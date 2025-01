Agustín Ubal y Edgar Vicedo serán baja para el partido ante Zaragoza

Complicaciones para el Covirán Granada. Las lesiones ya han hecho acto de presencia en la plantilla rojinegra que ha visto como la ausencia de Agustín Ubal por un esguince en su mano y de Edgar Vicedo por una fascitis han complicado el trabajo de la semana. Con un equipo bajo mínimos, Pablo Pin tendrá que afrontar el último partido de una primera vuelta en la "nos falta alguna victoria en partidos donde hemos tenido opciones reales de triunfo", pero que de vencer a Zaragoza finalizaría con buenas sensaciones y un buen balance debido a los "basket average".

Racha de derrotas de Zaragoza: “Está haciendo buen baloncesto el otro día tuvo opciones importante de ganar el partido. En competición europea cuando se acumulan partidos también es difícil, todavía tienen opciones para la Copa y nos tenemos que esperar a un muy buen equipo”.

Estado físico de la plantilla: “La semana ha sido complicada en cuanto a salud. Ruben y Amine si han entrenado porque sino llegan a entrenar nos quedamos sin jugadores ya que Edgar está fuera hasta que se recupere de la fascitis que sufre y Agustín tuvo un golpe en su mano y tiene un esguince de segundo grado por lo que es complicado que esté para este fin de semana. También hemos tenido algunos virus y ha sido complicado entrenar en cuanto a condiciones por el frío. Lo que tenemos que hacer es salir a por todas sin ninguna excusa”.

Mantener la seña de identidad del equipo en la defensa: " El rival el otro día te obliga a jugar más rápido. Tanta velocidad y tanto ritmo te obliga a tomar decisiones rápidas. Tenemos que tener en la cabeza seguir siendo sólidos a nivel defensivo. Valencia es el mejor ataque y Zaragoza está entre los mejores también. En ataque sí que le estoy pidiendo que jugué con un poco más de velocidad es algo que necesitamos. El baño. Esto de ahora va a muchos más puntos. Que te metan 80 ahora puede ser poco porque los partidos van a 90. La normativa hace que en el baloncesto haya más ataque".

Claves para parar a Zaragoza: “Para frenar su ataque empieza en nuestro propio ataque con el control de balón porque utilizan mucho las manos y corren muy bien a través del robo de balón. Excepto banco todos pueden subir el balón, pero banco corre muy bien y suele corre muy bien la pista. Frenar esos primeros segundos es clave para nosotros. Tomar buenos tiros para poder proteger bien el balance. El rebote sigue siendo algo básico. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos.

Balance de la primera vuelta: "En cuanto juego, tenemos que mejorar y esconder nuestras limitaciones. Para mi juega bien. Hay días que tienes más problemas. En cuanto a resultados habrá que esperar a este último partido. Si somos capaces de ganar el domingo y si se dan resultados lógicos, acabaremos fuera de descenso y con un buen basket average. Si que nos falta alguna victoria, hemos tenido opciones reales de otros triunfos. Nosotros tenemos que concentrarnos en el siguiente partido por romper racha negativa, acabar la primera vuelta con buenas sensaciones y que el equipo tenga un refuerzo positivo".

Fichajes de los rivales directos: "Se han adelantado en algunos casos porque la apuesta económica de algunos clubes está siendo grande. Quedamos tres equipos sin fichar, Tenerife,Zaragoza y nosotros. Todos se han adelantado. En el caso de Coruña, tienes a Thompkins, Scrubb, Lima, Heurtel, que no son de perfil bajo precisamente. En nuestro caso tenemos que seguir trabajando con los jugadores que tenemos y ojalá tengamos la oportunidad de mejorarnos en un futuro. La liga de septiembre no es la liga de ahora. Cuando todos fichan jugadores los equipos cambian y mejoran, eso lo tenemos que tener en cuenta pero lo importante no es fijarnos en los demás".