Carazo inicia una campaña de escucha para implicar a los granadinos en su proyecto

La candidata del PP a la alcaldía de Granada, Marifrán Carazo, ha iniciado una campaña para reforzar la escucha a los granadinos en la calle e implicarlos en su proyecto de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo, para lo que ha habilitado un número de WhatsApp.

Se trata, según ha explicado en una nota de prensa el PP, de atender propuestas e ideas porque, ha señalado la también consejera de Fomento, su "objetivo no es otro que mejorar Granada entre todos y ser la alcaldesa de todos los granadinos". Así, estar cerca de la gente "es prioritario".

"Es el momento de hablar de proyectos, futuro e ideas en positivo, y escuchar mucho para construir entre todos la ciudad que queremos y las generaciones venideras se merecen", ha explicado la candidata popular a la alcaldía de Granada.

Además, ha asegurado que esta campaña "es el resultado del sentir de los granadinos, de lo que he aprendido de ellos en este tiempo y de lo que esperan de la persona que los defienda al frente de su ayuntamiento a partir de mayo". En este sentido, "no se puede gobernar bien a una sociedad que no se escucha, de ahí que no quiero que quede ninguna calle sin pisar, ninguna propuesta sin anotar, ni ninguna sugerencia o idea sin ser atendida", ha asegurado Carazo.

Para la candidata popular, la ciudad lo tiene todo y merece brillar y tener más empuje. "Granada necesita soluciones ahora, necesita un proyecto serio, ambicioso y comprometido con los granadinos, que se tome como referente para despegar y ser una ciudad líder, y contribuir así al cambio y a la transformación de Andalucía, que lidera el presidente Juanma Moreno", ha subrayado Carazo.

"Es el momento de que entre todos mejoremos nuestro presente, garanticemos nuestro futuro y construyamos una ciudad de la que nos sintamos muy orgullosos los granadinos, y lo hagamos con consenso, diálogo y firmeza", ha apostillado la candidata del PP.