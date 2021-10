Albayzín Producciones, la primera productora de cine en Granada

Pocas personas se atreven a emprender en los tiempos que corren, una pandemia y poca inversión en la cultura lo hace todo más difícil, pero la dueña de Albayzín Producciones, Melania Van, no duda que ahora “es el mejor momento para emprender algo sobre cine en Granada porque se ha creado la ‘film office’ en Diputación”, que está trabajando para traer rodajes a la ciudad.

La idea es generar una industria que, desde su punto de vista, ahora es “casi nula” en Granada. Por eso, este proyecto “nace para dar un servicio a los profesionales y a los artistas de la ciudad, y así poder generar una actividad cada vez más profesional”, como indica Melania. Se trata de una empresa de cine granadina dedicada al alquiler de equipo cinematográfico. Las instalaciones cuentan con un plató insonorizado y sonorizado para poder grabar cortometrajes y largometrajes.

Además, se ha creado la asociación de técnicos, y asegura que “hay movimiento en la ciudad para generar nuevos estudios, casas de rentas y, por lo tanto, nueva industria”.

Es cierto que muchos granadinos se han podido plantear por qué no se graban más películas en la ciudad de la Alhambra. Melania afirma que Granada es "un plató natural espectacular para grabar". "Hay sierra, playa, desierto y un casco histórico para hacer cualquier tipo de historia cinematográfica”, añade. Y además cree que se debería “explotar más esta parte de la ciudad, y que el turismo no sea lo único que haga sobrevivir a la ciudad”.

A esta joven empresa no le falta trabajo porque han sido la casa de rentas de ‘Los Constructores de la Alhambra’, un largometraje de ficción; han estado en la película ‘El refugio’ y como equipo técnico en ‘Secaderos’. Además, llegan “grandes proyectos para la ciudad a partir de noviembre”, augura Melania.

Sobrevivir en un mundo de hombres

Por todos es conocido que el cine siempre ha sido un mundo de hombres. Los directores, técnicos y cualquier cargo dentro de este mundo que no haya sido maquillaje y vestuario ha sido acaparado por los hombres. “Hay sectores como vestuario que está más normalizado que haya más mujeres, pero, por ejemplo, en iluminación es muy extraño ver a mujeres”, alega Melania Van, y desde el desconocimiento, como ella apunta, añade que no sabe si es un punto de discriminación, pero cuando están trabajando todo el mundo quiere ayudarla y le hacen preguntas como: "¿Puedes sola?” No es novedad que las mujeres tengan que “reafirmarse siempre y asegurar que trabajan bien solas”. Y en caso de ser jefa de algún departamento, también hay que “justificar las órdenes que se dan”, según comenta.

La dueña de Albayzín Producciones prevé que es "algo que se va a ir normalizando porque el cine aboga mucho por la comunidad”. Cada vez trabajan más mujeres en este sector y así se da pie a que “las productoras cuenten con mujeres para puestos más altos”.

‘Las 13 chispas’, haciendo un guiño a las ‘Trece Rosas’, nace para reunir a mujeres eléctricas para darle visibilidad a las mujeres dentro de la industria.

Co-working y galería de arte

Melania Van presenta un espacio dentro de la productora de co-working y galería de arte como que “el arte tiene que provocar”. Y nadie duda que se genera un sentimiento que atrapa a cualquiera, y, por ello, a esta joven productora le parecía idóneo dedicarle un ‘rincón’ dentro de Albayzín Producciones.

Las instalaciones de Albayzín Producciones daban pie a crear un espacio de co-working creativo para toda la gente que se dedica al mundo del arte y tiene muy complicado profesionalizarse. En este espacio también se ha inaugurado una galería de arte en la que “una vez cada dos meses se va a ir renovando la exposición”.

Se van a realizar presentaciones de libros y recitales de poesía. "Estamos abiertos a cualquier proyecto de los artistas de la ciudad que quieran usar las instalaciones para mostrar su arte”, afirma Melania.