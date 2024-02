Armilla se vuelca con Paul Thin para la gran final de Operación Triunfo

La final de Operación Triunfo se acerca y Armilla prepara una celebración a la altura de la ocasión. Este próximo lunes 18 de noviembre, el concurso vivirá su última gala en la que se decidirá quién se alza con el título de ganador, una final en la que el cantante armillero Paul Thin aspira a ser el número uno del concurso.

Para vivir por todo lo alto la gran final, el Ayuntamiento de Armilla ha cedido el Teatro Municipal para que quien lo desee pueda presenciar la última gala acompañado de los vecinos de la localidad. La entrada será gratuita previa solicitud de la misma a través del siguiente enlace.

La final de OT, en la que Paul Thin, Naiara, Juanjo, Martin, Lucas y Ruslana se disputan el primer puesto, comenzará a las 22:00 horas con la grupal 'Last Dance' de Donna Summer, canción que interpretarán los concursantes junto a Chenoa.

El artista armillero cantará 'Baby Hello' de Rauw Alejandro con BZRP; Juanjo Bona defenderá la canción 'Without You' de Harry Nilsson; Naiara interpretará 'Sobreviviré' de Mónica Naranjo; Ruslana cantará 'Zombie' de The Cramberries; Martin, 'Golden Hour' de Jvke y Lucas cantará 'Pillowralk' de Zayn Malik. En la última gala del programa cantarán todos los concursantes y los tres más votados serán los que vuelvan a interpretar la canción con la que defendieron su entrada al concurso en la Gala 0.