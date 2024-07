Carlos Rodríguez no acudirá a los Juegos Olímpicos de París

Carlos Rodríguez no estará presente en los Juegos Olímpicos de París de este verano. El granadino no ha sido incluido en la lista de tres ciclistas que competirán en la gran cita. Ayuso, Lazkano y Aranburu han sido los seleccionados, una decisión que no ha sorprendido al de Almuñécar, que albergaba "ilusión" por estar en la capital francesa.

"España solo tiene 3 plazas y obviamente es difícil llevar a todos los ciclistas españoles. El recorrido no es quizás el que más se adapta a mis características, pero bueno, a uno siempre le hace ilusión ir a las Olimpiadas. Hay que ser realista y que vayan los que mejor lo puedan hacer", ha manifestado este lunes el miembro del equipo Ineos durante una jornada de descanso en el Tour de Francia, donde compite por alcanzar el podio de la general dominada por Tadej Pogačar.

Centrado en el Tour, Carlos Rodríguez no mira por el momento al Mundial de Zurich. "Todavía queda, cuando termine pasarán dos meses hasta el Mundial. Habrá que ver en ese día cómo estamos cada uno. Lo que tendremos que hacer es trabajar para llegar fuertes", ha apuntado el granadino, que se prepara para jornadas duras de competición en los próximos días.