El alcalde asegura que el Ayuntamiento trabaja con “normalidad” tras la dimisión de Sebastián Pérez

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha asegurado que el equipo de gobierno local sigue trabajando “con normalidad” tras la dimisión anunciada el pasado viernes del primer teniente de alcalde de la ciudad, Sebastián Pérez, de su cargo como presidente provincial del PP tras, al no tener “el apoyo, ni el respaldo, ni el respeto” ni de la dirección regional ni de la dirección nacional del PP.

En declaraciones a los periodistas tras asistir al inicio de las obras de la primera fase de consolidación y restauración del pórtico sur del Maristán, Salvador ha asegurado que “el equipo de gobierno de Granada sigue trabajando en el proyecto de ciudad, con absoluta normalidad, y al igual que el viernes por la mañana”.

“Absoluta normalidad, y va a seguir así. Sé que hay personas de otros partidos a los que les gustaría que hubiera una crisis que les diera oportunidades, pero no vamos a entrar en eso. Vamos a seguir trabajando en el proyecto para Granada en los próximos diez años, que es muy ambicioso, y no nos vamos a detener para no darles armas a los que dicen que se paraliza todo para poder justificar otras cuestiones”, ha asegurado el alcalde.

El edil ha señalado así directamente a los grupos municipales del PSOE y de Podemos-IU, a los que les ha pedido “que se incorporen al trabajo que estamos haciendo y empiecen a sumar por la ciudad”, y que no se queden al margen “esperando a ver si hay algún tipo de problema para ver si pueden sacar ventaja”.

“El equipo de gobierno sigue trabajando con tranquilidad, redoblando el esfuerzo. Cualquiera que vea la actividad del Ayuntamiento en cada una de las áreas verá que es una ciudad muy viva y que lo va a estar mucho más”, ha apostillado.

Preguntado por si ha podido hablar con Pérez tras abandonar el pasado viernes el pleno ordinario correspondiente a enero después de anunciar su dimisión, ha comentado que eso “quedará entre nosotros”, y ha vuelto a repetir querer transmitir “imagen de normalidad”.

“El Ayuntamiento funciona con un ritmo muy importante, todos los días de esta semana están convocadas tres o cuatro actuaciones del equipo de gobierno, actividades importantes para la ciudad. La ciudad está viva, el proyecto está potente y estamos trabajando día a día”, ha concluido.

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

Preguntado sobre el proyecto de presupuestos que el equipo de Gobierno presentó el pasado mes de enero, Salvador ha asegurado que los pasos a seguir se están produciendo y que aún queda recorrido hasta poder aprobar los mismos, que serían las primeras cuentas autorizadas desde el año 2015.

El regidor ha anunciado que el próximo paso será aprobar los presupuestos de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) y del Centro Lorca, los próximos 11 y 12 de febrero, para que estos puedan entrar en la propuesta de presupuesto general del Ayuntamiento

“Se van dando los pasos necesarios, se armará el expediente, y a partir de ahí continuar con la exposición de los concejales de las áreas municipales al resto de partidos políticos para negociar, y por otra parte el concejal de Economía y yo tener un encuentro con las asociaciones y colectivos de vecinos de la ciudad para presentarles el presupuesto y recoger sus reivindicaciones”, ha comentado.

Salvador ha concluido asegurando estar seguro de que el proyecto “es un buen presupuesto y el mejor posible por la situación económica que vive el Ayuntamiento”, y que saldrá adelante “dotándonos de una herramienta muy importante de la que no se cuenta desde 2015”.