Claudio Rodríguez, presidente de los Caseteros: "Vamos a romper récords en esta Feria de Granada"

Tan solo quedan unas horas para que se le dé el pistoletazo de salida a la Feria de Granada con el tradicional alumbrado. Esta es una de las semanas más esperadas por todos los granadinos que esperan bailar y disfrutar, pero, principalmente, lo que más esperan es que no se repita lo que pasó el año pasado y así poder tener una feria sin agua. Este año se espera romper todos los récords de asistencia y que todo el que acuda al ferial pueda disfrutar del programa de actividades que hay durante esta semana.

Claudio Rodríguez, el presidente de la Federación de Caseteros de Granada, ha explicado a GranadaDigital las expectativas que tiene para esta semana tan importante para él, así como los cambios que se han hecho y los más característico de la Feria del Corpus de Granada. Una festividad que para él es muy importante y que prepara cada año con mucha emoción.

Pregunta: ¿Cómo vive un casetero como usted los días previos? ¿Hay nervios?

Respuesta: Bueno, pues yo vivo los días previos, como ves, con mucha ansiedad y responsabilidad, porque realmente poner una feria a punto y el entrenamiento no es algo sencillo y que tiene mucho trabajo, claro.

P: El Ayuntamiento ha invertido casi dos millones de euros en obras de mejora, la mayor inversión de su historia. ¿Es suficiente o aún quedan inversiones por hacer?

R: No, no es suficiente, todavía quedan por lo menos tres años más de acciones dentro del recinto ferial. Aún queda mucha faena. Solo se ha actuado durante estos dos últimos años de una forma, digamos, intensa, el resto de años han sido parches y el ferial tiene muchas deficiencias todavía.

P: Una de las mayores actuaciones consiste en la renovación de las calles El Vito, Verdiales y La Zambra. ¿En qué consiste y cómo mejora la actividad casetera?

R: El Vito se ha reformado parcialmente, no en su totalidad. La actuación en Verdiales ha sido prácticamente insignificante. La Zambra terminó de reformarse entera el pasado año. Lo que sí ha sido la mayor actuación han sido los pasillos técnicos que se han creado a la espalda de la caseta. Eso sí es cierto, que ha obligado a que las casetas de la calle La Zambra hayan tenido que desplazarse hacia el centro, tres metros cada una.

P: ¿Cree que los dos nuevos centros de transformación paliarán los problemas que se han dado en algunas casetas durante los años anteriores?

R: Sí, con seguridad. Es que todo eso, aunque lo saques de contexto, es absolutamente nuevo, tiene más potencia y está aprobado también.

P: ¿Y está notando que desde que se superó la crisis económica y también el Covid-19 la Feria del Corpus no ha hecho más que crecer?

R: Evidentemente, es una manifestación que hago año tras año. Ya el año pasado fue un año pleno de éxito y este año las expectativas es que vamos a romper récords. La feria de Granada se ha puesto de moda y ha evolucionado mucho en estos últimos años. Tenemos una expectativa magnífica este año. De hecho, te puedo decir que en esta caseta, en mi propia caseta, la tenemos ya prácticamente llena todos los días con reservas y no hemos empezado.

P: ¿Estamos en récord de casetas?

R: Récords de casetas no exactamente. La feria de Granada siempre se ha movido por el orden de las 70, 75 casetas que hay actualmente. Las casetas de Federación son mucho más estables en el tiempo, pero hay otra serie de casetas que van alternando: montan un año, lo hacen de una forma que no les va bien, cambian, pero esas son otras casetas distintas, no están incorporadas en la Federación de Caseteros. La Federación de Caseteros crece cada año y este año lo hemos limitado. No tenemos capacidad para tener muchas más casetas ya.

P: La Feria de Abril de Sevilla y la del Caballo de Jerez son los grandes referentes en las ferias andaluzas. ¿Granada aspira a estar en ese club?

