Los auxiliares de enfermería de la UCI del Hospital de Traumatología alzan la voz: "He llegado a trabajar catorce horas seguidas”

Los auxiliares de enfermería de la UCI del Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada han trasladado durante los últimos días su malestar por "la falta de personal" en su categoría dentro del centro integrado en el Virgen de las Nieves. Los profesionales afirman que están "sobrepasados" ante los "turnos extra" derivados de "bajas sin cubrir" y "puestos libres de permisos". Uno de los trabajadores que se han manifestado en estos términos asegura a GranadaDigital que ha "llegado a trabajar catorce horas seguidas”.

Los técnicos elaboraron un escrito que han tratado de difundir por redes sociales, como en el perfil de Facebook Noticias Bolsa Única de empleo del Servicio Andaluz de Salud. En dicho comunicado, los empleados públicos hablan de un encuentro con dos superiores en el que se planteó que "las cargas de trabajo no permiten que se lleve a cabo las funciones de la unidad de manera óptima". Esta persona señala que la reunión no dejo una solución, pero agrega que la "fuerza" de la publicación ha derivado en el "traslado de cinco trabajadores del Materno Infantil" para reforzar la unidad. “Dan una de cal y una de arena”, lamenta. "Planteamos que estábamos hablando de dinero público y que si no hay dinero que lo queríamos por escrito”, añade.

Este profesional con más de una década de experiencia en el puesto explica que “el trabajo de los auxiliares en la UCI es una exageración”, pues tratan con pacientes tetrapléjicos, quemados o que han sufrido ictus, lo que requiere de mayor atención a causa de la gravedad que presentan. “Hemos estado 4 auxiliares para 16 pacientes”, afirma uno de los integrantes de la protesta, quien califica de "vergonzoso" que "los sindicatos hablen de ratio" en algunas ocasiones. "Yo no soy una máquina", reitera.

"Los auxiliares no estamos valorados", subraya el técnico, quien reclama "mayor contratación y que se nos valore". Asimismo, hace hincapié en que "en nuestra categoría siempre faltan profesionales" porque “este problema viene de años atrás”. Desde su punto de vista, los supervisores de bloque no deben mirar a las "productividades" porque son ellos quienes "deciden si se contrata o no”.

Desde este colectivo recuerdan que CSIF Granada presentó ante la Inspección de Trabajo una denuncia contra la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía por la "nula contratación para cubrir las ausencias justificadas de profesionales de las distintas categorías del SAS en los centros hospitalarios, como por ejemplo vacaciones, permisos reglamentarios o bajas por incapacidad temporal".

Los auxiliares de enfermería del Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación de Granada inciden en la necesidad de que esta situación se resuelva lo antes posible, ya que apelan a un "desgaste físico, emocional y familiar en el trabajador". Por otro lado, recalcan la importancia de no estar "sobrepasados" durante su tarea en la UCI porque “necesitan mucha dedicación”.