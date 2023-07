Feijóo inicia contactos para formar Gobierno y Oramas le cierra la puerta

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este lunes que el PP no ha alcanzado sus "expectativas" en las generales, pero ha subrayado que es el partido ganador y, por lo tanto, es su "responsabilidad" liderar las conversaciones para intentar formar Gobierno. Por eso, ha informado a la plana mayor de su formación que ha abierto contactos con PNV, UPN, Vox y Coalición Canaria.

"No voy a renunciar a lograrlo", ha declarado Feijóo en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, pocas horas después de la victoria amarga del partido, que ha ganado las elecciones con 136 escaños y el 33,05% de los votos pero el socialista Pedro Sánchez tiene más opciones de sacar adelante la investidura si consigue la abstención de Junts.

Feijóo, que ha cosechado una prolongada ovación de la plana mayor del PP antes de comenzar su discurso, ha afirmado que están "extremadamente honrados por la victoria electoral incontestable" que han conseguido y ha subrayado que su "deber" y "la responsabilidad histórica" del PP pasa por liderar las conversaciones para formar Gobierno en España.

Contacto con Ortuzar que espera "ampliar"

Dicho esto, ha subrayado que, dado que el PP ha ganado los comicios, desde esta misma mañana ha mantenido contactos con distintas fuerzas políticas con el objetivo de "conseguir un Gobierno estable en España en las próximas semanas".

En concreto, y tras el contacto anoche con el Partido Socialista "a petición de su candidato", ha informado de que ambos han "quedado en hablar" una vez conocido el escrutinio final del voto CERA. Sin embargo, desde Ferraz han alejado la posibilidad de un encuentro inmediato y se remiten a septiembre.

Además, Feijóo ha indicado que el líder de UPN, Javier Esparza, le ha "confirmado ya el apoyo ante una hipotética investidura", al tiempo que ha añadido que con el presidente de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, "se ha abierto el camino al mismo efecto".

El líder de los 'populares' ha informado de que "habido ya un contacto con el presidente del PNV", Andoni Ortuzar, que espera "ampliar" en los próximos días. "También he hablado con el presidente de Vox y del mismo modo hemos quedado en continuar las conversaciones a lo largo de la semana también con el planteamiento de si está dispuesto o no a apoyar un cambio del gobierno sanchista", ha manifestado. Fuentes del PP han señalado que seguirán los contactos en los próximos días pero de una forma discreta.

Tras asegurar que el "momento político exige altura de miras y sentido de Estado", el candidato 'popular' ha resaltado que España "necesita un cambio", "un tiempo nuevo", "moderación y entendimiento en el Gobierno". "Necesita no depender de minorías radicales, ni de independentistas", ha aseverado.

Dicho esto, ha subrayado que España "no puede permitirse alianzas a la contra ni bloqueos" y ha añadido que las urnas les han dicho que han de "romper los bloques políticos con acuerdos". "Los españoles no pueden quedar atrapados, ni en bloques, ni en bloqueos, ni permitir que nuestro país se balcanice", ha resaltado.

Presume de un PP "unido" tras la crisis interna

Feijóo, que ha dado las gracias a su partido y a los 8 millones de españoles que les han votado, ha recordado que hace un año se reunía en la misma sala "un partido en crisis, con menos alcaldes y presidentes autonómicos" que hoy. Sin embargo, ha dicho que hoy el PP es un partido "distinto" porque está "unido" y "recuperado", siendo "de nuevo el primer partido de España".

Dicho esto, ha señalado que estos meses ha trasladado públicamente que diría "siempre la verdad" tanto al país como al PP, "sea esta dulce o amarga". Y pese a que el PP ha crecido tres millones de votos y tiene 47 escaños más que en 2019, así como una mayoría clave en el Senado, con el "mayor crecimiento en votos" en la historia del partido, ha admitido que no han alcanzado las "expectativas". En la campaña, la cúpula del PP apuntó a que podrían superar los 150 escaños.

"Con la misma intensidad que fallaron las encuestas, no hemos alcanzado todas nuestras expectativas. No me arrepiento de exigirme ganar por mucho frente a los que se conforman con perder por menos", ha exclamado, limitando su autocrítica a este razonamiento.