R: Las comparaciones entre la Feria de Sevilla y la de Jerez con Granada hay una diferencia también importante. Primero, la climatología. No es igual una feria en abril, con unas temperaturas, que una feria en mayo o junio, como nos toca. Segundo, Granada tiene otros hándicaps y para los estudiantes son fechas de exámenes y no siempre pueden acudir a la feria. Y luego, ya me voy a permitir decir que la idiosincrasia de los ciudadanos es distinta. Sevilla es su feria y su Semana Santa y defienden sus tradiciones como nadie. La Feria del Caballo es una feria elegante, y Granada tiene sus limitaciones, pero sí que es posible que llegue a ser una caseta de referencia en lo tradicional, que es lo que nosotros estamos luchando con esta feria a través de la Federación.

P: ¿Qué distingue a Granada del resto de ferias?

R: Pues a Granada lo que la distingue es que tenemos unas casetas muy coquetas, tenemos unas casetas en las que predomina el tema tradicional y yo te diría que nuestra decoración es un poco particular, personal e invertimos más en nuestras casetas que invierte la gente de Sevilla, por ejemplo, en su decoración. Las casetas de Jerez son casetas más grandes, donde tienen también una filosofía distinta, están todas abiertas al público, solo pueden reservar una parte y, en cambio, nosotros en Granada tenemos las casetas que son tradicionales de socios, que aunque permitimos la entrada de los demás, la preferencia son los socios.

El tardeo de la Feria de Granada es una característica que Granada está teniendo respecto a las otras, los hábitos están cambiando. Antes, yo recuerdo cuando empecé a ser casetero, que venía a comer a mediodía poca gente porque las casetas tenían alberos y era polvo, no había aire acondicionado y hacía mucho calor. Y claro, esto es que era inhóspito. Ahora la gente viene a mediodía y come bien, porque la gastronomía ha mejorado, no hace tanto calor porque hay aire acondicionado. Después de comer empieza el tardeo, te tomas tu copa y tienes la reunión con los amigos que has traído, con los socios y, a continuación, casi en todas las casetas hay grupos musicales, que es otra evolución que hemos tenido.

P: Este año, las casetas del Ayuntamiento y la Diputación van juntas. ¿Cómo valora este cambio? ¿Es una solución provisional?

R: Bueno, si es una solución provisional o permanente lo va a decir esta semana, en el transcurso de esta semana de feria. ¿Cómo lo valoro? Pues yo lo valoro en principio muy positivamente, porque por primera vez desde hace muchos años la caseta municipal o de Diputación tiene un programa de actuaciones que no ha tenido nunca. Empezamos con Siempre Así, y bueno, yo creo que va a ser un éxito este año por esa programación de actividades. Lo que ocurra luego a nivel de si va a ser definitivo o no, yo pienso que por lo menos estos tres años siguientes, dadas las características políticas que tenemos en Granada, tanto en Ayuntamiento como en Diputación, estoy seguro que van a continuar en el futuro. Nadie lo sabe, pero va a ser muy importante el desarrollo de esa caseta en esta feria.

P: ¿Cree que falta tradición feriante en la Feria de Granada?

R: Pues sí, absolutamente. Lo bueno es que hayamos avanzado bastante en estos últimos tiempos, porque la moda flamenca también ha tenido en Granada un aumento importante con diseñadores como Antonio Gutiérrez y ahora Nuria Carmona, que también está haciendo un trabajo magnífico. Pero sí, falta esa cultura. También ponerse una chaqueta y una corbata los jóvenes en el mes de mayo y junio, no es lo mismo. Y gracias a que nosotros en nuestras casetas tenemos aire acondicionado, que sí ha hecho que la feria del mediodía haya tomado una relevancia importante y el tardeo es magnífico en Granada.

P: ¿Qué le pediría a la alcaldesa para el año que viene?

R: Bueno, principalmente, la actualización de la ordenanza municipal de la Feria de Granada y, obviamente, que siga con las fases que están previstas de actualización del recinto ferial como es terminar la Calle Vito, sobre todo mejorar la entrada de Joaquina Eguaras. Allí hay que poner una portada más pequeñita, porque es una entrada importante en la Feria de Granada. El recinto de la feria tiene dos entradas importantes, la principal y la de Joaquina Eguaras. Otra cosa que hay que terminar es la Calle Vito y seguir eliminando el polvo. Ya se ha eliminado mucho, pero hay que seguir.