puestos de la tabla, siempre en el limbo entre los escalones que marcan el acceso a la Copa del Rey. Sin embargo, las tres últimas derrotas consecutivas ante Unicaja, La Laguna Tenerife y BAXI Manresa, siendo este último quien ha acabado con el fortín en el que se había convertido el Príncipe Felipe, ha dejado a los de Fisac en una situación cuanto menos compleja de cara al Torneo del KO. Opciones aun tienen, pero no solo pasa por derrotar al Covirán Granada, sino que también dependerá de los resultados de Barcelona y BAXI Manresa.

Tampoco corren tiempos felices en Europa. Este pasado miércoles cayeron ante el Oporto, colista de su grupo en la FIBA Europe Cup, una derrota que obliga a los de Fisac a ganar sus dos próximos partidos como locales ante el Maroussi y ante el Tofas Bursa si quieren estar presentes en los cuartos de final de la competición europea.

La situación en la que se encuentra Casademont Zaragoza es cuanto menos curiosa dado el desempeño del equipo hasta el momento. Los cambios efectuados en el mercado estival han hecho que los maños encuentren en la rapidez y las situaciones de transición su mejor aliado. Con uno de los baloncestos más alegres de la competición, los maños se cuelan entre los mejores ataques de la ACB con una media de 91'1 puntos por partido, solo superado por Valencia Basket. El tiro de dos es su mejor carta con un 57,1% de acierto, segundo en la tabla en este aspecto. Su acierto desde el triple tampoco pasa desapercibido con un 35,0% de acierto, mientras que en el tiro libre se encuentran en un 76,3%.

Su capacidad anotadora viene liderada por efectivos como Jilson Bango (máximo anotador del equipo en ausencia de Bojan Dubljevic), Trae Bell-Haynes o Emir Sulejmanovic. Entre los tres aportan una media de 50'7 puntos a su equipo que sumado a los 10'1 de media de AJ Slaughter se convierten en la columna vertebral del equipo. La capacidad para jugar a campo abierto de Bell-Haynes, además de ser uno de los mejores manejadores de la liga; la fiabilidad de Slaughter en los momentos en los que quema el baló o el dominio de Jilson Bango en la zona siendo una de la grandes revelaciones de la competición hacen de Zaragoza un rival sumamente complicado de derrotar si no se frena su ritmo sobre la pista. Importantes también efectivos como Santi Yusta, Marco Spissu o Joaquín Rodríguez, procedente de la Primera FEB, y que está dando muy buenos minutos a su equipo en un año en el que busca hacerse un hueco definitivo en la ACB.

Fisac apuesta por un juego rápido, de anotación en los primeros segundos y, sobre todo, de dominio en el rebote. De media capturan 35,8 rebotes por partido, siendo así el sexto equipo de la ACB que más balones captura, especialmente en el plano ofensivo donde su media asciende hasta los 12,69, siendo así el tercer clasificado en este ranking. Eso sí, la predilección por un ritmo elevado de juego también los lleva a cometer numerosas pérdidas, en concreto, 13'7 por partido. En el lado positivo para los maños, recuperan una media de 8'7 balones, algo imprescindible para quienes quieren sentenciar al ritmo desde la velocidad.