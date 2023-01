El entrenador del Granada CF, Paco López, ha comparecido ante los medios por última vez antes de recibir este sábado al Andorra en Los Cármenes (16:15 horas). El valenciano ha repasado el estado físico de la plantilla y ha recordado la importancia de ir recuperando jugadores. El tema más repetido ha sido la reciente incorporación del delantero senegalés Famara Diédhiou, del que ha asegurado que "no ha hecho ni un entrenamiento normal con el equipo durante la semana". También se ha referido a Bryan Zaragoza, restando importancia al hecho de que no juegue de inicio pese a brillar con luz propia cuando tiene minutos. Puede leer todas sus declaraciones a continuación:

Famara: Está en proceso de adaptación a nivel físico y de conocer el juego y a los compañeros. Viene de entrenar solo el último mes o mes y medio prácticamente. Es un déficit importante. De hecho, no ha realizado ni un entrenamiento normal con el equipo durante la semana, sino que ha estado entrenando aparte. Cuando los servicios médicos y los readaptadores entiendan que está para entrenar con el equipo, valoraremos meterlo en lista. Entendemos que, sobre todo, es un chico con un físico espectacular. Por sus características, debe darnos el juego aéreo y el remate final. Nos puede venir bien.

Ausentes: Uzuni ha entrenado con normalidad, sobre todo los últimos días, y lo tenemos disponible. Pero valoraremos también, porque viene de una lesión muscular, si sale de inicio o no. Melendo ha entrenado toda la semana con normalidad. Soro notó un pinchazo ayer [por este jueves] en el entrenamiento y hemos decidido que hoy no entrenara. Todavía nos falta una prueba que nos diga realmente si tiene una lesión muscular o no. Con Neva algo parecido. No queríamos arriesgar en el día de hoy y veremos para mañana.

Meseguer: Ha entrenado también en los últimos días con normalidad, aunque también hay que tener en cuenta el tiempo que lleva inactivo. Respecto a recuperar el centro del campo que formaba con Melendo, Callejón y Petrovic, lo importante por encima de todo es ir recuperando gente. Es verdad que en esa posición de mediocentro hemos sido siempre un poco cojos. Pero no solo es recuperar a Meseguer. También a Petrovic, que la semana pasada estaba indispuesto, o a Sergio Ruiz, que poco a poco va cogiendo su ritmo. Es importante absolutamente todo. No se trata de repetir lo que hicimos porque, también te digo, empezamos en su día con Meseguer porque era el único mediocentro disponible. Luego fue dando muestras de su rendimiento. Insisto en que lo importante es que cuantos más efectivos tengamos para elegir, mucho mejor.

Plaga de lesiones: Si te paras a ver todos los equipos, están similar de forma. Eso hasta esta semana pasada, prácticamente, en cuanto a lesiones musculares. Luego, las lesiones articulares a veces son inevitables. Hay que saber los porqués, pero sí que es verdad que el frío no es el mejor consejero para la musculatura y los campos están más congelados de lo normal. Influyen muchísimos factores y nunca sabremos el porqué. También la exigencia de todo el mundo en el día a día. Lo importante es tenerlo controlarlo y contar con una plantilla que haga que las bajas se noten lo menos posible.

Jonathan Silva: No me consta que haya pedido salir ni nunca me lo ha transmitido. Por lo tanto, yo siempre lo he considerado jugador de la plantilla. Desde que nosotros llegamos ha estado jugando Neva, pero ahora está entrenando sensacional y si Neva no estuviera y le tocara jugar estamos supertranquilos porque así nos lo demuestra en el día a día.

Andorra: Es un equipo peculiar en el sentido de que hay muy equipos, por no decir ninguno, que jueguen de la forma que lo hace el Andorra. Seguramente sea el que más posesión tiene de nuestra liga. Es muy difícil quitarles la pelota, están acostumbrados a llevar el peso del partido, tienen mucha paciencia, intentan sumar muchísimos pases en campo propio o en el contrario. Es un equipo muy peligroso porque encima tiene individualidades y es muy atrevido. Para nosotros es un gran reto. Tienen un nivel técnico muy alto y no va a ser fácil. Pero nosotros también somos un equipo que, en casa, tanto en la presión alta como en la retrasada somos peligrosos, con espacios somos peligrosos y trataremos de ser eficaces en lo que entendamos que es mejor en cada momento del partido

Apoyo de la afición: Ya anticipo que necesitaremos a nuestra gente empujando y eso va a ser un factor importante. Habrá momentos en los que haya que tener paciencia en cuanto a que, si el rival tiene mucho la pelota, hay que esperar el momento en el que les podamos presionar y hacer daño.

Bryan Zaragoza: Lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo: es un jugador decisivo, con un talento natural especial. Yo sé que los medios y la gente le da mucha importancia a salir de inicio, y yo quiero quitar esa etiqueta ya en el fútbol. Es una apreciación mía. Los entrenadores tratamos de elaborar un plan de partido en función de muchísimas cosas. Lo que sí te puedo decir en el caso de Bryan es que es un jugador decisivo, que él sabe que es muy importante para nosotros porque, además, hablamos mucho con él por ser más joven y tener tanto talento. Nos preocupamos mucho por él, no solo en el aspecto de juego, sino también a nivel personal, en su mejora. Quiero un Bryan no solo mejor para el hoy, sino también para el mañana, el pasado y su mejor futuro. Para mí no es tan importante si sale o no de inicio, sino que sea decisivo e importantísimo como lo está siendo.