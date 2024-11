Escribá: "Posiblemente, el Almería sea el equipo más en forma de la categoría"

El Granada visita este sábado a uno de los claros candidatos al ascenso directo y, por ello, Fran Escribá solo piensa en sumar tres puntos de la manera que sea. "Quieres ganar jugando bien, pero la segunda opción, que es hacerlo sin jugar bien, tampoco es mala", ha deslizado el técnico rojiblanco este viernes en su rueda de prensa previa al choque. El preparador valenciano ha advertido de la peligrosidad del conjunto indálico, que a su modo de ver tiene "una de las mejores plantillas" de Segunda División y también de su momento. "Los equipos que descienden, normalmente, si mantienen el grupo, y este es uno de esos casos, son los que tienen la obligación de volver. Ellos están en la línea, posiblemente sea el equipo más en forma de la categoría", ha avisado.

Escribá ha detallado que esta semana ha "recuperado a bastante gente" para la cita en Almería. "Solo Marc, Neva e Ignasi Miquel son bajas. El resto están disponibles", ha precisado el entrenador del Granada, satisfecho de poder contar con recursos para medir sus fuerzas con las del cuadro también rojiblanco. "Es una de las mejores plantillas, como la nuestra, pero se necesita mucho más que tener un buen plantel. Hay que demostrarlo partido a partido porque en esta categoría todos son muy complicados", ha señalado, sin olvidar que "el primero es el Racing de Santander".

A este respecto, ha ahondado en las armas del Almería, que cuenta en sus filas con el máximo artillero de Segunda. "Luis Suárez es un gran jugador, pero no deja de estar rodeado de buenos futbolistas. Detrás está Baptistao, está Arribas, Nico Melamed… Es un equipo con muchísimo talento. Nuestra preocupación es colectiva, sabiendo que, además, es un equipo que, aunque pueda no estar fino un día, tiene individualidades que pueden resolver el partido como le ha pasado más de una vez", ha subrayado. Por ello, tiene claro que, para superarle, el Granada resultará "fundamental quedar muy bien colocados por detrás de balón en las acciones" ofensivas.

"Es un equipo que te puede ganar de muchas formas. El otro día fue un claro ejemplo contra el Córdoba o contra el Albacete. No parecía estar haciendo un buen partido, con el rival incluso en ciertos momentos controlando el balón, pero en dos o tres contraataques rompieron el encuentro", ha argumentado, para insistir nuevamente en que para llevarse los tres puntos, los nazaríes deben "no solo atacarles bien, sino estar muy bien colocados ante la pérdida por detrás del balón". "Si no, ellos penalizarán esa situación por los futbolistas que tiene", ha esgrimido.

La hoja de ruta contempla la posibilidad de jugar con tres centrales nuevamente. "Siempre lo tienes en la cabeza. Tiene delanteros importantes que, además, corren muy bien. No es solo un equipo que juega bien en posicional, sino que tiene una transición peligrosísima. Posiblemente sea el equipo que mejor contraataca de la liga. Una de las opciones es protegerte un poco más. No ser más defensivo, porque eso no lo queremos hacer, pero sí intentas acumular gente en las zonas donde crees que se puede decidir el partido", ha expuesto, cuestionado sobre esta opción. Plantearía este esquema un escenario propicio para el regreso de Loïc Williams. "Está bien ya. Siempre queda la duda de un jugador que lleva algo más de un mes sin competir. Desde el momento en que está disponible ya lo tengo en la cabeza. Otra cosa es que pensemos qué tipo de jugador nos conviene", ha matizado.

"A efectos de la plantilla y de la gestión de esfuerzo tenemos que pensar que vienen seis partidos en un mes", ha alargado, consciente de que el conjunto rojiblanco tendrá por delante una secuencia de encuentros de vértigo. "Es un mes importante, pero no más que el siguiente o el próximo. Esta categoría te permite no descolgarte nunca de los objetivos aunque tengas una racha mala. Tampoco, salvo el caso del Racing, que ha sido algo excepcional, te sueles escapar", ha restado presión. "Estoy convencido de que nuestras aspiraciones van a estar intactas toda la temporada y de que vamos a estar siempre cerca del objetivo que tenemos", ha concluido en esta línea.

Escribá también ha abordado la posible titularidad de Rodelas y el entusiasmo del granadinismo con el extremo de Alhendín. "Me parece lógico porque es un jugador explosivo. Tenga más o menos participación, siempre genera algo. El otro día estuvo muy bien. Los dos días que ha jugado ha estado fenomenal. Es una alegría. Si le pongo es porque a mí también me gusta. Entiendo que a la gente le ilusione porque le pasa como a mí", ha elogiado al futbolista, si bien ha señalado que "cada partido tiene una cosa". "El otro día creíamos que era un partido ideal para él por el tipo de futbolista que iba a tener delante. Igual mañana repetimos con él o tal vez juega otro, pero estamos contentos con el encuentro que hizo", ha abundado.

Por último, ha valorado la cita copera, ante el Zaragoza. "El rival me daba igual. Sí me hubiera gustado que hubiéramos jugado en casa porque viene un mes complicado. Tener un viaje tres o cuatro días antes del partido del Racing… Nos fastidia un poco tener que viajar hasta allí con la dificultad que tiene", ha lamentado. "No nos va a dar tiempo a organizar el viaje como nos hubiera gustado. Hay que jugarlo y ya está. Gestionaremos el grupo pensando en el partido de mañana y del partido siguiente", ha apostillado.