Vídeo | Convocada una manifestación para protestar por los cortes de luz en la zona Norte

La plataforma granadina contra los cortes de luz convoca una manifestación para protestar por los apagones que afectan a la zona Norte para este próximo sábado 28 de enero, a las 12:00 horas. La marcha partirá desde los jardines del Triunfo a las 12:00 horas y finalizará en la Plaza del Carmen.

Miles de familias están afectadas y denuncian que sufren tres cortes de luz cada hora. Un total de 92 organizaciones se han adherido al manifiesto de la plataforma granadina contra los cortes de luz.

"En enero de 2023, año en el que Granada acogerá un Consejo Europeo, en el que la cultura, la ciencia, la investigación y la transferencia tecnológica son sus estandartes, cientos de sus vecinas y vecinos siguen sufriendo cortes de luz evitables en sus domicilios. Mientras Endesa se enreda en excusas y las administraciones siguen mirando hacia otro lado, discutiendo competencias y sin implementar medidas eficaces que pongan fin a esta situación, las personas que habitan distrito Norte pasan frío por no poder encender sus braseros, dejan de estudiar porque sin luz es imposible, no pueden respirar porque sus dispositivos eléctricos no funcionan con los cortes y se les estropea la insulina que tiene que mantenerse refrigerada dado que los frigoríficos tampoco funcionan. La existencia de vecinas y vecinos de Granada sufriendo cortes de luz que afectan a todos los aspectos de su vida de forma importantísima, especialmente a su salud, y que suponen una vulneración de derechos esenciales no puede ser consentida por las administraciones públicas. La obligación de éstas es garantizar que las personas que viven en su territorio tengan una vida digna, lo que exige tener electricidad en sus hogares", denuncia la plataforma.

También considera que Endesa tiene "de una vez por todas, que asegurar que todas las personas que están pagando sus facturas tengan luz en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía que también está al día de sus pagos". Es por ello que desde la plataforma granadina contra los cortes de luz piden "que, de forma inmediata, se garantice el suministro eléctrico ininterrumpido a todas las personas electrodependientes que están sufriendo cortes; que se habilite un mecanismo independiente que permita evaluar la dimensión de los cortes de luz de forma objetiva; que se realice una auditoría independiente de la zona; que se obligue a Endesa a establecer una línea de atención al cliente específica para las zonas que sufren cortes de luz; que las vecinas y vecinos participen en la toma de decisiones relativa a los cortes de luz; que las administraciones asuman las responsabilidades que les competen y garanticen los derechos de la ciudadanía, obligando a Endesa a cumplir con sus obligaciones de suministrar electricidad a todas las familias que se encuentran al corriente de sus pagos".

"Llevamos más de 10 años con esta lucha. Cada vez con más intensidad y fuerza. Y continuaremos hasta que no quede una sola vivienda sufriendo cortes de electricidad. Lo hacemos en coordinación y solidariamente con el resto de territorios que sufren esta vulneración de derechos, como puede ser Iznalloz, Pinos Puente, Benalúa de las Villas, Moraleda de Zafayona, barrios de Almería, Sevilla, Badalona, Girona y Cañada Real en Madrid, entre muchos otros. Sabemos que los cortes de luz que sufrimos no son incidencias puntuales, sino problemas estructurales de las compañías eléctricas que afectan a barrios repartidos por todo el territorio del estado. Por ello queremos que 2023 sea el año en el que Granada, al igual que el resto de barrios del Estado español, dejen de sufrir cortes de luz. Un 2023 donde las instituciones y administraciones garanticen barrios con luz, barrios con derechos", apuntan también desde la plataforma granadina contra los cortes de luz.