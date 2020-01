La Ciudad Accesible pone en marcha el pionero e innovador proyecto deportivo ‘Football Lab for all’

El deporte rey está de enhorabuena ya que La Ciudad Accesible ha puesto en marcha un proyecto innovador y pionero a nivel mundial a través de la creación del ‘Laboratorio de Investigación y Diseño de Fútbol Para Todas Las Personas – Football Lab for all’ (FLFA) que pone fin a veinte meses de duro trabajo desde que comenzara Antonio Tejada con el mismo en mayo de 2017, inspirado precisamente tras la llegada de Luis Rubiales como presidente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y apostara públicamente por la profesionalización del balompié femenino y el fomento del fútbol base.

Ahí fue justamente cuando Antonio Tejada, máximo exponente e ideólogo de La Ciudad Accesible, echara “en falta como tercera pata de esta necesaria revolución de inclusión y participación en el fútbol español, la incorporación de las personas con discapacidad al mismo estatus que los colectivos anteriores mencionados por el presidente de la RFEF –mujeres y usuarios de este deporte a nivel base”. Por ello, ‘Football Lab for all’ tiene tres líneas de trabajo muy bien diferenciadas con equipos muldisciplinares de profesionales definidos y enfocados a las áreas de investigación y acción que serán protagonistas en este laboratorio deportivo de manera transversal: fútbol accesible, fútbol inclusivo y fútbol adaptado.

La primera de estas líneas de trabajo, el fútbol accesible, tiene especial relación con el espectador o la espectadora de un partido fútbol, pero también hace alusión a los trabajadores del recinto y por supuesto a los usuarios, es decir, a los propios futbolistas, independientemente de sus características personales, especificidades, capacidades o discapacidades. La accesibilidad universal es un derecho de todas y para todas las personas, que también deben cumplir las instalaciones deportivas, en este caso, los estadios de fútbol. De esta manera, las personas con discapacidad deben contar con la posibilidad de asistir y acceder a cualquier estadio de fútbol de manera autónoma e independiente, en igualdad de condiciones del resto de la población, tanto como espectador, como trabajador de la instalación deportiva, como jugador o deportista, cuerpo técnico o árbitro, etc.

Además, aquí está claro el concepto de “fútbol espectáculo” y como tal, “hay que garantizar que toda la población pueda acceder a su disfrute, visualización y participación como espectador y no quede excluido del mismo, tanto en directo y de manera presencial en los propios estadios y campos de fútbol, como a través de las diferentes opciones o plataformas disponibles como son los medios de comunicación ya sea la radio, televisión, internet, prensa o cualquier otra posibilidad existente, etc. Hoy en día discriminar desde el fútbol, es una de las exclusiones más brutales y ruines existentes ya que a nivel mundial, este deporte se ha convertido en un elemento que une, que te hace participar en equipo y compartir experiencias y sueños, que ayuda a socializarte, en pertenecer a una comunidad y sentirte vivo y feliz, como por ejemplo ocurre cada año que hay Mundial de Fútbol”.

En esta línea y enfocada principalmemente a la accesibilidad universal para espectadores en los estadios de fútbol, el equipo con carácter más técnico de ‘Footbal Lab for all’, ha desarrollado durante los últimos tiempos una profunda investigación que ha dado como resultado el libro ‘Accesibilidad para espectadores en los estadios de fútbol. Criterios básicos para que todas las personas disdruten del Deporte Rey’ que actualmente está en busca de financiación para la edición de la versión impresa del mismo, y que será presentado en el Consejo Superior de Deportes (CSD) en próximas fechas. De hecho, Antonio Tejada hizo partícipe el pasado viernes 24 de enero de 2020 de este proyecto y de la propia publicación que coordina y de la que es uno de sus autores a María José Rienda Contreras, entonces presidenta del CSD, Secretaria de Estado para el Deporte del Gobierno de España y gran defensora de la inclusión de las personas con discapacidad en el deporte, cesada en el cargo en el día de ayer por el nuevo Ministro de Cultura y Deporte.

La segunda y tercera línea de trabajo normalmente se suelen confundir, siendo ya una de las conclusiones a las que se ha llegado desde ‘Football Lab for all’ tras las primeras investigaciones y estudios llevados a cabo. “Debemos aprender a diferenciarlas para poder trabajar de manera exhaustiva y eficiente sobre cada una de ellas”, afirman desde La Ciudad Accesible. “El fútbol inclusivo es la modalidad de fútbol en la que personas con y sin discapacidad juegan juntas, incluso a nivel federado y profesional, ya sea en el mismo equipo o como rivales. Comparten instalaciones y reglamento. Se basa en un grado superlativo de inclusión”, recuerda el propio Antonio Tejada que a pesar de tener un 66% de discapacidad física y orgánica desde su nacimiento, en su juventud jugó en categorías absolutas como Regional Preferente, etc.

“Ciertamente existe una manifiesta dificultad para llevar a la práctica un fútbol completamente inclusivo, pero hay maneras de conseguirlo y nuestro propósito es trabajar para encontrar el mayor número de adaptaciones aplicables –y por supuesto que permitidas por ley y normativa-, con el fin de conseguir nuevos métodos de inclusión, ya sea por medio de nuevos reglamentos o instalaciones que permitan a futbolistas con y sin discapacidad compartir un partido de fútbol en igualdad de condiciones, o productos de apoyo que puedan facilitar la inclusión a futbolistas que tienen algún tipo de discapacidad o necesidad especial”, aclaran desde ‘Football Lab for all’.

