El Ayuntamiento activa la segunda fase de su campaña contra el ciberacoso y la violencia machista

El Ayuntamiento de Granada ha iniciado este lunes la segunda fase de la campaña de sensibilización contra el ciberacoso y la violencia de género a través de las redes sociales: 'No es amor, no es normal, no lo permitas'. Así lo ha anunciado la concejal de Igualdad, Ana Muñoz, quien ha lamentado "el incremento de este tipo de violencia machista".

En concreto, la edil ha explicado que desde el Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Granada se han realizado en lo que va de año más de 1.309 atenciones, 359 de intervención social, 671 de carácter psicológico y 279 de naturaleza jurídica, "destacando el hecho de que, del total de estos datos, el cinco por ciento son de ciberviolencia, con una tendencia al alza que, desgraciadamente, a veces se normaliza".

La campaña consta de una serie compuesta de cuatro mini capítulos, es decir, vídeos que abordan diferentes aspectos de la ciberviolencia de género con los títulos 'No lo permitas', 'Da la réplica', 'Toma el control' y 'Sigue adelante'. Cada episodio aborda acciones a evitar y se concluye con el cuarto vídeo, que cierra la serie, y en el que se dan pautas para evitar el control tras la ruptura de la relación. Los vídeos van subtitulados para facilitar la accesibilidad a las mujeres con discapacidad auditiva.

"Sabemos que la violencia machista tiene muchos tentáculos y uno de ellos, desgraciadamente, es el que se ha introducido en las redes sociales, además la geolocalización está siendo utilizado por los agresores para tener mayor controlo sobre la víctima", ha afirmado.

"Por eso esta campaña pretende prevenir y dar pautas a las jóvenes que se encuentren en esa situación, que rompan el silencio, que se protejan y pidan ayuda y que tengan claro que las amenazas no tiene cabida. Queremos también contribuir al cambio de mentalidades, hacer reflexionar a las propias mujeres, pero también a los chicos jóvenes, para deconstruir el mito del amor romántico".

Así, el primer anuncio, bajo el título 'No lo permitas', está protagonizado por una joven en la que relata, mientras sucede un terremoto, el ciberacoso que recibe por parte de un joven mediante la utilización de tecnologías que permiten el control de la víctima, según ha detallado.

Bajo el título 'Da la réplica', el segundo spot, protagonizado por la misma joven, que denuncia "la basura" que supone vivir bajo las amenazas de "ese chico, que no para de acosarme en las redes" por lo que asegura que "ahora la que va a tomar el control voy a ser yo".

El tercer capítulo, titulado 'Toma el control', pone el acento en la reacción que adoptan el acosador por lo que alerta "que no eres ninguna víctima, no es amor, y no es culpa mía, es culpa tuya", a la vez que señala que "esto que estás haciendo es un delito". Por último, la miniserie concluye con 'Sigue adelante' en la que la joven aconseja a otras mujeres a que denuncien la situación de acoso para lograr ponerle fin.

Tras recordar que esta campaña ya se presentó el pasado mes de junio "aunque pasó un poco desapercibida", la edil ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de "luchar contra esta lacra y vergüenza social utilizando todas las herramientas y los recursos de que disponemos".

Con este fin, la campaña, que viene a complementar la intervención integral en materia de violencia de género que realiza el Consistorio, estará en la presente en la cartelería y mobiliario urbano de las calles de todos los barrios de la ciudad, en las redes sociales donde se mueven los jóvenes , en la web y la televisión municipal TG7. Se puede acceder a ella también a través del QR que aparece en la cartelería.