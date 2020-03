Los imprescindibles de La Chica de Ayer seguirán tocando para Granada cada viernes

Los viernes en La Chica de Ayer son un clásico en Granada para todo aquel que disfrute de la música en directo. Sin embargo, las circunstancias actuales que ha traído la pandemia, han eliminado del mapa ese buen rato del que gozaban los granadinos cuando el mundo funcionaba con normalidad. Pero la ciudad de la música y el arte no se derrumba fácilmente y La Chica de Ayer se ha adaptado a la situación con una nueva iniciativa.

Desde el próximo viernes 20 de marzo, los más arraigados a la costumbre de asistir los fines de semana a este pub de la calle Pedro Antonio de Alarcón, podrán seguir cuidando sus oídos. Todos los viernes, a las 18:00 horas, un grupo o un solista tocará en directo desde el perfil de instagram de La Chica de Ayer, @lachicadeayergranada.

“La iniciativa surge para intentar entretener un poco a la gente en estos días, son momentos regulares para todos y queremos ayudar”, explica Francis Megias Vélez, gerente del pub. De este modo, a pesar de la cuarentena y el confinamiento, los ciudadanos seguirán bailando al ritmo del pop como siempre lo han hecho.

Además, Francis “mira un poco más lejos” y ve en este proyecto una forma de ayudar a esos “pequeños músicos” que “tan mal lo están pasando”. Alfonso Marín, solista y músico de costumbre en el pub, confirma lo perjudicial que es esta situación para él y todos sus compañeros. “La cabeza te juega, día sí y día no, malas pasadas. Yo, como muchos otros, soy autónomo y todo esto ha sido un guantazo”, confiesa. “En una situación normal, puedo hacer hasta 6 bolos en una semana, pero ahora no sé qué vendrá. No paro de pensar: ¿Después qué?”, manifiesta. El músico, aunque afirma estar afectado por la situación, anima a sus colegas de profesión a “seguir trabajando, aunque sea desde casa, con la música, que es lo que mejor sabemos hacer”.

Él, que será el que inaugurará este viernes 20 de marzo el nuevo proyecto, aprovechará la cuarentena dedicándosela, en la mayoría de lo posible, a la música. “Tengo tantísimas cosas en la cabeza, que el día que me siente no sé si saldrán unas cuantas libretas”, bromea. Respecto al repertorio con el que animará el directo del viernes, será, como de costumbre para el músico, canciones pop-rock de los años 80 y 90, tanto del plano nacional como del internacional.

Además de Alfonso Marín, otros artistas como Los Lunáticos, Manu Martínez, Inmita y Toledo o Los Chanelos, son susceptibles de formar parte de la iniciativa de La Chica de Ayer, aunque todavía no haya nada confirmado. Pero, sin duda, lo importante para Francis es “animar un ratito a la gente que está en casa con la música en directo, para que no se olvide de nosotros”.