La última línea de actuación es el fútbol adaptado, que a su vez puede ser en la actualidad la más importante por el aumento de participantes con discapacidad en la diferentes federaciones, categorías y ligas propias existenes. “Gracias a las adaptaciones adecuadas, casi cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, puede jugar al fútbol a través de alguna de sus modalidades existentes y regladas a nivel de normativa incluso”. “El fútbol adaptado consiste en adaptar el fútbol a un tipo de discapacidad concreta para que personas con esa misma discapacidad, puedan jugar entre ellas al denominado deporte rey. Hay varias maneras de adaptar un deporte. Normalmente esto se consigue modificando las reglas, los materiales o las instalaciones”, prosiguen desde este laboratorio creado por La Ciudad Accesible y su departamento especializado en Deporte Inclusivo.

El staff técnico, deportivo y científico del ‘Laboratorio de Investigación y Diseño de Fútbol Para Todas Las Personas – Football Lab for all’ (FLFA), está formado por jugadores y entrenadores de fútbol con y sin discapacidad, árbitros y cuerpo técnico de diferentes clubes, periodistas deportivos, maestros de Educación Física, profesores e investigadores universitarios estando implicadas por el momento la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Granada, técnicos de Integración Social, arquitectos, ingenieros y otros tantos profesionales de diferentes disciplinas relacionadas con el deporte, la accesibilidad universal y la inclusión, entre otros profesionales de diferentes disciplinas ya que es crucial trabajar de manera conjunta en estas tres líneas de trabajo para, en primer lugar, conseguir una perspectiva global de la problemática de la accesibilidad en el mundo del fútbol y en segundo lugar, poder plantear y proponer soluciones realistas, prácticas y eficaces a dichas deficiencias. De hecho, hay investigadores en ‘Football Lab for all’ de La Ciudad Accesible que han versado sus tesis académicas en el fútbol y la discapacidad, llevando a cabo proyectos de integración de personas con discapacidad a través de este deporte.

“Nuestros objetivos son, por un lado, descubrir y visualizar esas modalidades de fútbol ya consolidadas y por otro, aunque de manera transversal, investigar y trabajar para crear nuevas adaptaciones que den lugar a otras modalidades de fútbol adaptado que den respuesta a un mayor número de discapacidades y que se conviertan a nivel mundial en un vehículo real de normalización de grupos poblacionales en riesgo de exclusión como son las personas con discapacidad, así como contribuir a una mayor participación de este colectivo en la sociedad ordinaria, sin olvidar por supuesto lo que aporta este deporte en el derribo de barreras de todo tipo, en romper techos de cristal y en el desarrollo e impulso a golpe de balón de zonas geográficas en vías de desarrollo como pueden ser países y sociedades del tercer mundo”, categoriza Tejada de manera impasible.

“No queremos que ningún niño o niña con discapacidad o con alguna necesidad especial funcional o sensorial, en cualquier lugar del planeta, no pueda jugar al fútbol -en sus diferentes modalidades de fútbol adaptado o incluso a nivel inclusivo- con sus amigos o compañeros de juego, y tampoco vamos a permitir que se queden con las ganas de disfrutar del ‘deporte rey’ en un estadio o campo de fútbol, o a través de la televisión, la radio o cualquier otro soporte de difusión. No sería justo con lo que mueve a nivel de espectación y seguimiento el fútbol a nivel mundial, que dejáramos abierta una brecha ‘futbolera’ para discriminar a las personas con discapacidad que conforman uno de los grupos en la actualidad más marginados del mundo como afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que presentan peores resultados sanitarios, obtienen resultados académicos inferiores, participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidades”.

“Desde ‘Football Lab for all’ queremos contribuir a que esto deje de ocurrir a través del fútbol ya que puede servir como revulsivo en autoestima, confianza en sí mismo y empoderamiento a través de nuevas oportunidades de ocio y mejora de la salud y las relaciones interpersonales como las que ofrece el fútbol. Más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo padecen algún tipo de discapacidad, representando el 15% de la población mundial. Ahora los estamos excluyendo y marginando, pero imaginad lo que ello supone a nivel de cuota de pantalla, de público objetivo y de consumidores de todo aquellos productos, bienes y servicios relacionados con la industria del fútbol”, aclara Antonio Tejada que también pone en relieve lo que supone todo esto como dinamizador de la propia economía. “El fútbol está muy presente en nuestra sociedad actual y debe ser para todas las personas y estar al alcance de todas ellas. Tenemos la obligación y compromiso”.

El camino sólo acaba de comenzar para conseguir un fútbol total al alcance de todas las personas y desde todos los ángulos y puntos de vista. El ‘Laboratorio de Investigación y Diseño de Fútbol Para Todas Las Personas – Football Lab for all’ (FLFA) comienza de la mano de su creador Antonio Tejada, una interesante ruta a nivel nacional e internacional de presentaciones y captación de apoyos y fondos para que siga creciendo el mismo, desde clubes, asociaciones deportivas, federaciones, órganos competentes, futbolistas o cualquier otra entidad relacionada con el mundo del fútbol. Se han solicitado ya reuniones oficiales con clubes como el Granada CF, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a través de su Coordinador del Gabinete de Presidencia Chema Timón y el propio Luis Rubiales, el Centre for Access to Football in Europe (CAFÉ) que lleva trabajando en esta dirección desde el 2009 en el marco de la UEFA, la conocida como “Common Gol” que impulsa Juan Mata, etc. Próxima parada: Mánchester.