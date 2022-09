Lybertad Fajardo lleva sus 'Momentos de Lybertad' al Festival A la Vela de la Alhambra

Lybertad Fajardo regresa a los grandes escenarios con Momentos de Lybertad. Tributo a las mejores canciones de ayer y hoy. La cantante presenta en la noche de este jueves un repertorio de covers basado en las mejores canciones de los años 70, 80 y 90 en versiones hechas por ella y cargadas de personalidad, acompañada por el trío musical Lopretti en un directo en acústico. El concierto, a las 21.00 horas en el Palacio de los Córdova y dentro del Festival A la Vela de la Alhambra, tiene un precio de 16,50 euros y las entradas se pueden adquirir en Redentradas.es y en taquilla desde una hora antes del espectáculo.

'Lybertad con 'y' griega', como así indica su nuevo nombre artístico coge un nuevo estilo musical basado en un mix de boleros, bossa nova, soul, baladas, sin perder esa identidad flamenca que desde muy pequeña cuando fue ganadora a sus ocho años del programa de televisión Menudas Estrellas mantiene de forma muy personalizada. La voz que de pequeña escuchábamos en programas televisivos ha cogido poso, envergadura, volumen y personalidad.

Artista todoterreno, Lybertad se ha forjado desde sus inicios con actuaciones en eventos y teatros a todos los niveles. Ha trabajado durante varios años para la productora Gestmusic en diferentes programas de Antena 3 y en colaboraciones con la productora musical Cargo Music grabando algunos discos con la participación de Albert Hammond y Marta Sánchez.

Hay que destacar fuera de su carrera musical la representación teatral interpretando a la hija de Mariana Pineda junto actores de la talla de Emilio Gutiérrez Caba, Manuel Bandera y Carmen Conesa en el Teatro Isabel La Católica de Granada.

También ha trabajado poniendo su voz en el musical La bella y la bestia en el Teatro Lope de Vega de Madrid junto a Xenia Reguant y Carlos Marín (Il Divo), recientemente fallecido, y al que Lybertad va a homenajear en su repertorio del concierto de este jueves en su versión en español de The Winner Takes It All.

Momentos de Lybertad es un concierto en donde la cantante expresa musicalmente sus sentimientos. En cada una de las canciones versionadas del repertorio hay un significado muy especial para ella porque representan algo de su vida y se siente muy identificada con la letra de todas.

Junto con Lopretti’s Trío (piano, contrabajo y percusión-batería) con la colaboración muy especial del cantante Iván Centenillo, las covers de temas de Adele, Amy Winehouse, Jeanette o el propio Manuel Alejandro, entre otros, y bajo los suspiros andalusíes de la Alhambra y en un Palacio de Los Córdova engalanado para la ocasión, promete ser una velada musical mágica.

La cantante Lybertad en su formación musical destaca a dos personas muy importantes para ella, la profesora francesa de canto Florance ya fallecida y a Mariola Cantarero una de las grandes de nuestra lírica, que actualmente le esta dando clases de canto y técnica vocal.

Lybertad, nacida en Granada, orgullosa de su tierra que tanto le ha dado quiere esta noche en su concierto de 'A la Vela de la Alhambra' devolver todo su talento a la ciudad que la ha visto nacer artísticamente.