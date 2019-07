Aprobada la organización del Ayuntamiento de Granada con el sí de todos los grupos excepto Vox

El pleno extraordinario de organización del Ayuntamiento de Granada, celebrado este viernes 19 de julio, se ha saldado con la aprobación de todos los puntos del orden del día, que han contado con los votos a favor de todos los grupos municipales excepto el de Vox, que entiende que el gobierno local “tiene las alas muy cortas y poco espacio para volar”.

Partido Popular y Ciudadanos, que conforman el equipo de gobierno, presentaron 16 expedientes en la sesión plenaria sobre cómo se conformará el ejecutivo municipal. Hasta primera hora de la mañana se incorporaron algunas cuestiones por parte del PSOE.

Podemos IU Adelante, que ha dado su apoyo a la confluencia, pero con la “condición irrevocable” de aceptar la nueva estructura únicamente con la certeza de que el coste de esta organización no supera a la del gobierno anterior del PSOE. Si no cumple lo acordado, el grupo del que es portavoz Antonio Cambril anuncia una “oposición feroz”.

Desde el grupo político de izquierdas también se ha pedido un reparto proporcional de los puestos de representación entre hombres y mujeres. Los portavoces del PP, César Díaz, y de Ciudadanos, Manuel Olivares, se han comprometido a cumplir dichas condiciones.

En la sesión también se discutió el coste de este nuevo gobierno. PSOE acusó a la nueva junta de gobierno de costar 400.000 euros más que el gobierno anterior. Luis Salvador en contradicción con los socialistas, a los que acusa de manipular datos, apunta que son 25.000 euros más y no los indicados por el grupo político.

Desde la confluencia, se entiende como normal este incremento ya que contarán con tres concejales más con respecto al gobierno anterior.

El grupo político Vox ha reprochado a la confluencia formada por Ciudadanos y PP “no ser trasparente” y “no aportar datos”. Su portavoz, Onofre Miralles, lanzó además esta acusación: ” Cuando pedí los datos me dijeron que le confesara qué iba a votar y entonces me los dirían”.

Onofre Miralles, en sus cortas intervenciones, explicó que “de la sesión anterior no me enteré de nada porque no se dieron datos, por eso pido que estas reuniones de portavoces sean públicas, para que puedan acceder los medios de comunicación”

El PSOE, por su parte, destacó, en referencia a la unión entre PP, la “desconfianza interna de estos dos partidos, que se traslada a los granadinos”, y prometió mantener “una estrecha vigilancia para que no se gaste más de lo necesario”

Macarena Olona, “orgullosa” de Vox

Según informa Europa Press, todos estos puntos han contado con el rechazo del grupo municipal de Vox, cuya postura ya ha recibido el respaldo de la secretaria general de la formación en el Congreso, Macarena Olona, que a través de su cuenta de Twitter se ha mostrado “orgullosa” de que haya sido el “único partido que se mantiene coherente” en este Ayuntamiento andaluz. “El abuso de dinero público nunca llevará nuestro aval. Busquen el apoyo en el resto de partidos. No nos compramos por poltronas”, ha agregado.