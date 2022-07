El embrujo de Lorca vuelve al Generalife con 'Jondo. Del primer llanto, del primer beso'

Desde hace 21 años, el verano no es verano hasta que no arranca el ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife. El espectáculo adquiere este año la dimensión histórica de un acontecimiento como el centenario del Concurso de Cante Jondo para llenar de embrujo el teatro al aire libre situado en la antigua villa de verano de los reyes nazaríes de Granada.

Jondo. Del primer llanto, del primer beso es el nombre con el que el ciclo pretende conquistar este año a los miles de espectadores que en cada edición buscan en el refugio de la Alhambra una noche de 'fresquito' y buen flamenco.

El pase exclusivo para medios gráficos de este jueves permite ver un adelanto de lo que podrá disfrutarse ya desde este mismo martes y hasta el próximo 27 de agosto. El espectáculo presenta cinco cuadros de danza para otros tantos personajes de la literatura del poeta de Fuente Vaqueros

-Rosita, Don Perlimplín, Mariana, Adela y El Director- que comparten con el Cante Jondo la tragedia sin destinatario y los derramos de su música, que interviene en la pena con quien observa y escucha esta expresión social y racial de raíces borrosos, revueltos entre una queja de desdichas seculares, como el amor. Además de los cinco cuadros, el montaje cuenta con prólogo y epílogo, que están inspirados en el Primer Concurso de Cante Jondo de 1922.

En su 21 edición, durante treinta noches (siempre del martes al sábado), se pondrá en escena Jondo. Del primer llanto, del primer beso, que contará con la participación de Carmen Linares (los días 19, 22, 23 y 30 de julio y el 5 y 6 de agosto) y Pasión Vega (los días 13, 18, 19, 20 y 25 de agosto) como artistas invitadas.

Dirección de Sharon Fridman y Eduardo Guerrero

Bajo la dirección coreográfica de Eduardo Guerrero, dirección de Sharon Fridman y dramaturgia de Triana Lorite, el espectáculo, organizado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en colaboración con el Patronato de la Alhambra y el Generalife, será el protagonista del 19 de julio al 27 de agosto de las noches culturales en los Jardines del Generalife, convirtiéndose un año más "en una de las citas indispensables del verano en Andalucía", tal y como señaló Sánchez Estrella.

En su intervención, ha destacado, además, que el ciclo Lorca y Granada, se ha convertido "en una excelente tarjeta del potencial cultural de Granada y Andalucía, así como un importante dinamizador de las industrias culturales andaluzas". En este sentido, recordó que este programa cultural fue concebido con el objetivo de generar las mejores sinergias con el tejido asociaciones provinciales y autonómicas, las industrias culturales y las infraestructuras turísticas de la ciudad.

Por su parte, la directora general del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Rocío Díaz, reiteró asimismo que "es importante prolongar la actividad cultural de Granada en verano para seguir generando empleo y riqueza en nuestra ciudad a través de propuestas que, además, favorecen redes que contribuyan a su impulso".

La Consejería de Cultura, a través de la Agencia Andaluz de Instituciones Culturales, y el Patronato de la Alhambra y el Generalife, vienen desarrollando desde el año 2002 este programa que, 20 años después, "permanece como uno de los principales hitos del verano cultural en Andalucía con una asistencia acumulada en sus veinte ediciones de más de 750.000 espectadores", dijo Díaz.

Por su parte, la dramaturga y creadora del montaje Jondo, Triana Lorite, precisó que la elección de los cinco personajes de esta pieza no fue algo fortuito: "Trabajando en la ponencia que Lorca ofreció para iniciar el Concurso, entendimos la profundidad de su compromiso con el Cante Jondo, para que no desapareciese y de sus cinco personajes que se mueren sin ser amados, en un intenso volumen sentimental y sexual".

Por su parte, el bailaor y coreógrafo Eduardo Guerrero señaló que "el afán de Federico García Lorca por no perder las tradiciones populares, y especialmente el cante andaluz, nos descubre que fue Lorca uno de los primeros en comprender el Cante Jondo y lo que aporta al baile, un paso cuantitativo hacia la vanguardia".

Para Sharon Fridman, director de la producción y autor de las coreografías, la iluminación y la escenografía, "el poder trabajar con la literatura de Lorca y darle una forma y ritmo es un gran honor, puesto que me siento completamente conectado con sus líneas de pensamiento y me siento en cada uno de sus personajes. Yo como ser humano, con Lorca y su Jondo, me siento en casa".

Venta anticipada de entradas

La tradicional venta anticipada a 20 euros se mantiene, como cada edición, con la novedad de que se extenderá hasta la finalización del ciclo el 27 de agosto, pero las entradas tienen que comprarse antes de las 18.00 horas del día elegido. El precio general se mantiene en 34 euros, así como los descuentos de martes y miércoles 2x1 (2 entradas a 34 euros, grupos organizados a 17 euros, visitantes del Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife a 20 euros, desempleados, carné estudiante, carné joven y pensionistas: 20 euros e infantil (de 5 a 16 años) 6 euros y de 0 a 4 años entrada libre.

Los boletos pueden adquirirse en la web www.lorcaygranada.es, a través de venta telefónica en el número 662 862 145 (de 8.00 a 24.00 horas. De lunes a domingo) o en las taquillas del Corral del Carbón (apertura día 14 de julio) De 11.00 a 14:00 horas y de 18.00 a 20.00 horas de lunes a sábado (excepto 15 de agosto) y en el pabellón de taquillas del Generalife (apertura día 18 de julio) con horario de 11.00 a 15.00 horas y de 18.30 a 22.00 de martes a sábado.