El Granada intentará aprender a vivir sin Myrto Uzuni a partir de este sábado (21:00 horas), lo que sobre todo implica una búsqueda del gol que frente al Burgos fue infructuosa. Con el caso ya resuelto, aunque el albanés sigue en la ciudad, Lucas Boyé se postula para encabezar esta misión en el conjunto rojiblanco, que mide sus aspiraciones frente al Levante. Un rival directo contra el que ya cayeron los de franjas horizontales en Los Cármenes, en la primera derrota con Escribá al mando. En aquella cita, la presencia del goleador nazarí no sirvió. Ahora, en su ausencia, el técnico apela a la fortaleza del grupo, al menos hasta que el bazar arroje refuerzos.

El preparador valenciano ha tratado de mantener al vestuario al margen de la tormenta, ajeno en la medida de lo posible a la rebeldía de su mejor realizador, pero, inevitablemente, la situación lo enrareció todo. Se percibió perturbado el equipo contra el Burgos y también romo, con una gran dificultad para generar peligro a su adversario sin Uzuni en el frente de ataque. Weissman no olfateó un balón que poder encauzar y Lucas Boyé, aunque sí agitó el árbol, no encontró fruto. Los recursos en el Ciutat de Valencia serán casi los mismos, aunque regresan Miguel Ángel Brau y Martin Hongla, directos al once salvo sorpresa. El rival, en cambio, se adivina menos dócil en esta ocasión, si bien atraviesa un momento extraño en lo deportivo.

El Levante solo ha ganado uno de sus últimos seis encuentros, encaramado aun así a la sexta posición de la tabla con dos puntos más que los rojiblancos, por lo que la cita puede deparar un salto del cuadro dirigido por Fran Escribá. Calero, su homólogo granota, tiene a su plantilla sana, por lo que cabe esperar que no realice demasiadas innovaciones en su alineación. En ella, sus tres estiletes, Roger Brugué, Iván Romero y el comandante Morales, que suman cuatro, cinco y seis goles respectivamente. Tres lleva Carlos Álvarez, que también opta a ser elegido, uno menos que Kochorashvili, quien ejercerá de escolta junto con Oriol Rey. Un equipo potente y afilado capaz de dinamitar en transiciones, como ya hizo en su visita a la ciudad de la Alhambra.

En el bando granadinista no se atisban demasiados cambios, todavía a la espera de que lleguen los refuerzos. De momento, solo ha llegado uno, Abde Rebbach, pero se incorporará el lunes a la dinámica rojiblanca, en la que ya no se encuentran desde la semana pasada Myrto Uzuni ni Theo Corbeanu. Así, cabe esperar que Luca Zidane conserve su plaza bajo palos, con Miguel Rubio y Loïc Williams por delante. Rubén Sánchez regresaría a su banda natural, con Brau de vuelta al carril izquierdo, profundidad extra con respecto a la última jornada.

Presumiblemente, Martin Hongla volverá a incrustarse en la sala de máquinas, emparejado con Gonzalo Villar, quien estará encargado de mover la batuta una vez más. Por un costado percutirá Tsitaishvili, uno de los más incisivos en el encuentro pasado, mientras que en el otro lo haría Pablo Sáenz, sin más extremos naturales disponibles en la plantilla ni recreativistas en la convocatoria para actuar en banda. Otras alternativas pasarían por reubicar a Reinier, a quien la posición tampoco le es desconocida, o a Ricard. Arriba, la necesidad parece empujar a Escribá a colocar toda su artillería disponible, que tampoco es excesiva con Siren Diao en la enfermería. Permanecería Weissman en la vanguardia, pero acompañado este sábado por Lucas Boyé, ya en condiciones de competir desde el inicio. Su mejor versión es ahora más necesaria que nunca en este Granada desprovisto de gol. Sin Uzuni, las aspiraciones de ascenso rojiblancas dependen casi por completo de su acierto. Al menos, hasta que Tognozzi encuentre otro goleador en el mercado.

Alineaciones probables:

Levante UD: Andrés Fernández; Andrés García, Elgezabal, Dela, Diego Pampín; Kochorashvili, Oriol Rey; Roger Brugué, Pablo Martínez, Morales; e Iván Romero.

Granada CF: Luca Zidane; Rubén Sánchez, Miguel Rubio, Loïc Williams, Miguel Ángel Brau; Giorgi Tsitaishvili, Martin Hongla, Gonzalo Villar, Pablo Sáenz; Lucas Boyé y Shon Weissman.

Árbitro: Eder Mallo Fernández, del comité castellanoleonés.

