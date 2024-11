El empresario Aldama declara que Santos Cerdán recibió 15.000 euros en un sobre, que dio 650.000 a Ábalos y 300.000 a Koldo

FsaEl presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, ha asegurado este jueves en su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, recibió un sobre con 15.000 euros, que dio 650.000 euros al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otros 300.000 al que fuera asesor de este último, Koldo García. El propio Koldo habría pedido para el presidente canario y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, 50.000 euros.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que el empresario ha contado al juez Ismael Moreno que Koldo entregó a Santos Cerdán un sobre con 15.000 euros y que él mismo dio 650.000 euros a Ábalos y 300.000 al propio Koldo.

De esas cantidades relativas al exministro, 250.000 euros habrían sido comisiones por la venta de las mascarillas y los otros 400.000 euros a lo largo del tiempo. En el caso de Koldo, cerca de 100.000 euros también habrían venido por el material sanitario, siempre según el empresario, mientras que le habría dado otros 200.000 euros a lo largo de su relación.

De Aldama ha apuntado en su declaración --que se ha extendido por dos horas-- que tuvo una discusión fuerte con los otros investigados a raíz de esas entregas y de las diversas peticiones. "Yo no soy el Banco de España, ya os estáis pasando", les habría espetado, recordando que hasta la fecha había retribuido también con pagos en especie.

El empresario también ha aportado luz sobre algunas de sus notas que fueron reveladas en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. 'El Gran' sería Ábalos y 'Goblins' sería Koldo. En las citadas notas, De Aldama anotó las cifras 2 millones al lado de 'El Gran' y 500.000 junto a 'Goblins' y 'casa'.

Dinero para Torres y Santos Cerdán

Sobre Torres, ha relatado que Koldo pidió para el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática 50.000 euros en el marco de las gestiones para la compra de mascarillas durante la pandemia. Cabe recordar que las empresas vinculadas a la trama recibieron varias adjudicaciones del Gobierno canario para conseguir material sanitario.

En lo relativo a Santos Cerdán, De Aldama ha asegurado que Koldo se reunió con el dirigente socialista en un bar frente a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz para entregarle en un sobre un pago por una cuestión relativa a una licitación.

El empresario también ha sostenido que la trama entregó 25.000 euros a Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los investigados habrían acudido a éste para que ese departamento aplazase una deuda de una de las compañías de De Aldama.

En su declaración, De Aldama ha asegurado que Moreno dijo que tenía que hablar con su jefa para realizar esa gestión, que presuntamente llegó a ejecutarse. Fue entonces cuando Koldo habría instado al empresario a tener un detalle con Moreno, instando a la entrega de esa cantidad.

Las fuentes jurídicas consultadas señalan que De Aldama ha detallado que Koldo se reunió con Moreno frente al Ministerio de Hacienda a tomar un café. Éste último le habría facilitado un sobre con los 25.000 euros.

Koldo le pidió ayuda

En su declaración, De Aldama ha explicado cómo inició su relación con Koldo, de quien asegura que llegó al Ministerio de Transportes por indicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El empresario ha indicado que el primer mes en que se conocieron tuvieron conversaciones de forma muy intensa.

El que fuera asesor personal de Ábalos le habría reconocido en uno de esos encuentros a su llegada conjunta a Transportes, en 2018, que el Ministerio se les estaba quedando grande, como dando a entender --según De Aldama-- que necesitaban de su asesoramiento. "Si nos puedes ayudar, te lo agradecería", le habría reconocido Koldo.

Durante los dos primeros meses, habría mantenido reuniones con el propio Koldo en la cafetería situada detrás de la sede del Ministerio de Transportes. Sería más adelante cuando el empresario conocería a Ábalos.

En su declaración, De Aldama ha señalado cómo se gestó la compra de material sanitario. Después de una reunión en el Ministerio para hablar del rescate de Air Europa, Ábalos habría confesado en un pasillo que no sabía por dónde empezar a adquirir mascarillas.

El empresario, que tenía contactos en China, habría ofrecido al ministro su ayuda hablándole de Soluciones de Gestión, una empresa con experiencia en este tipo de asuntos. Según De Aldama, Ábalos le dio luz verde a Koldo para que se trabajase de cara a impulsar esa operación.