A la luz del resultado electoral, Feijóo ha dibujado "tres posibles escenarios": El primero, que se permita gobernar al que ha ganado las elecciones, el PP, como se ha hecho en la historia democrática constitucional de España; el segundo, el bloqueo; y el tercero, una mayoría alternativa con "el apoyo explícito o tácito" de los "partidos populistas y, por supuesto, de los partidos independentistas".

Como ya hizo anoche desde el balcón de Génova, ha señalado que en la historia democrática de España "siempre ha formado gobierno el partido que ha ganado las elecciones". "Habrá otros partidos que han ganado a sus expectativas, pero han perdido las elecciones", ha apostillado.

Tras asegurar que el PP tiene más votos y más escaños que el PSOE y una mayoría "absoluta fundamental en el Senado", Feijóo ha avanzado que no será "rehén" de la voluntad de nadie, "tampoco del candidato socialista".

Explorará todas las vías si Sánchez no acepta el diálogo

Así, el presidente de los 'populares' ha indicado que si Pedro Sánchez "no acepta el diálogo con el Partido Popular", su formación explorará "todas las vías para dotar a España de un gobierno y hacerlo lo antes posible".

"Lo hago porque creo que el bloqueo es un escenario indeseable para nuestro país, en un momento en el que ostentamos la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea", ha apostillado, para subrayar que el resultado electoral permite poner en marcha una legislatura y un Gobierno.

Feijóo ha avisado cómo sería la opción de una "coalición de perdedores, con aún mayores exigencias y presencia de los independentistas", algo que, a su entender, sería "un escenario implanteable".

"Sánchez necesitaría a más partidos que nunca para lograr su investidura. Necesitaría a Bildu y a ERC, que ya han anunciado que subirían el precio para el apoyo al Gobierno y necesitaría el concurso de un partido liderado por un prófugo de la Justicia española", ha enfatizado, en alusión a Carles Puigdemont.

El líder del PP considera que "no parece lógico ni planteable que en un momento de subida de los grandes partidos de Estado", dado que los partidos nacionales suman "322 diputados" y "el independentismo tiene mucho menos peso que en la anterior legislatura", Sánchez le pueda "ofrecer tener más poder y más capacidad de decisión que nunca para condicionar el Gobierno, erosionar las instituciones y avanzar en la quiebra de la nación".

"España necesita un Gobierno con capacidad para afrontar las incertezas económicas que tenemos en el horizonte, con capacidad de abordar las reformas de Estado necesarias en materia como la financiación autonómica, el agua, las pensiones, el reto demográfico, la sanidad, el saneamiento de nuestras cuentas públicas", ha explicado.

Oramas (CC) rechaza una "investidura fantasma"

La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha rechazado que su formación vaya a apoyar una "investidura fantasma" del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y tampoco un gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez que dependa de "los que no creen" en España, en referencia a los independentistas de Junts.

Así se ha expresado Oramas en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, al ser cuestionada por si Coalición Canaria apoyaría una investidura del líder del PP, después de que Feijóo haya abierto contactos con PNV, UPN, Vox y la propia CC.

La diputada ha recordado que su partido no está en el bloque del PP porque, según ha dicho, han gobernado en Canarias con el PSOE mientras el PP estaba liderando el Gobierno a nivel nacional. "En cinco legislaturas hemos sido decisivos junto a Convergencia y el PNV", ha indicado.

En este punto, ha afirmado que "no hay ninguna posibilidad" de que Feijóo sea presidente. "No vamos a apoyar una investidura fantasma, ni tampoco vamos a investir un gobierno con el perfil de que la gobernabilidad de este país esté pendiente de los que, desde luego, no creen en este país", ha sentenciado Oramas.

Por último, la diputada ha augurado "una legislatura corta" hasta diciembre o una "larga" que será "muy difícil", al tiempo que ha puesto en valor el resultado de CC en las elecciones del 23J. "Estamos felices y esperando acontecimientos", ha subrayado.