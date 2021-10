El Comedor Social San Juan de Dios reabre sus puertas

El Comedor Social San Juan de Dios ha reabierto sus puertas tras un año y medio, ofreciendo sus servicios adaptados a la pandemia a través del reparto de menús completos en envases para garantizar la seguridad de los usuarios.

Desde el comienzo de la pandemia hasta finales de septiembre de 2021, el centro de San Juan de Dios ha atendido a 5.562 personas y ha servido 63.664 menús para usuarios y familiares. “A pesar de todas las restricciones, desde la Orden Hospitalaria en ningún momento hemos dejado de ofrecer el almuerzo a las personas que lo necesitan. Para ello ha sido fundamental el apoyo del voluntariado, que no ha dudado en seguir ofreciendo su incondicional dedicación y ayuda”, explica la responsable del Área de Desarrollo Solidario, Inés Riera. “La reapertura de las instalaciones de nuestro comedor social es, sin duda, una noticia de esperanza para todos y supone un gran paso hacia la normalidad, sobre todo para algunos de nuestros usuarios, que viven a diario situaciones tan duras que hacen que el covid-19 haya sido, y sea, un mal menor”.

La situación de estas personas se ha visto agravada por el virus y ha hecho que el aislamiento que ya sufrían socialmente haya aumentado por las medidas de seguridad sanitarias, el comedor es un lugar donde estas personas se sienten respaldados y ayudados. “Para casi la mitad de las personas que a diario acuden es el momento en el que se sientan en una silla y en una mesa, bajo techo, sin calor ni frío y encuentran un refugio en el que comer, conversar, descansar y sentir que forman parte de un grupo que los conoce y se interesa por ellos”, cuenta la trabajadora de San Juan de Dios.

Durante este último año, la Orden también ha puesto en marcha un Programa de Ayuda a la Vivienda a través del cual la institución ayuda al pago del alquiler a personas en riesgo de exclusión social. Esta ayuda comprende el pago de mensualidades de alquiler a quien por distintas circunstancias, no pueden hacer frente a su pago. Además, están llevando a cabo un Programa de Adquisición de Productos Básicos de Alimentación, Higiene y Limpieza, consistente en la distribución de 'tarjetas monedero', con el fin de que puedan adquirir productos de primera necesidad en diferentes supermercados para garantizar una adecuada alimentación, favoreciendo la ingesta de productos frescos y el necesario aporte nutricional. “Nuestro objetivo no es solo ayudar, queremos ayudar desde la dignificación de estas personas que se encuentran en una situación de necesidad. Todos podemos vernos en una situación así en algún momento de nuestra vida”, explica Riera, “Sentirse apoyado, respetado y respaldado puede marcar la diferencia en las fuerzas de alguien para afrontar las dificultades”.

Estos programas se unen al de atención a la pobreza energética a través del cual la Orden contribuye al pago a las empresas suministradoras de energía, de las facturas pendientes de los usuarios, al programa de atención bucodental y al de apoyo para la adquisición de medicación consistentes en un servicio de pago de tratamientos odontológicos urgentes o el pago de medicamentos que han sido prescritos por el Servicio Andaluz de Salud.

'Tu solidaridad abraza'

Tan solo en 2020, se atendió a más de 9.500 personas a través de su Obra Social, con un aumento significativo en la demanda de ayudas en programas como el de ‘Atención Social a la Infancia’, cuyo objetivo es colaborar con la cobertura de material para el pleno desarrollo de la infancia promoviendo el bienestar de los menores en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, con un aumento del 66% en el número de personas atendidas

También ha sido significativo la subida de ayudas a través de su programa de ‘Urgencia Social’ desde el que se trabaja para favorecer la reintegración social de personas con escasos recursos económicos y la reconstrucción del proyecto vital. En este sentido, las ayudas para paliar la pobreza energética se vieron aumentadas un 31% en el número total de ayudas y un incremento del 14% en la cuantía de las mismas, con respecto al año anterior.

En este sentido, la Obra Social de San Juan de Dios mantiene activa la campaña ‘Tu solidaridad abraza’ con el objetivo de recaudar fondos para aliviar la situación de desamparo, necesidad y exclusión social derivadas de la crisis de el covid-19.

A través su página web los interesados en colaborar pueden dejar su aportación. El sistema permite crear campañas solidarias para iniciar retos conjuntos con nuestro círculo de contactos más cercano y recaudar fondos aunando esfuerzos para estos fines solidarios. “En San Juan de Dios vamos a seguir respondiendo de manera activa ante las necesidades de cualquier persona como lo venimos haciendo desde hace cinco siglos”, comenta el Superior de los centros de la Orden en Granada, José Luis Muñoz O.H. “Nuestra vocación no se entiende si no estamos al pie del cañón cuando más falta hace. La Hospitalidad, el valor principal de la Orden, nace justo ahí y este es un momento crucial dar lo mejor de nosotros y estar donde nos necesitan”.