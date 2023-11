Un Covirán excelso se quita la espinita del triunfo a domicilio (77-94)

Si esto es un sueño, que nadie despierte al Covirán Granada. Contra todo pronóstico, los rojinegros han sumado este sábado su tercer triunfo de la temporada, el primero a domicilio en un partido al que buscar una queja o un defecto al juego granadino es prácticamente imposible. El Covirán Granada arrancó el partido cumpliendo a la perfección el plan de partido establecido. Para poder plantarle cara a Monbus Obradoiro era necesario ser agresivo en la defensa, provocar pérdidas de balón y correr, sobre todo, correr. Los tres primeros ataques de los gallegos quedaron en nada gracias a la intensidad defensiva de los rojinegros. En apenas unos minutos, los de Pablo Pin colocaron el 4-12 en el marcador con un dos de dos en triples de la mano de Lluís Costa y Pere Tomás. Hasta el ecuador del primer cuarto, el partido estaba siendo un camino de rosas para el Covirán Granada, pero evidentemente nada estaba decidido.

Dos triples consecutivos de Thomas Scrubb y Jordan Howard permitieron al conjunto local acercar posturas. Tras varias acciones en las que el tiro exterior acaparó todo el protagonismo, las rotaciones planteadas por Pablo Pin dieron un impulso vital a los rojinegros. Mención especial merece Evaldas Kairys. El pívot lituano entró en pista a falta de cuatro minutos para finalizar el primer periodo y firmó una actuación brillante. Sacó una falta en ataque, planteó unos bloqueos directos perfectos e incluso anotó una canasta. Quién lo iba a decir cuando hace tan solo unos días se pensaba que estaría fuera de las pistas al menos tres meses. La implicación de la segunda unidad permitió a Covirán Granada marcharse al segundo cuarto con siete puntos de ventaja (15-24).

La entrada en el segundo periodo no fue tan excelente como se esperaba. Pablo Pin dio entrada a David Iriarte y, aunque el capitán anotó un triple inesperado, sumó tres faltas casi consecutivas que puso en ciertos aprietos al plantel rojinegro. Un triple de Scrubb y los primeros tiros libres del partido para Monbus Obradoiro supusieron el primer golpe de los de Moncho Fernández en un cuarto en el que los gallegos dominaron el juego, especialmente, desde el tiro exterior. La defensa granadina impedía claramente a los locales poder jugar el poste bajo, aunque supieron redibujar su estrategia para castigar a su rival desde el tiro exterior. Ante el acierto gallego llegó el bloqueo granadino. Por unos minutos, los de Pablo Pin repitieron las imprecisiones y despistes motivados por la ansiedad y el nerviosismo que tantos malos resultados les han traído.

Para suerte de Covirán, Obradoiro no pasó por sus mejores minutos en anotación, por lo que el resultado no varió hasta que Joe Thomasson desatascó el ataque de los suyos. El plano ofensivo volvió a tomar protagonismo con una batalla personal entre Scrubb y Cheatham desde la línea de 6’75, fiesta a la que se sumó Alex Suárez para colocar el 36 a 36 en el luminoso. En el momento de mayor tensión, apareció Cristiano Felicio con cuatro puntos consecutivos y Pere Tomàs con un triple para marcharse al descanso con el 40 a 43.

Tras el paso por vestuarios se presentaba un panorama inhóspito para el Covirán Granada. Por primera vez en la temporada, los rojinegros no habían estado ni un solo minuto por debajo en el marcador, por lo que saber jugar con la ventaja se convertía en algo vital para las aspiraciones granadinas. De regreso a la pista, un parcial de 2-7 para el Covirán denotó la confianza y la moral que los visitantes habían ganado tras su victoria ante Andorra. Aunque Obradoiro seguía con su plan establecido de hacer daño desde el triple, los gallegos se encontraron con un heróico Kwan Cheatham, gran protagonista del partido de principio a fin. Con el +10 para los granadinos, Moncho Fernández paró de nuevo el encuentro, conocedor de que la segunda derrota en el Fontes do Sar era a cada minuto más real. La reprimenda de Moncho Fernández surtió efecto durante unos pocos segundos, exactamente hasta que Badzim hizo una antideportiva que le concedió cuatro puntos a los rojinegros. El intercambio de canastas, faltas y, nuevamente, de triples dejó el resultado final del tercer cuarto en el 64-72.

Todo estaba de cara para que el Covirán Granada sumase su tercer triunfo de la temporada, pero Monbus Obradoiro no iba a dar por perdido este encuentro hasta el último segundo. Es especialista en ello. Un parcial de 4-0 para los locales volvió a meter presión a un conjunto rojinegro que tenía que tirar de templanza para llevarse un encuentro que había dominado desde el minuto uno. Recuperó el Covirán Granada el colchón de los diez puntos. Desde ese momento, llegó el disfrute. Los minutos pasaban y Obradoiro no era capaz de recortar distancias. Tampoco hubiese sido justo, pues esta victoria merecía tomar camino directo hacia Granada. Ha costado once jornadas, pero los de Pablo Pin por fin han vivido un partido de dominio absoluto, de una solidez defensiva que ha rozado la matrícula de honor y de unos últimos minutos de juego en los que divertirse y seguir aumentando una distancia que, casi desde el ecuador del periodo ya marcaba que el Covirán sumaría su tercera victoria de la temporada, la primera a domicilio y la segunda consecutiva (77-94). Mención especial merece Kwan Cheatham, líder indiscutible del partido con 20 puntos y un 4 de 8 desde el triple. También Lluís Costa, con 24 puntos y que volvió a sacar sus trucos para hacer desaparecer cualquier atisbo de remontada del rival. Como no, Evaldas Kairys, invitado inesperado en esta jornada, pero que cumplió con su papel en los diez minutos que estuvo en pista. Tras muchas semanas de sufrimiento, el Covirán Granada por fin sonríe y no por cuestión de suerte, sino por esfuerzo, méritos y una fe inquebrantable.

Ficha del partido:

Monbus Obradorio: Howard, Scrubb, Zurbiggen, Pustovyi, Tinkle - quinteto inicial - Figueras, Bladzevic, Badzim, Guerrero, Muñoz, Suárez, Kovliar

Covirán Granada: Felicio, Cheatham, Costa, Tomás, Thomasson - quinteto inicial - Kairys, Kramer, Martínez, Iriarte, Konontsuk, Díaz

Parciales: 15-24; 25-19 -descanso- 24-29; 13-22

Árbitros: Javier Torres, Alfonso Olivares y Cristóbal Sánchez.