Claudio Rodríguez, presidente de los Caseteros: "En dos años, Granada tendrá un recinto ferial totalmente renovado"

La festividad del Corpus se acerca y con ella llega también la feria a Granada. Este próximo sábado se producirá el tradicional alumbrado, que dará el pistoletazo de salida a un evento icónico por sus casetas para todos los públicos, sus atracciones o sus calles repletas de gente y carruajes de caballos. En su edición de 2023, la Feria del Corpus promete ser un año más un punto de encuentro de granadinos, granadinas y visitantes, además de llegar cargado de novedades y remodelaciones para disfrutar de sus instalaciones.

El presidente de la Federación de Caseteros de Granada, Claudio Rodríguez, explica a GranadaDigital cómo afronta esta agrupación la preparación y llegada inminente de la Feria del Corpus, las novedades y remodelaciones que trae y el futuro más próximo del recinto ferial, un espacio indispensable para seguir con una de las fiestas más tradicionales de la ciudad.

Pregunta: ¿Qué novedades y remodelaciones podremos encontrar en el recinto ferial para la fiesta del Corpus?

Respuesta: La remodelación principal se ha dado en la Calle de la Caña, donde se ha ampliado su ancho en cinco metros. Tenía ciertas deficiencias en años atrás y ha quedado magnífica, coqueta y segura. Es una calle donde pasan caballos y creaba problemas de tránsito entre peatones y carruajes. Esta remodelación forma parte de una primera fase, que se ha complementado con la reforma de la calle de La Zambra en su segundo tramo. Además, hemos conseguido eliminar un 80% del albero del ferial, otro de los problemas que teníamos. Esto continúa el año que viene con una segunda fase, por lo que calculo que en dos años, Granada tendrá un recinto ferial mucho más cómodo, amable y seguro. Estará totalmente renovado, será un ferial nuevo y no un nuevo ferial.

P. ¿Cuántas casetas y que porcentaje de ocupación existe para está edición?

R. Según el plano, hay 67 casetas. De esas, la Federación la forman 43, por lo que prácticamente el 65% de las casetas que se montan en el recinto son tuteladas por la Federación de Caseteros. La ocupación tiene todavía un poco de margen, pero yo siempre soy partidario de la calidad y no la cantidad. Hay que cuidar mucho la feria y se empieza sabiendo quién se instala en el recinto.

P. ¿Ha aumentado o ha disminuido respecto a 2022?

R. El número es similar, la diferencia puede estar en unas cuatro casetas. Pero no es significativo, porque las cuatro que no se han montado son casetas que montaron sin saber lo que realmente es una feria y pensando que esto es 'jauja'. Hay que tener una caseta en condiciones, una cocina adecuada y traer medios de animación para una feria interesante. Quien quiera montar una caseta sin tener esos elementos básicos y solo lo hace por negocio, no interesa y se va.

P. ¿Qué previsión se baraja en cuanto a asistencia al recinto?

R. En números no lo puedo cifrar, pero tenemos la esperanza de que venga bastante gente más que el año pasado. Primero, porque la gente vendrá a ver las reformas, que eso ayuda. Y también por la climatología. El año pasado hacía mucho calor, especialmente al mediodía, y las casetas empezaban a funcionar a las seis o siete de la tarde. Este año, la climatología prevista será más agradable. La feria de mediodía se ha impuesto y se acompaña con la tarde, algo que antes no existía en el ferial. Además, ya no hay restricciones por pandemia. El año pasado aún había algo de miedo, este año afortunadamente las cosas han pasado y por eso creemos que se espera una mayor afluencia.

P. ¿Qué aspectos cree que quedan por mejorar del recinto en los próximos años?

R. Básicamente, lo que está previsto. El proyecto que se hizo se acordó también con nosotros, por lo que también expusimos las necesidades y las carencias. El año que viene, la reforma es que entre las casetas de la calle de la Zambra se cree un pasillo de seguridad. Ahí está prevista la incorporación de una línea de saneamiento, conducciones eléctricas y transformadores nuevos, con una instalación totalmente nueva. Eso, acompañado de las calles que faltan, creo que Granada tendrá un recinto magnífico para una feria extraordinaria.

P. ¿Requiere el recinto una ampliación?

R. De momento no requiere ampliación. Tenemos capacidad suficiente. Como Federación, luchamos por la calidad que la cantidad. Es preferible dejar un hueco. Que la caseta que esté sume y no reste.

P. Un debate recurrente es la ubicación de la Feria. ¿Cree que está en el mejor sitio?

R. Está en el mejor sitio posible. Evidentemente, nos hubiera gustado a un sitio que teníamos claro: al final de Recogidas, en Neptuno. Es el sitio que los caseteros siempre hemos luchado para poder ir a pie. Pero también tengo que decir que, como evolución, la actual ubicación está muy bien aceptada por los caseteros. Tenemos el metropolitano en la puerta, que aunque parezca que no, ayuda mucho. El recinto ya ha superado los tabús que tenía. En cuanto a seguridad está bien, lo que pasa en Ferias pasa en Ferias esté donde esté.

P. Se habla de proyectos en los que se use el recinto el resto del año. ¿Sería viable darle un mayor provecho?

R. Ese debe de ser el objetivo. Tener un recinto renovado y solo usarlo una semana al año sería un absurdo. El objetivo que siempre nos hemos propuesto es que esto sea un parque periurbano para que la zona Norte pueda disfrutarlo y sacar una rentabilidad de uso. Es una pena tener un recinto como este y que esté todo el año sin usarse.

P. ¿Qué cree que le falta a Granada para estar a la altura de otras ferias más conocidas?

R. Granada es una feria importante, pero tiene su idiosincrasia. Tiene fechas fijas porque van unidas al Corpus. Hay veces que toca en época de exámenes para estudiantes. Hay años que nos toca mucho calor y eso retrae un poco. Y luego está también el espíritu granadino: somos algo peculiares, nos cuesta apoyar nuestras tradiciones y hacernos socios de casetas. Esto no es cuestión de caseteros ni políticos, es de los granadinos y las granadinas.

P. ¿Requiere la feria más promoción?

R. El punto flaco de nuestra feria es la promoción. Era difícil promocionar una feria que no cumplía el mínimo requerido. En el momento en que está recuperando unas condiciones de seguridad y habitabilidad, se puede hacer una promoción. Uno de los objetivos de los caseteros es hacer ver que en todas las casetas se puede entrar. Ya no somos particulares, nadie te va a poner una pega por sentarte en un sitio a tomarte una cerveza o a comer. Los cáterin, además, son profesionales y sus precios no son abusivos. Al final, quien quiera entrar en el mundo de las casetas, puede hacerlo. Disfrutarían la Feria de otra forma y aumentaría el número de caseteros.

P. Para finalizar, ¿qué le pediría a la futura alcaldesa en relación al recinto?

R. Le pediría continuar con el proyecto que había y estoy seguro que lo va a hacer. Y todo en lo que nos pueda mejorar, bienvenido sea.