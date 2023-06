Una afición abonada a la lealtad

Si algo ha quedado claro en esta temporada 22/23 es que Granada quería, quiere y tiene ACB. Desde el Covirán Granada consiguió el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español aquel 13 de mayo de 2022 y hasta el pasado 24 de mayo de 2023, día en el que los rojinegros consumaron la permanencia en la competición, el Palacio de Deportes ha respondido como solo sabe hacerlo una afición de primera.

En aquel encuentro ante Almansa de hace algo más de un año, el pabellón del Zaidín colgó el cartel de 'No hay entradas' por primera vez en la campaña. No era para menos, nadie quería perderse el ascenso de los de Pablo Pin a la Liga Endesa. Sin embargo, esos más de ocho mil espectadores que ocuparon las butacas del Palacio ese día no se quedaron en una simple anécdota. La ciudad, la provincia al completo, ha querido apoyar al Covirán Granada en esta dura temporada de estreno en la Liga Endesa, una lealtad que se refleja, sin lugar a dudas, en la media de asistentes en los encuentros de los rojinegros como locales. Más de 6.500 personas de media, más de 6.500 aficionados que semana tras semana han pintado de rojo y negro el Palacio y que también son parte activa de la permanencia.

El pabellón del Zaidín no ha bajado de los 5.000 espectadores en ninguno de los 17 partidos que el Covirán Granada ha jugado en su ciudad. La primera gran entrada de la temporada llegó con la visita de Bilbao Basket. Los MIB llegaban al Palacio como líderes de la ACB, mientras que los de Pablo Pin habían conseguido dos victorias de sus tres encuentros disputados. Un total de 6.497 aficionados presenciaron la que fue el cuarto triunfo de los granadinos en la competición.

Tras esto, hasta en siete ocasiones el Palacio de Deportes ha contado con más de 7.000 personas en sus asientos, siendo dos de ellos los grandes llenos de la temporada. El primero ante el Real Madrid en la Jornada 16 y el segundo hace tan solo unos días en el partido que le daría la salvación a los granadinos ante Joventut Badalona. Más de 8.000 espectadores en dos ocasiones, una por la ilusión de ver a todo un Real Madrid en Granada y otra por la fe y la necesidad de luchar junto a su equipo por la permanencia.

La lealtad de la afición rojinegra no solo se comprueba en la media general de asistencia o en encuentros considerados "grandes" con rivales como Madrid, Barcelona o Baskonia. Donde mejor se ve es en esos partidos en los que Covirán Granada se jugaba media vida, esos choques ante los "pequeños".

El primero llegó contra Fuenlabrada. Rival directo al que los granadinos debían ganar sí o sí y que contó con una entrada de 7.027 personas. El segundo ante Casademont Zaragoza. La fecha y la hora eran un gran escollo para afición y equipo. Martes 9 de mayo a las 21:30 horas. Más de 5.000 personas acudieron a ver este crucial encuentro, una asistencia más "floja" de lo habitual, pero que como dijo Pablo Pin en su rueda de prensa post partido, "parecían 20.000". Aquel día se demostró que Granada quería ACB. El Palacio fue una auténtica caldera para llevar a los suyos a la remontada y posterior victoria. También lo expresó Youssou Ndoye en este medio. "Sin la afición no habríamos conseguido muchas de las victorias que tenemos". No cabe duda de que la marea rojinegra deseaba la ACB con todas sus fuerzas. Así lo han demostrado y seguro lo seguirán haciendo.