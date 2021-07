Carlos Bacca: “El objetivo es regresar a Europa”

El delantero colombiano Carlos Bacca, primer refuerzo del Granada CF para la temporada 2021-22, fue presentado ante los medios de comunicación y los aficionados que tuvieron el privilegio de acceder a las gradas del Nuevo Los Cármenes desde que comenzó la pandemia.

El ariete, que recientemente se proclamó campeón de la Europa League con el Villarreal, llega para suplir la baja de que ha dejado en punta Roberto Soldado. Sus goles y su veteranía serán de gran ayuda para el crecimiento de los hombres de ataque rojiblancos, comenzando por su compatriota Luis Suárez.

Decisión por el Granada: “Gracias a toda la familia granadina que me ha brindado todo el cariño. Lo que más me motivó fue el deseo y las ganas de los directivos de Pep y el cuerpo técnico. De sumarme a este gran proyecto lo que llevan a haciendo desde que ascendieron. El equipo sigue creciendo temporada a temporada. Aportar nuestro granito de arena para seguir hacia arriba”.

Que veías del Granada como rival: “Yo creo que Granada está haciendo un equipo competitivo, pero sobre todo un gran grupo humano que me he encontrado en el vestuario. Veía que en cada partido entregaban lo mejor y se ve reflejado en las temporadas que han tenido”.

Qué puede aportar aportar: “Experiencia, personalidad. Dentro del campo juego bien de espaldas, me asocio bien con los compañeros y voy bien a los espacios. Como delantero, obviamente, goles y que podamos conseguir los objetivos”.

Europa: “He tenido la posibilidad de jugar y ganar en Europa con el Sevilla y el Villarreal. El Granada ha hecho una gran temporada en Europa y Liga y el objetivo es regresar. Hay que ser ambicioso siempre, pero para eso hay que tener mucha fe y trabajo. Es Europa, no hay que tener miedo, pero sí trabajo”.

Palabras con Robert Moreno: “He sentido la confianza desde el primer día que me llamó Robert, he hablado varias veces con él y me ha mostrado vídeos de lo que busca. Esperemos que podamos seguir creciendo de la mano”.

Qué le ha llamado la atención del técnico: “En lo poco que he visto y conocido, es un entrenador joven, con ganas y ambición de hacer las cosas siempre bien. Es exigente, es el primero que llega a la ciudad deportiva y el último que se va, eso habla de lo comprometido que es”.

Numero 20: “Es el número que llevé en Junior y es la fecha en la que conocí a la que ahora es mi esposa. EL 9 lo tiene Luis, va a jugar con el con él. Hay que respetar siempre la antigüedad y es una persona con la que he hablado mucho para preguntarle por el club y la ciudad. Está ayudándome a mi y su esposa a mi familia. Esperemos que las cosas nos vayan bien a todos”.

Regresar a la Selección de Colombia: “Siempre tengo la ilusión de representar a mi país. Terminé bien con el Villarreal, tenía mucha ilusión de ir a la convocatoria, el entrenador tomó sus decisiones y hay que respetarlas. Lo voy a dar todo por volver”.

Junior: Siempre he dicho que mi mayor ilusión terminar mi carrera en el Junior. Hace poco hubo una posibilidad de regresar pero Dios quiso que me uniera a este proyecto del Granada”.

Pep Boada también tuvo su turno para responder a las preguntas sobre cómo se encuentra el mercado rojiblanco y el último positivo conocido de Ángel Montoro.

Monchu: “Estamos confeccionando el equipo más potente que podamos. Somos ambiciosos y se barajan diferentes nombres, pero el mercado nos marcará hasta dónde podemos llegar. Dentro de las gestiones y las negociaciones, hay cosas que duran más y otras que duran menos”.

Positivos: “Estamos muy contentos con los servicios médicos del club. Tiene la situación controlada, son situaciones que suceden, pero tenemos los medios para solucionarlo. Seguiremos los protocolos y esperemos que quede en la menor incidencia posible

Contrato de Bacca: “Nuestro compromiso es de estar aquí muchos años. Carlos nos va a aportar mucho y mientras él se vea capacitado va a seguir luchando. Entendemos que nos puede aportar mucho y lo vamos a disfrutar”.