El Cabildo de Gran Canaria anuncia que si se juega el Las Palmas- Granada el domingo será sin público

El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado que si finalmente el partido entre la UD Las Palmas y el Granada CF se juega este domingo 25 de septiembre, a las 21:00 horas, como estaba fijado en un principio antes de la amenaza del ciclón tropical en la isla, "en ningún caso podrá disputarse con público".

De momento, LaLiga no se ha pronunciado sobre si se va a producir un aplazamiento del partido debido a las condiciones meteorológicas que se prevén en Gran Canaria con la llegada del ciclón Hermine. Y "ante las dudas surgidas respecto al partido de la UD Las Palmas", el Cabildo ha querido aclarar que si se mantiene la fecha y de disputa este domingo será a puerta cerrada, es decir, sin presencia de público en las gradas.

El Granada CF ya ha puesto rumbo a Gran Canaria este sábado por la tarde tras adelantar el vuelo que tenía previsto. La expedición del equipo granadino iba a viajar el mismo domingo por la mañana, pero ante la previsión de fuertes tormentas en la isla, el club ha decidido hacerlo este sábado y ha volado en un vuelo chárter que ha partido del Aeropuerto Federico García Lorca a las 17:30 horas.

Todos los eventos deportivos del fin de semana que dependen de la comunidad canaria han sido suspendidos, pero no este partido entre Las Palmas y el Granada CF, que depende de la decisión de LaLiga. El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, ya advirtió este viernes que el partido Las Palmas - Granada CF se disputaría "justamente cuando mayor previsión hay de precipitaciones", por lo que señaló que era "previsible" que "la alerta se mantenga y, por tanto, el partido no se celebre". LaLiga no se ha pronunciado al respecto y todo apunta a que esperará a este mismo domingo para tomar una decisión en función de la evolución del ciclón.

Si la meteorología no lo permite, el partido se aplazaría al lunes por la tarde o por la noche, según una información avanzada por Canarias 7. También tendrían que decidir si entonces se puede disputar con público o no.