Carazo anuncia más de cien proyectos y actuaciones para todos los distritos de Granada

La candidata a la alcaldía de Granada por el Partido Popular ha anunciado más de cien medidas que ya tiene planificadas en los ocho distritos de la ciudad para una mejora sustancial de los barrios de la ciudad. Se trata de medidas concretas de rehabilitación o reformas integrales de calles y plazas, así como la construcción de equipamientos necesarios o modernización de algunas zonas que lo necesitan de forma imperiosa. Marifrán Carazo ha explicado que, además de las medidas generales e inmediatas para todos los distritos como la limpieza de calles, plazas, parques y jardines, la erradicación de las pintadas vandálicas o el incremento de la seguridad reforzando las patrullas de barrio, también se han trabajado otras específicas estudiando distrito por distrito las necesidades de los granadinos y las granadinas.

“Granada son sus gentes y son sus distritos, Granada son sus barrios. Y todos y cada uno son diferentes, todos y cada uno son una parte característica de Granada. No se puede ser una ciudad de referencia sin tener en cuenta siempre lo local, el metro cuadrado de la ciudadanía, lo que nos rodea cada día, lo que forma parte de lo que llamamos hogar. La Granada capital en la que creo debe ser, ante todo, una ciudad que se preocupe por cada barrio, cada calle, cada vivienda, cada plaza… una Granada que atienda todos y cada uno de los rincones de esta preciosa ciudad”, ha defendido la candidata popular.

Y, precisamente, cuidar y defender los intereses de los granadinos pasa, en primer lugar, “por escuchar y atender sus necesidades y preocupaciones, aquello que les afecta en el día a día. Estos últimos años, con el gobierno socialista de Paco Cuenca, la dejadez se ha apoderado de Granada, con las calles sucias, las pintadas que no dejan de crecer y la falta de actuaciones para mejorar el entorno local. Se ha mirado a otro lado sin actuar y hacer frente a los problemas, sin poner soluciones, que es lo que debe de hacer una alcaldesa”.

Carazo ha declarado que “la Granada en la que creo es la Granada que da soluciones a esos problemas que quizá no ocupan las portadas, pero que sí que afectan a la vida diaria de los vecinos y vecinas. Son esas cosas, las que no siempre se ven, las que una alcaldesa debe estar a la altura para cuidarlas. Es una cuestión de ganas, de querer trabajar y de esforzarse cada día para dar a los ciudadanos una vida mejor. Ese, y no otro, debe ser el propósito de cualquier servidor público”.

La candidata del PP ha explicado que ha pasado meses escuchando a los vecinos para concretar sus necesidades. “Cuando se recorren las calles, se reciben propuestas e ideas, se conocen los problemas y podemos ofrecer soluciones reales. Y eso hemos hecho durante estas semanas, sin dejar de caminar calles y plazas, con centenares de cafés, de reuniones, de llamadas telefónicas. Y, por eso, podemos proponer un proyecto ambicioso para Granada y dar a cada distrito lo que merece, mejoras específicas adaptadas a las necesidades concretas de cada uno de ellos”.

Es por ello que Marifrán Carazo ha detallado algunas de las acciones más importantes “que se pondrán en marcha en cada uno de los distritos, de las más de cien medidas concretas que servirán para transformar esa Granada local que pide a gritos atender sus problemas concretos”.

Estas son algunas de estas acciones más importantes en cada uno de los distritos:

Distrito Zaidín

Construcción de una vía verde a lo largo del Río Monachil.

Remodelación Don Bosco y Avenida de Cádiz y modernización de forma integral la Plaza de Fontiveros.

Continuación de la transformación y rehabilitación del barrio de Santa Adela

Distrito Chana

Impulso al soterramiento de las vías del tren y el proyecto de urbanización y parques en la estación de Renfe.

Remodelación de la Avenida de Andalucía y de la zona del Parque de los Olivos, la mejora de la zona de Sagrada Familia, la reforma integral de la barriada de Las Torres y la Avenida de Maracena.

Ejecución de un plan especial para la rehabilitación de viviendas en La Chana y Angustias.

