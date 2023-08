Alfacar se impone a Yepes y pasa a la final del 'Grand Prix del Verano'

Granada vivirá una noche más de emociones en el 'Grand Prix del Verano'. La provincia volvió a vibrar este lunes con otra victoria de Alfacar en el concurso de TVE en una noche cargada de diversión y con un punto de tensión. La localidad logró vencer al municipio toledano de Yepes para ganarse un lugar en la gran final del lunes 4 de septiembre ante Aguilar de Campoo.

En apenas dos programas, los alfacareños han mostrado a toda España que su elenco de participantes en el programa son élite para competir en las pruebas del 'Grand Prix del Verano'. Uno puede pasarse la vida soñando con tener la posibilidad de cruzar con un salmonete los 'troncos locos' o sumar un plátano en 'los ki-monos', pero cuando llega el momento hay que estar preparado y en forma.

Si Yepes estaba presente en una semifinal no era casualidad, pues los castellanomanchegos dieron mucha guerra, especialmente en las primeras pruebas, donde se repartieron los puntos hasta llegar a un 9-9 que aventuraba un final muy apretado. Alfacar llegó a disfrutar de una ventaja de 5 puntos (21-16) tras una ajustada victoria en 'Alicia en el país de las caidillas', pero la máxima igualdad deparó posteriormente una derrota en los troncos locos, donde los árbitros anularon uno de los salmonetes pasados por los granadinos porque su capitán se saltó el último tronco de la piscina.

La distancia en el marcador se estrechó más tras una magistral actuación de Yepes en 'los bolos', donde Fernando Romay dirigió con maestría al tirador del equipo amarillo. María Peláe, madrina de Alfacar, trató de igualar la gesta con el lanzador granadino, pero no fue posible, lo que deparó un 23-22 antes de la tensión de 'el diccionario'. La primera ronda de las enrevesadas palabras fue negativa para ambos pueblos, pues ninguno logró acertar. En la segunda ronda, Yepes volvió a fallar y Alfacar no desaprovecho la oportunidad de cerrar su pase a la final. Todos los granadinos han amanecido este martes sabiendo que un 'camino descuidado y poco transitado' no es un 'zusco'. En menos de una semana, la provincia volverá a pegarse a la pantalla de la televisión para disfrutar del último programa de este 'Grand Prix del Verano', que en su ansiado regreso puede coronar a Alfacar como campeón.