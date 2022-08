Comienzan los ‘Encuentros de barrio’ de Armilla con motivo de los Presupuestos Participativos

El Ayuntamiento de Armilla, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y Participación Ciudadana, ha puesto en marcha los ‘Encuentros de Barrio’ con el fin de elaborar los ‘Presupuestos Participativos 2023’ que tienen una dotación este año de 1.000.000 de euros. Para ello, piden la colaboración de la ciudadanía armillera y que se inscriban en uno de los cuatro encuentros vecinales que se van a celebrar en el municipio y donde acudirán concejales de todas las áreas de gobierno municipal.

Centro Sociocultural La Cerraca, el jueves 1 de septiembre; Plaza Virgilio, el lunes 5 de septiembre; Plaza Las Caserías, el jueves 8 septiembre y Plaza del Ayuntamiento, el sábado 10 del mismo mes, son los ‘Encuentros de Barrio’ programados.

La propia Concejalía ha pedido a la población que no "pierdan esta oportunidad de contribuir a estos Presupuestos y de gestionar los propios recursos públicos armilleros con su opinión, sugerencias, propuestas... Es muy importante acudir a estas convocatorias a proponer todas aquellas mejoras que se crean necesarias para el bienestar del municipio”.

El primer ‘Encuentro de Barrio’ está destinado a los habitantes de la zona de La Cerraca, Adolfo Suárez, Los Prados...; el segundo para Parque Virgilio, zona del Carmelo, Las Corrias y Barrio Santa Teresa; el tercero para los Barrios Las Caserías, Nuevo Campus...; y el cuarto y último en la Plaza de la Constitución, para el entorno del ayuntamiento, zona del Teatro, la Yesera, el Cortijillo, Barrio Napoleón... “Con los presupuestos participativos se pretende implicar a la gente en el juego democrático entre ideas. Es como un programa colectivo y sin partidos; convertir las críticas en propuestas constructivas”, afirma Díaz.

Prosigue la concejala Sofía Díaz destacando que “es importante que la gente entienda lo difícil que es elegir entre propuestas tan maravillosas, ya que el primer filtro es a una misma porque cada persona o asociación solo puede proponer una propuesta. De todas las ideas para mejorar Armilla que se propongan, tienes que elegir posteriormente la mejor, la más importante. El segundo filtro es aunar todas estas propuestas parecidas, sumarlas para que no compitan entre sí, aquí ves cuánta gente piensa como tú”.

Por último, se hace mucho hincapié en “el tercer filtro que es el técnico, ya que en la papeleta no aparece ninguna propuesta que no sea viable técnicamente, con lo que ello supone para culminar todo este proceso en una votación e implicando en el juego democrático desde niños y niñas empadronados desde los once años cumplidos que saben lo que quieren para su vida en el municipio”. Aunque aclara que estos presupuestos participados son “el bien común en su máxima expresión, pero con sus limitaciones, ya que no hay dinero para todo y hay que priorizar”.