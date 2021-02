El comercio granadino pide socorro. La plataforma ‘SOS Comercio’ se ha concentrado este viernes en la Plaza del Carmen para reivindicar que la situación del comercio es más que delicada. El sector afirma que en estos últimos meses se ha perdido entre el 80 y el 90% de la facturación, algo que ha empujado a muchos negocios a “luchar por su supervivencia”.

Por eso, desde el colectivo se reclaman soluciones reales con iniciativas como ampliar de nuevo el horario hasta las 21.00 horas, la exención de tasas municipales, reducción de la cuota de la seguridad social o la llegada de ayudas directas a fondo perdido, con el objetivo de evitar que desaparezca en torno al 30% de los comercios, “con la pérdida de puestos de trabajo que supone y con la precariedad económica para muchas familias que va a traer”, advierten desde SOS Comercio en una concentración que podéis ver en el vídeo que acompaña a esta noticia y que también encontráis pinchando en este enlace de nuestro canal de Youtube.

“¿Alguien puede explicarnos cómo se puede considerar que un consumidor tiene el mismo riesgo comprando un botón en una mercería que paseando tres horas por un gran centro comercial. Necesitamos que, como se ha hecho en Cataluña, se diferencien las medidas en función de la superficie de la tienda, ya que no todos somos iguales”, asevera el portavoz de la plataforma SOS Comercio.

Ante esta situación, reclaman que el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada actúen al respecto, tal y como lo han hecho en otros países de Europa. “En países de nuestro entorno se están destinando 50.000 millones, 5 veces más que España. En Alemania se paga el 80% de la facturación, en Francia se destinan ayudas que oscilan entre los 1500 y los 10.000 por establecimiento. En Italia se recupera el 60% del coste del alquiler. En Portugal se subvenciona el 50% del alquiler. Aquí se legisla el tema del alquiler solo para grandes tenedores olvidándose de que la mayoría de los pequeños comercios, somos pequeños propietarios que tampoco somos culpables de la pandemia”, ha denunciado el presidente del Centro Comercial Abierto de Granada, Ángel Rodríguez, durante su discurso.

“El comercio está asfixiado financieramente porque no accede al crédito, asfixiado económicamente abriendo todos los días nuestros negocios a pérdidas y asfixiados anímicamente porque no vemos la luz al final del túnel. Pero es que además de no decirnos ni el cuándo, ni el cómo, es que el cuánto es insuficiente a todas luces”, critica Rodríguez, que también ha explicado que las ayudas de la Junta de Andalucía “se ha concedido otros seis meses más” para resolver unas ayudas para la transformación digital y reformas en los pequeños comercios.

También han criticado que desde el Ayuntamiento de Granada “solo se hayan dedicado 30 segundos” al comercio, refiriéndose al discurso realizado por el alcalde de la ciudad, Luis Salvador, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad con las medidas propuestas para mejorar la situación del comercio granadino. “Necesitamos un capitán que lidere un plan de emergencia de rescate del comercio con reducción de tasas e impuestos”, ha dicho al respecto.

Una concentración que ha estado secundada por Javier Rodríguez, presidente de Asociación de Comerciantes y Hosteleros de la Chana; José Jaldo, presidente de Asociación de Comerciantes del Distrito Genil; Jesús Guerrero, presidente de Asociación de Comerciantes y Empresarios de Zona Norte; José Gamarra, representante de Mercado de San Agustín; Carmen Martín, presidenta Asociación de Comerciantes de Distrito Genil; Marco, presidente de Asociación de Comerciantes de Joaquina Eguaras; Raquel Ruz, concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada; Beatriz Sánchez, concejal del grupo municipal VOX en el Ayuntamiento, y Francisco Ocaña, parlamentario andaluz por VOX.

Peticiones

Los comerciantes granadinos señalan que se ha cumplido rigurosamente con todas las medidas impuestas con lealtad hacia las administraciones. Por ello, ahora protestan por recibir un “trato discriminatorio con respecto a los grandes formatos”. “Hemos visto cómo se sucedían decisiones inexplicables, y no se daban soluciones reales”, sostiene el colectivo, que recuerda que Granada ha sido una provincia muy castigada por las restricciones preventivas para combatir el Covid-19.

La plataforma convocante hace hincapié en que el comercio de proximidad es algo seguro, por lo que pide un trato distinto respecto respecto a las grandes superficies. Se reclama también un plan de emergencia para Granada con el argumento de que la situación es insostenible. El sector espera que las instituciones actúen con medidas como ampliación del horario hasta las 21:00 horas, exención de impuestos o tramitación de ayudas directas a fondo perdido con la mayor brevedad posible.

“Estamos hartos de que nos señalen, de que nos acusen de ser los responsables de la expansión de la pandemia. Somos parte esencial para la solución a la pandemia económica y así se nos debe de considerar”, aseguran desde SOS Comercio, que espera que la concentración de esta tarde sea un paso en la buena dirección para salvar los máximos comercios posibles. Desde la plataforma se ha transmitido a los asistentes la necesidad de mantener la distancia de seguridad y evitar aglomeraciones, entre otras recomendaciones habituales, para evitar riesgos con el coronavirus.