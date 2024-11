Charlie Moore, el abanderado de un proyecto renovado pero irregular

El Covirán Granada se mide este sábado a un rival de su liga. Antes de que empiecen a desfilar los grandes cocos de la competición, los rojinegros deberán verse las caras con un Río Breogán que, un año más, será compañero de viaje en el camino hacia la salvación. Como ya pasase en temporadas anteriores, el duelo entre gallegos y granadinos vuelve a ser un partido vital para ambos conjuntos que llegan con la extrema necesidad de seguir sumando para distanciarse de la zona baja de la tabla.

Los de Veljko Mrsic volverán a ponerse ante la atenta mirada de su público para buscar un triunfo que permita romper la igualdad en la tabla con los de Pablo Pin. Ambos equipos ostentan dos victorias y seis derrotas. El caso de Breogán es bastante curioso. Sus dos victorias fueron poco previsibles al cosecharlas ante el Joventut (70 a 76) y ante el Barcelona en el Pazo (77-70). Eso sí, cuando se ha enfrentado a rivales “de su liga”, el resultado ha sido adverso pues ha caído ante Bilbao, Lleida y Zaragoza, siendo esta última una derrota dolorosísima por 111 a 53 y que dejó a la vista todas las costuras de un proyecto completamente nuevo para esta temporada.

Río Breogán ha apostado por un cambio radical de su plantilla tras sufrir en exceso la pasada campaña donde llegó a salvarse en la penúltima jornada. Queriendo evitar males ya conocidos, la entidad lucense tan solo mantiene cuatro jugadores del pasado año, siendo los veteranos del vestuario Erik Quintela, Eric Vila, Jordan Sahko y Toni Nakic. A ellos se unen los fichajes de Edin Atic, Dragan Apic, Darrun Hilliard, Aleksandar Aranitovic, Adam Somogyi, EJ Ou, Jordan Davis y Charlie Moore, la gran estrella del proyecto lucense.

Charlie Moore, el capitán de un proyecto en construcción

El base de 26 años se ha destapado como una auténtica revelación en su primer año en ACB siendo un jugador clave en los planes de Mrsic y el eje central de todo el juego gallego. Si Charlie Moore está inspirado, el desempeño de Breogán será mejor, no cabe duda. El de Illinois se posiciona como el máximo anotador del equipo con 14’4 puntos de media, siendo su máxima anotación ante el Barcelona donde sumó 22 puntos. De hecho, su anotación en estas primeras ocho jornadas de liga no ha bajado aun de la decena de puntos.

Charlie Moore destaca por ser un efectivo muy valioso en el 1x1 y en el tiro exterior. Además, suma una media de 4’6 asistencias por encuentro llegando su valoración hasta los 11’5 puntos con un 50% de acierto en tiros de campo y un 33% en triples. Si por su desempeño en la pista el base ya era sumamente valorado en Río Breogán, en pocos meses será un auténtico diamante en bruto dado que Moore ha “fichado” por Montenegro, consiguiendo así cambiar su condición a la de ‘Comunitario’ y dejando una plaza de ‘Extracomunitario’ libre para futuros movimientos del equipo en el mercado. Su nomenclatura cambiará en febrero cuando se disputen las segundas Ventanas FIBA de la temporada, entre el 20 y el 23 de febrero de 2025.

En cuanto al resto de la plantilla, destacan Darrun Hilliard como otro de los grandes referentes en ataque. El escolta estadounidense suma 12’6 puntos de media en este inicio de temporada con un acierto del 53’8% en tiros de dos y un 27,9% en el tiro exterior, así como 2’8 rebotes y 2’1 asistencias por encuentro. Junto a él, también brilla un Toni Nakic que no acapara demasiados focos, pero que es un jugador imprescindible para los lucenses. Anota, asiste, defiende y se erige como un pilar fundamental que suma 10’5 puntos de media con un 50% en tiros de campo y un 45% en triples. Así mismo, captura 3’7 rebotes por encuentro con una valoración media de 11’7 puntos.

Los resultados y el desempeño de Río Breogán refleja a la perfección cómo el proyecto de Río Breogán aun no termina de encajar. Mrsic tiene ante sí el reto de hacer que jugadores que venían para destacar y asumir un rol importante encuentren su mejor versión. Es el caso de Adam Somogyi. El base húngaro llegó para ser el segundo base de los gallegos, pero sus números están demostrando que no cuenta con un papel importante en los planes de Mrsic. Mismo caso con EJ Onu que apenas cuenta con minutos y refleja la necesidad que tiene el equipo de incorporar una pieza nueva a un juego interior sustentado por Nakic y Jordan Sahko cuya energía e intensidad es oro puro para Breogán, aunque necesita un acompañante de calidad para no ostentar en exceso el papel de titular.

Los peores ataques de la competición, cara a cara

Las estadísticas individuales reflejan la necesidad que tiene Río Breogán de encontrar más referentes en el ataque. Tan solo tres jugadores superan la decena de puntos de media, un ejemplo de cómo a nivel colectivo los gallegos se configuran como uno de los peores ataques de la ACB.

Breogán anota 71’4 puntos de media, siendo así el último clasificado en este aspecto. Eso sí, el Covirán es el antepenúltimo con 74’9 puntos de media. Los lucenses también ocupan los últimos puestos en el acierto en el tiro de campo con una efectividad del 46’1%, anotando una media de 18’4 tiros de dos. En el triple suben hasta la décimo cuarta posición con un 32’4% de acierto y 7’6 triples por encuentro. En este aspecto, Covirán Granada firma un mejor acierto en el tiro de dos con un 49,6%, pero peor en el triple con un 30%.

Los datos también son alarmantes desde la línea de personal siendo el penúltimo equipo de la Liga Endesa en acierto con un 70%, pero son los últimos en tiros libres anotados con una media de 11’8 por partido. Un aspecto donde Covirán Granada sí es más fiable con un 76,7% y 18’8 lanzamientos anotados.