Gestiones para mascarillas

En palabras del empresario, Soluciones de Gestión, la compañía clave de la trama, fue la única empresa que adelantó el dinero debido a su solvencia. Esta dinámica, iniciada en Fomento, se habría replicado a su vez en otras instancias, como en Adif o Correos. Era Koldo, según De Aldama, el que llamaba a otras administraciones. En Correos llegó a ejecutarse la compra de mascarillas, aunque finalmente se revirtió la operación.

El empresario ha sostenido que su relación con Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, era muy intensa. Además, ha asegurado que todas las administraciones eran conscientes de que él actuaba como mediador, pero que era Ábalos quien daba las instrucciones.

Los contratos de mascarillas con las Islas Baleares y con Canarias se habrían fraguado por el mismo cauce porque la trama tendría --en palabras de De Aldama-- una relación personal con el entonces presidente autonómico, Ángel Víctor Torres.

Asegura que Sánchez le dijo en 2019 "gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado"

Aldama, ha señalado este jueves ante el juez que fue por petición de José Luis Ábalos y Koldo García a un acto del PSOE en 2019 donde se presentaba la candidatura de Pepu Hernández y donde se hizo una foto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ha aseverado que en una breve reunión en un reservado del Teatro de La Latina de Madrid fue cuando Sánchez le dijo: "Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado".

Así consta en la grabación en vídeo del interrogatorio, al que ha tenido acceso Europa Press, donde su abogado José Antonio Choclán le ha preguntado si recuerda haber participado en un acto organizado por el Partido Socialista al que asiste el presidente con ocasión de la incorporación de Pepu Hernández", y De Aldama le contesta que quiere "aclarar" que el no participa en el acto sino que le "hacen ir a un acto (...) para hablar con el presidente".

"Porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Es decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Abalos (...) y Koldo", ha indicado para luego añadir que no fue un encuentro fortuito "para nada" y que la foto con Sánchez "se hace en un sitio reservado en el que solamente están" el presidente, Koldo y él.

"El presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda, hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, a 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente", incide.

Sánchez: "La estrategia de defensa de este personaje es la mentira"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado todo lo declarado ante el juez por Víctor de Aldama, al que ha tildado de "personaje" que basa su estrategia de defensa en "la mentira". De este modo Sánchez ha rechazado que la foto publicada de él con Aldama se llevase a cabo a iniciativa suya, para premiar al empresario por las gestiones que este realizó en México, según declaró en la Audiencia Nacional. "Menuda inventada", ha apuntado Sánchez.

"Poco menos que yo estaba esperando a que llegara este señor para poder hacer el mitin", ha indicado en tono irónico en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados después de que el Gobierno consiguiese aprobar la reforma fiscal. "Es que, insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira", ha añadido.

Sánchez ha señalado que se trata de un "presunto delincuente" que está en prisión preventiva y ha salido para testificar. Considera por tanto que "tiene el crédito que tiene, ninguno", según ha remarcado. Afirma además que tendrá que ser Aldama quien pruebe las acusaciones que ha lanzado y ha asegurado que en el Gobierno y en el PSOE están tranquilos. "En lo que respecta a mi persona, a mi Gobierno actual y a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso", ha asegurado el presidente.

En la misma línea, se ha mostrado convencido de que Aldama ha hecho estas declaraciones en la Audiencia "para desviar la atención, sembrar dudas y tapar lo que aparentemente parecen unas ciertas actividades delictivas", ha seguido.

El presidente ha insistido en que su Gobierno es "limpio" que surgió de una moción de censura para acabar con la "corrupción sistémica" y ha recordado que recientemente el Tribunal Supremo ha vuelto a reafirmar que la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova fue financiada con dinero negro. "Eso es lo que hicimos en el año 2018 y desde entonces mi planteamiento siempre ha sido el de que cualquier atisbo de corrupción en el Gobierno iba a ser extirpado de raíz. Y eso hemos hecho", ha defendido.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo ha expresado su máximo respeto al instrumento de la moción de censura después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ofreciese a los socios que sostienen el Gobierno para articular una mayoría alternativa.

"Máximo respeto a que se puedan hacer mociones de censura porque entran dentro de nuestro ordenamiento constitucional", ha afirmado, remarcando que los grupos parlamentarios son libres para definir sus estrategias políticas.