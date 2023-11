El Clínico San Cecilio acoge una jornada educativa organizada por la Asociación Granadina de Diabetes

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio ha sido el punto de encuentro elegido este sábado para celebrar la jornada ‘Educar para proteger el futuro’ organizada por la Asociación Granadina de Diabetes (Agradi).

Medio centenar de asistentes, entre pacientes, familiares y profesionales implicados en la atención a esta patología crónica, han tomado parte en este evento, que se lleva a cabo, cada año, en torno a esta fecha para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre.

El presidente de la asociación granadina, Antonio Salinas, y el subdirector médico del Clínico San Cecilio, Francisco José Guerrero, han inaugurado el evento, que ha contado con una nutrida representación de profesionales del centro hospitalario, así como con pacientes que han compartido experiencias y resuelto dudas frecuentes en relación a cómo vivir de forma saludable con diabetes.

Así, el programa de la jornada, que se ha desarrollado en el salón de actos del Clínico, ha incluido la intervención de Fermín Quesada, farmacéutico comunitario y vocal del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, quien ha hablado sobre la calidad de vida asistencial del paciente con diabetes y el abastecimientos de medicamentos, entre otros aspectos, abundando en su charla en el papel y la importancia del farmacéutico comunitario.

Asimismo, la pediatra del Hospital Universitario Clínico San Cecilio María Cristina Palma ha ofrecido en su ponencia pautas sobre cómo afrontar el debut diabético en edades tempranas. Por su parte, los facultativos especialistas del servicio de Endocrinología y Nutrición del Clínico San Cecilio Enrique Redondo y Javier García han abordado el ‘Control metabólico en menores con diabetes tipo 1 tras un campamento de verano’, basándose en la experiencia desarrollada en Granada con los campamentos que cada año se celebran en colaboración con Agradi y profesionales de los dos hospitales de la capital, Virgen de las Nieves y Clínico San Cecilio.

El pasado verano, la actividad se llevó a Cabo en la localidad de Zafarraya y a ella acudieron unos 60 niños y niñas de entre 7 y 14 años con esta patología crónica. Precisamente, los resultados de esta actividad fueron presentados recientemente en el Congreso Andaluz de Endocrinología, obteniendo el premio a la mejor comunicación de educación diabetológica.

El programa de la jornada se cierra dando a conocer la labor de los perros de alerta médica en diabetes tipo 1. Para ello, Alejandro García, persona con diabetes tipo 1 y Sonia Guerrero, madre de Alejandro, han contado su experiencia cotidiana con Simba, un perro de alerta entrenado por CANEM, que acompaña a Alejandro y le avisa de forma precoz ante subidas o bajadas de glucosa, logrando así una anticipación clave en el control de la diabetes.

Antonio Salinas, presidente de Agradi, destaca “la importancia de aunar esfuerzos ante el desafío de esta enfermedad crónica tan prevalente, así como de concienciar a la población en general sobre una realidad que nos asusta, y que es que la diabetes se está convirtiendo en la pandemia del XXI. En todo el país, seis millones de personas la padecen, y sólo en Granada se calcula que hay 140.000 personas afectadas".

En este sentido, Salinas subraya que los avances en esta patología son posibles gracias a la gran labor que realizan las asociaciones y federaciones de pacientes, compuestas en su gran mayoría por personal voluntario que colabora de manera altruista. “De ahí la importancia de asociarse, ya que una asociación grande en número de asociados es una entidad fuerte que puede favorecer los avances necesarios que permitan tener una buena calidad de vida, previniendo complicaciones a medio y largo plazo”, añade.

Otras actividades en torno al Día Mundial de la Diabetes

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio acoge y organiza también otras actividades aprovechando la celebración, en el mes de noviembre, del día mundial de la patología. Así, el mismo martes 14 se instalará en el vestíbulo de consultas externas una mesa informativa dirigida a pacientes y usuarios para dar visibilidad a los avances disponibles en el control y seguimiento de esta enfermedad, así como para incidir en la importancia de la educación diabetológica y los hábitos de vida saludable en la personas con diabetes. La mesa estará a cargo de profesionales de enfermería con especial implicación en la atención a esta patología, del equipo de Endocrinología y Nutrición del hospital, así como de Pediatría, y contará también con la presencia de Agradi.

Por otro lado, el próximo viernes 17 de noviembre, Manuel Gavilán y Aslan, su perro de alerta médica entrenado por APORT, acudirán al aula hospitalaria de la sexta planta del Clínico San Cecilio para explicar a los menores ingresados en el centro la labor de un perro de alerta médica, incidiendo en cómo ayudan a proteger la salud de las personas con diabetes, epilepsia, u otras patologías, mejorando su calidad de vida.

Sobre la diabetes

Según datos de la Sociedad Española de Diabetes, la prevalencia de la enfermedad a nivel nacional y regional es de alrededor del 15%. La diabetes afecta a uno de cada siete adultos y es la segunda tasa más alta de Europa. En Andalucía afecta a un millón de personas.

Casi un tercio de las personas que viven con diabetes en España no están diagnosticadas. Cuando la diabetes no se detecta o no se trata adecuadamente, puede causar complicaciones graves y potencialmente mortales, como por ejemplo un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, una insuficiencia renal, una ceguera o la amputación de miembros inferiores. Estas complicaciones reducen la calidad de vida y aumentan los costes sanitarios asociados a la enfermedad.