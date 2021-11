Ana Rosa Quintana anuncia que tiene cáncer de mama y deja su programa: "Sé que me voy a curar"

"Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han encontrado cáncer en una mama". Con estas palabras arrancaba este martes Ana Rosa Quintana el espacio matinal que lleva su nombre, donde ha anunciado que ha sido diagnosticada de la enfermedad.

La presentadora ha entrado en plató con un anuncio que ya sonaba premonitorio: "Hoy voy a hablar de mí". "Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros. Estoy tan agradecido a todos los que nos habéis traído aquí que tengo que compartir con todos lo más duro que me ha pasado en la vida", ha continuado.

"Sé que me voy a curar. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis", ha dicho también la periodista. Minutos después se despedía de la audiencia y era Patricia Pardo quien cogía las riendas de El Programa de Ana Rosa.