Distrito Albaicín

Impulso a un plan de rehabilitación integral para el Albaicín y para el cerro de San Miguel, con el objetivo de convertirlo en un gran espacio natural para el disfrute de la ciudad

Acondicionamiento de la entrada a la ciudad por El Fargue y solución, junto a la Junta y Emasagra, de su problema de depuración de aguas residuales

Inicio de los trabajos necesarios para mejorar los accesos al Sacromonte

Distrito Norte

Abordar con determinación el problema de los cortes de luz, activando todos los mecanismos institucionales existentes.

Creación de un conjunto de bolsas de trabajo permanentes, promoviendo la igualdad y el acceso al mercado laboral, en colaboración con todas las administraciones, así como se subsanará la carencia de trabajadores sociales en los centros del distrito

Impulsar la transformación y modernización del parque de viviendas en el barrio.

Distrito Centro

Plan de embellecimiento, mejora de iluminación y accesibilidad del eje San juan de Dios - Gran Capitán - Emperatriz Eugenia.

Impulsar a un Plan integral para la revitalización del Realejo y del Barranco del Abogado, la remodelación integral de la Plaza de Gracia y la mejora y embellecimiento de la calle Santón

Adecentamiento, limpieza, eliminación de pintadas en fachadas, impulsando la restauración y revitalización de edificios.

Distrito Beiro

Cesión de parcelas municipales para la construcción de un nuevo centro educativo público de Infantil y Primaria en al barrio de Albayda e impulsaremos la construcción de un centro de salud en La Ponderosa.

Construcción del nuevo intercambiador de autobuses Norte, junto a la estación de Renfe.

Unión definitiva de los barrios de la Cruz y Doctores, por la zona del cuartel de Los Mondragones con impulso a la promoción de nueva vivienda.

Distrito Genil

Rehabilitación del camino de la Fuente de la Bicha, conexión de la Lancha del Genil con el Llano de la Perdiz, convirtiéndola en una senda verde, y humanización de los tramos urbanos del río Genil.

Actuación en el Callejón del Ángel, compatibilizando la actividad comercial con la vida de los vecinos y urbanización de la plaza Rafael Guillén.

Remodelación integral de Poeta Manuel de Góngora, Avenida de Cervantes, Carretera de la Sierra y las plazas Clara Campoamor, Gertrudis Gómez y Duque San Pedro de Galatino.

Distrito Ronda

Construcción, de la mano de la Junta, del nuevo centro de salud de La Rosaleda.

Renovación y adecuación de Las Flores y reforma de las calles transversales entre Recogidas y Tejeiro, así como de las placetas de la calle Alhamar.

Puesta en funcionamiento como parking público subterráneo de Camino de Ronda para residentes.

Granada verde

Además, hay otros proyectos que afectarán directamente a los barrios para mejorar en calidad de vida y en salud. Marifrán Carazo ha manifestado su ilusión por un proyecto que, por su ambición, “puede ayudar a cambiar el futuro de esta ciudad y el modo en que se conectan sus barrios. Porque la Granada verde y saludable en la que creo también cuidará de los ríos. Por eso, mejoraremos el tramo urbano de ríos, ejecutando un plan de senderos naturales para embellecer nuestro entorno natural y adecuarlo para que los granadinos puedan disfrutar de él, para que las familias, los jóvenes y los mayores tengan nuevos espacios verdes y saludables, para pasear, hacer ejercicio o relajarse, para sentir Granada. Creo en una ciudad con menos cemento y más vida”.

Carazo ha incidido en que “vamos a recuperar y renaturalizar los cauces fluviales de los cuatro ríos de Granada, para que conecten nuestra ciudad. Para hacerlos paseables y disfrutables. Desarrollaremos salidas radiales de la ciudad hacia el exterior desde el centro histórico, aprovechando los cauces, renaturalizándolos hacia la Vega y la montaña. Eso significa quitar el hormigón y sustituirlo por muros que permitan vegetación, pero también escalonarlos para hacer paseos ecorecreativos, con vegetación natural de ribera. Además, se crearán corredores verdes para peatones y bicicletas que conecten estos recorridos de los ríos con los grandes espacios verdes de Granada (Tico Medina, Federico García Lorca, Las Alquerías, Gloria Fuertes o La Cooperación, que están fragmentados, aislados y completamente inconexos) y con los diferentes barrios”.