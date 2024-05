El desfile de La Tarasca, preludio de los días grandes del Corpus

La lluvia impidió el año pasado que la Tarasca recorriera las calles de Granada, así que este año, los granadinos esperan con muchas ganas el desfile de la Pública de las fiestas del Corpus, que podrá lucir su nuevo vestido durante su recorrido ya que el buen tiempo va a reinar en la capital este miércoles, donde se espera una temperatura máxima de 34 grados. Como novedad, el desfile de la Tarasca será más amplio este año, ya que incluirá la calle San Jerónimo y Plaza de la Romanilla debido a la instalación del andamio en el pie de la Torre de la Catedral. La salida de la Tarasca por las principales calles del centro de la ciudad es el preludio de los días grandes del Corpus y Granada ya está preparada para celebrarlos.

Como es tradicional, la Tarasca, la figura de Santa Marta cabalgando al dragón, que simboliza el triunfo de la bella sobre lo monstruoso, comenzará su desfile a las 12:00 horas desde la plaza del Carmen, precedida de los gigantes, que encarnan a los Reyes Católicos y a Boabdil y Moraima, los últimos reyes de la dinastía nazarí que gobernaron Granada. También irán los cabezudos que representan a otros personajes populares en la historia de la ciudad de Granada como son ‘Chorro Humo’, ‘Vilorio’ o los payasos Pompom y Teddy, considerados ‘primos’ de Fofó y Miliki. Todos ellos irán con el acompañamiento musical de las charangas.

La encargada de vestir este año al famoso maniquí que recorre el corazón de la ciudad de Granada es Arantxa Orantes, una diseñadora de moda granadina que tiene su propio atelier en la ciudad con diferentes creaciones. Del peinado se encargará María Rosales, los complementos serán de Art by Noelia y el maquillaje de Marta Cano.

Sin duda, el desfile de la Tarasca será lo que marque la jornada de este miércoles, pero no será la única actividad que se celebre a lo largo del día, pues tanto en el centro de Granada como en el recinto ferial habrá otras muchas para el disfrute de todos los granadinos y visitantes.

Antes de la salida de la Tarasca, a las 11:00 horas, la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto en la Plaza del Carmen. En la plaza Bib-Rambla, los más pequeños podrán disfrutar un día más en el Corpus Infantil de los carruseles ecológicos, talleres, juegos hinchables y actividades lúdico-educativas, de 11:00 a 14:00 horas y 17:30 a 19:00 horas. A las 19:30 horas, dentro del XXX Festival de Marionetas, la Compañía El Señor Sapo ofrecerá la obra ‘La Alhambra, en busca de la llave perdida’. En la Plaza Bib-Rambla también habrá por la noche una actuación a cargo del Grupo Municipal de Bailes Regionales, a las 22:00 y a las 23:00 horas.

En el patio del Ayuntamiento, habrá una actuación del Coro Quinta y Tamboril a las 19:00 horas y otra a las 20:30 horas.

También este miércoles se podrá ver la exposición de altares del Corpus, desde las 20:00 horas, por el recorrido que hará la procesión este jueves.

Para los amantes del teatro, en el Isabel la Católica se pondrá en escena la obra ‘¡Por fin solo!’ de Carles Sans, a las 21:00 horas. Y en el Corral del Carbón, a las 22:00 horas, se podrá disfrutar de la obra ‘El alcalde de Zalamea’ a cargo de la compañía Mira de Amezcua.

Actividades destacadas en el recinto ferial

En el recinto ferial, en la Caseta de Granada tendrá lugar, a partir de las 14:00 horas, un almuerzo de alcaldes de la provincia. Ya por la tarde, a las 20:00 horas, habrá animación musical flamenca con la actuación de la Academia de Baile Fanitas. A las 23:00 horas, actuarán Los Yakis y, a partir de las 1:30 horas, la Orquesta Vintash.

La caseta La Excusa ofrecerá este miércoles una degustación de sardinas asadas, a partir de las 15:00 horas.

Como no puede ser de otra manera, la música en directo será protagonista en otras muchas casetas de la feria de Granada. En La que te dije actuará Carlos Peralías, a las 16:00 horas. A las 17:00 horas Los Chanelos cantarán en El Tronío; Dos con Uno en la caseta Fabiola; Jesús Cortes en Chicuelina; No me llames Dolores, llámame Lola en la caseta La Lola y José Carlos Escobar en La Tarasca. A partir de las 17:30 horas, Zoniché llevará su música a La Espuela. A las 18:00 horas, Roberto Osorno actuará en La cueva del Curro; Grupo Tuerca en la caseta de CSIF y Baraka en La Rebotica. A las 20:30 horas, Bomberay ofrecerán una actuación en La Peña los 17.

Ya por la noche, a las 23:00 horas, Zambra del Sacromonte actuará en La cueva del Curro; Al Andalus en La Pedrería Polvarea; DJ Kokodrilo en La Rebotica; Guillermo Crovetto en la caseta de CSIF y Con dos cajones en la de Aires de Fiesta. A las 1:30 horas, Roberto Osorno animará con su música en La cueva del Curro.

Para quienes tengan apetito pasada la medianoche, a las 00:00 horas podrán probar una degustación de sopa maimones en El Aljibe y a las 1:00 horas, habrá degustación de caldo casetero en El farol estaría de Dios.