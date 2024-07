El granadino que arrasa en TikTok por un nuevo mote al rey Felipe VI

Un granadino se vuelve viral en TikTok tras apostillarle un apodo al mismísimo rey de España. 'Felipe VI el Kiosquero', así es el nuevo mote del rey que circula por las redes sociales.

El artífice de esto ha sido un joven granadino que abrió un debate en su cuenta personal de TikTok con el objetivo de buscarle un segundo nombre al monarca. El comentario más votado se convertiría en el nuevo mote. El vídeo ha alcanzado más de un millón de visitas, y la pregunta que se hace este granadino es, ¿llegará este apodo al rey?

Miguel Ángel Paneque, alias @paneque_2, ha respondido en exclusiva para GranadaDigital, medio del que también fue colaborador como becario: "Me haría mucha ilusión, espero que si le llega, que seguramente le llegue porque seguro que sus hijas tienen TikTok, que se lo tome a risa".

"¿Y si... le ponemos un apodo al rey Felipe VI? Los reyes en España siempre han tenido un apodo... es hora de retomar la tradición", publicaba en la plataforma de vídeos. El joven reconoce que no hay ninguna mala intención detrás de este apodo, "la gracia era que no tuviera sentido, y que no fuera ofensivo tampoco", destaca.

El comentario ganador ha sido el de @simply.marco08. "El kiosquero", puntualizaba este joven en uno de los más de 700 comentarios y en el que ha obtenido más de 71,7 mil me gustas.