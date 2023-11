Sobreseída la querella de la decana del Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental, Mariela Checa, contra Mariano Vera

El Juzgado Instructor número 6 de Granada ha resuelto sobreseer la querella interpuesta por la actual Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO), con la decana Mariela Checa Caruana al frente contra el exdecano de la Institución, Manuel Mariano Vera Martínez. Esta denuncia, que se interpuso el pasado mes de septiembre de 2022, acusaba al anterior Decano de "apropiación indebida y malversación de fondos públicos".

Tras una exhaustiva fase de instrucción que se ha prolongado a lo largo de más de doce meses y en la que se ha presentado documentación y han prestado declaración varios testigos, incluido el propio demandado, el juez instructor ha acordado "sobreseer la causa y archivar las actuaciones". De esta manera el magistrado entiende que el exdecano de los Psicólogos de Andalucía Oriental no ha incurrido ni en irregularidades ni en delito alguno.

En este sentido, Mariano Vera Martínez ha hecho una primera valoración muy positiva "puesto que pone el punto y final a un año largo en que no solo se ha puesto en entredicho mi gestión al frente del COPAO". "También me alegra de que esto suponga el fin a lo que sí que podríamos calificar como un uso indebido de los recursos del Colegio ya que la Decana está malgastando el erario del COPAO en contratar los servicios de un prestigioso bufete de Granada, en una guerra tan infructuosa como personal", ha sentenciado Vera Martínez.

Desprestigio y daño reputacional

El exdecano del Colegio de Psicología también ha recordado el proceso de desprestigio y de daño reputacional contra su persona que la propia Decana y su Junta de Gobierno han llevado a cabo, durante los últimos dos años. En este sentido, no solo ha procedido a su cese como colegiado del COPAO, una decisión que está siendo revisada por el propio Consejo General de la Psicología de España (COP), sino que ha contactado con todas las instituciones públicas y privadas donde Mariano Vera ejerce la profesión solicitando su "cese inminente". Una serie de acciones por las que el ex Decano del COPAO y Doctor en Psicología no descarta "emprender medidas legales no solo contra Checa Caruana sino contra todos y cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno que han secundado todas estas actuaciones".