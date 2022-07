La Banda del baterista Makaya McCraven inaugura Jazz en la Costa

Batería, productor y “científico del ritmo”, Makaya McCraven es uno de los nombres más interesantes de la escena del nuevo jazz, gracias a su visión futurista de la tradición y a su incesante búsqueda de nuevas posibilidades expresivas que revitalizan y expanden la audiencia del jazz. Un músico con múltiples talentos cuyo proceso inventivo y estilo cinematográfico intuitivo desafían la categorización.

Conducido por la audacia que siempre ha caracterizado a la escuela de Chicago, donde reside desde 2007, Makaya ha protagonizado una de las carreras más libres y singulares del nuevo jazz de la última década. Bebop, hip-hop, R&B e influencias del vuelo libre de Miles Davis o John Coltrane discurren por las composiciones de este músico nacido en París pero que creció en Massachusetts, donde cursó estudios universitarios de jazz bajo la tutela de Archie Shepp, Marion Brown y Yusef Lateef, y que se desarrolló musicalmente en Chicago.

Su exitoso álbum 'In the Moment' (2015) lo consagró y fue rápidamente seleccionado como 'Lo mejor de 2015' por Los Ángeles Times, la BBC, NPR Music’s Jazz Critics Poll o Apple Music, y aclamado como “una de las grabaciones más importantes hasta la fecha en el mundo del jazz moderno”.

Sus últimos discos son We’re New Again (2020), reinterpretación del I’m New Here del legendario poeta y músico Gil Scott-Heron; el visionario doble álbum Universal Beings E & F Sides (2020), grabado en cuatro ciudades diferentes: Nueva York, Los Ángeles, Londres y Chicago, lugares donde el jazz florece de la mano de propuestas jóvenes; y el excelente Deciphering the Message (2021) en el que Makaya actualiza grandes temas clásicos de Art Blakey, Horace Silver, Hank Mobley, Kenny Burrell y Eddie Gale, editados por el sello Blue Note.

Según The New York Times, “McCraven se ha convertido silenciosamente en uno de los mejores argumentos a favor de la vitalidad del jazz”.