ZBE | ¿El cambio de domicilio del vehículo es suficiente para circular?

Granada descuenta poco a poco los días para la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Ya no será el 1 de abril, sino a finales del mismo mes. Este aplazamiento y el del periodo sancionador han sido un alivio para los ciudadanos que han dejado para el último momento informarse sobre las excepciones o acometer los cambios que estén en su mano para tener todo en regla. Son muchos los que se preguntan si con el cambio de domicilio es suficiente para circular, una cuestión de sencilla respuesta.

En la web del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Granada figura que "cualquier vehículo que tenga el domicilio fiscal en el municipio de Granada podrá acceder a la ZBE independientemente de su distintivo medioambiental". Este requisito únicamente lo pueden cumplir los empadronados en Granada. Esta afirmación es de Perogrullo, pero la lógica no se impone siempre. Numerosos residentes de la capital han realizado este trámite en los últimos meses para poder moverse con sus vehículos sin problema.

Las gestiones acometidas tienen su respuesta en que era bastante común que vecinos de Granada tuviesen un coche que no pagaba el impuesto de circulación en la ciudad. Esto se debe a motivos como que un automóvil pertenecía previamente a la familia y no se había hecho ningún cambio. Dicha circunstancia no tenía antes ningún impacto, como esas facturas de la luz a nombre de un familiar fallecido que siguen llegando porque a la compañía emisora únicamente le importa que se paguen. El bolsillo siempre es el protagonista y la ZBE no es ninguna excepción. Hay personas que tenían este planteamiento porque les era más rentable pagar el impuesto de circulación en otro municipio porque era más barato. Ahora les saldrá mejor poder circular por Granada.

Excepciones importantes

Tener un coche matriculado fuera de la capital que no tiene ninguna de las etiquetas medioambientales válidas no es una condena. Hay conductores del Área Metropolitana que tienen su rutina laboral en la ciudad, lo que les lleva a tener una cochera para aparcar sin tener que sufrir la búsqueda de estacionamiento. Esta es una de las excepciones que contempla la Zona de Bajas Emisiones. El requisito establecido para la misma es que "la cochera y el coche estén a tu nombre". La emisión de esta autorización sirve para el acceso a la cochera, pero no permite que ese vehículo se aparque en la vía pública.

Quienes todavía no se hayan hecho con su tarjeta, pueden hacerlo en las oficinas de Correos de toda España y a través de sus 6.000 carteros y carteras rurales. En la actualidad, se comercializan cuatro tipos de distintivos en función del impacto ambiental de los vehículos: 0 emisiones (azul), Eco (azul y verde), Etiqueta C (verde) y Etiqueta B (amarilla). Con un coste de 5 euros, estos distintivos están disponibles en dos tamaños, en función del tipo de vehículo, y representan una herramienta esencial para la identificación de vehículos conforme a las regulaciones ambientales.

Dentro de las opciones de parking, las personas que viven fuera de la capital que no tienen una cochera en ella tendrán la alternativa de utilizar los aparcamientos de borde para posteriormente conectar con el transporte público. Todos los incluidos en la lista de aparcamientos "estratégicos" cuentan mínimo con una conexión cercana de autobús y otra de metro para desplazarse por Granada. Desde el Área de Movilidad se ha destacado el paso dado para reforzar "las líneas de transporte urbano", al igual que el Metro de Granada y el transporte interurbano.

Uno de los principales objetivos dentro de esta ordenanza es incentivar "la utilización de aparcamientos en origen situados a lo largo de la línea del metro así como en los diferentes municipios y el uso del transporte público". Todos los esfuerzos buscan mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de contaminación, donde Granada se ha situado habitualmente en posiciones destacadas, pero para mal. Quien sabe si Granada podrá despedirse en un futuro de esa archiconocida boina de contaminación que le acompaña en su cielo desde hace tanto tiempo.

El retraso de las sanciones ha centrado buena parte de las miradas de la población, pero todo llegará a un nuevo escenario el 1 de octubre, cuando la estas entrarán en vigor y se comenzarán a aplicar de forma gradual para que el castigo no sea excesivo para los infractores en las primeras semanas de funcionamiento. Este aplazamiento del periodo sancionador es una oportunidad para quienes deseen comenzar a familiarizarse con una nueva rutina en la que el coche tendrá menos protagonismo en la circulación de vehículos en la capital. El Ayuntamiento de Granada hace hincapié en que que "la ZBE es una herramienta necesaria para mejorar la calidad del aire en una ciudad donde la contaminación sigue siendo un problema grave".

