Planes para disfrutar en Granada en el puente del Pilar

La llegada del puente del Pilar es la excusa perfecta para realizar todas las actividades culturales que no podemos hacer a lo largo de la semana por el ajetreo del trabajo, colegio, universidad y otras tareas. Por eso, proponemos diferentes planes para hacer en familia y disfrutar de un rato agradable todos juntos en los próximos días.

Viernes 8 de octubre

God Save The Queen, la mayor y más impresionante banda tributo a Queen del mundo, realizará 80 presentaciones en todo el mundo, que los llevará a Europa, Latinoamérica, USA, Japón y, por primera vez, al sudeste asiático. La banda viene a Granada para hacer disfrutar en directo de sus grandes éxitos y vivir las emociones que Freddie Mercury transmitía en el escenario, gracias a la impresionante semejanza física y vocal de Pablo Padín. Será en el Palacio Municipal de Deportes, este viernes 8 de octubre, a las 21:30 horas.

Kike Pérez es un comediante canario con más de una década de experiencia en el arte de la risa. Su espontaneidad, cercanía y verborrea son las armas principales. En su gira por Europa, el humorista va a pasar por Granada, concretamente por el Teatro Isabel la Católica, el viernes 8 de octubre, a las 20:30 horas.

Flamenco Viene del Sur ofrece este viernes la actuación de María Moreno con su espectáculo 'More (no) more'. Su baile, altamente estilizado, está lleno de matices, de detalles personales que despliegan significados, historias ante los ojos del público. El evento será en el Teatro Alhambra y la compra de entradas se realiza por internet.

Sábado 9 de octubre

Diferentes autores acudirán a la Feria del Libro de Granada a firmar sus ejemplares en los próximos días. En la caseta 57- Literali Box, Mercedes Ron, autora de la trilogía 'Culpables', la bilogía 'Enfrentados' y la trilogía 'Dímelo' firmará sus libros tanto el sábado, de 19:00-22:00 horas, como el domingo, de 12:00-15:00 horas.

Isabel Hatero. autora del libro 'Una carta en la despensa', firmará poemario el sábado. de 12:00-14:00 horas.

En la caseta 51- Ediciones Valparaíso, Raquel Beck firmará su libro 'Las flores que vendrán', de 17:30-19:00 horas.

Ana Cervezuela, autora de 'La rabia', estará firmando desde las 12:00 hasta las 14:00 horas.

La granadina Noelia Muñoz firmará su libro de poemas y relatos 'Los girasoles ya no tienen ganas de verte' desde las 19:00 hasta las 22:00 horas.

Los más pequeños pueden disfrutar el sábado de 'La Granja: El espectáculo infantil', con las canciones en vivo y en directo, en el Teatro Cívico La Chana. La funciones serán a las 17:30 horas y a las 19:00 horas. La venta de entradas será en taquilla y por internet.

'Arcángel: Cante y Tacón' también llega a Granada. El artista da testimonio de la importancia que posee para él mismo y para los profesionales del arte flamenco el contacto con la disciplina de la danza. Desgranando cantes tradicionales en solatiro pasados por su tamiz y visión particular acompañando al baile de Alberto Selles y Macarena López, rememorando aquellos momentos donde su actividad principal era la de ser fiel escudero de grandes figuras del baile. El espectáculo será en el Teatro Alhambra de 21:00-22:00 horas.

Granada Urbana Festival, con las actuaciones de Bad Gyal, Omar Montes, Young Beef, Lola Índig, Carmin y Justin Quiles se posiciona fuerte entre los festivales de música latina de Andalucía con cantantes de peso como Bad Gyal. Se celebrará en el cortijo del Conde, donde se podrán escuchar los ritmos más actuales del trap y del reggaetón nacional y también internacional de la mano del reconocido Justin Quiles.

Nil Moliner actuará también este sábado en Granada, en la Sala Aliatar de la calle Recogidas. Además, Aitana llega con su tour '11 Razones'. La reconocida cantante vendrá a Granada como una de las ciudades de destino de su gira. El concierto se celebrará en el Palacio Municipal de Deportes, a las 21:30 horas.

El niño del Albayzín, el cantante del contagioso 'Foh mi Graná' que lleva miles de reproducciones en redes y no pierde impulso, ofrecerá un concierto en Industrial Copera Revert, en La Zubia, este sábado.

Para los amantes del Jazz y del Blues, en el pub y bar Misifú se celebrará un concierto de jazz a las 17:00 horas, mientras que el de blues será a las 20:00 horas.

Domingo 10 de octubre

La Barbarie teatro musical presentará en Granada Anastasia, una adaptación musical basada en la leyenda de la gran Duquesa Anastasia, la apasionante aventura de la hija pequeña de los Romanov que, según la leyenda, escapó de la revolución bolchevique y viajó de San Petersburgo hasta París para encontrar allí su verdadera identidad, y convertirse en la dueña de su destino. Se podrá disfrutar en el Teatro Isabel la Católica el domingo, a las 20:00 horas. Este espectáculo hará un recorrido por las escenas más emblemáticas del famoso musical que conquistó Broadway y la Gran Vía, con voces en directo, coreografías , números mágicos y una leyenda eterna que quiere volver del pasado.

También el domingo, los granadinos pueden disfrutar de dos partidos de fútbol que se disputan en la ciudad. El Recreativo Granada - CD Toledo, en la Ciudad Deportiva del Granada, a las 12:00 horas y el Granada CF Femenino - Córdoba CF Femenino, también en la Ciudad Deportiva del Granada, a las 17:00 horas.

Lunes 11 de octubre

El lunes habrá un espectáculo de flamenco en el restaurante jardines de Zoraya, a las 20:00 horas y a las 22:30 horas, con cena en la terraza a las 18:30 horas y 21:00 horas.

También se puede disfrutar de la visita guiada Alhambra Emoción Completa de la mano de guías del histórico monumento de la ciudad nazarí para conocer lo más destacado del palacio.

Martes 12 de octubre

La Banda Municipal de Música de Granada desarrollará una ambiciosa y rica programación en la que se combina el repertorio clásico tradicional con otros estilos menos habituales en el plano sinfónico como son el jazz, flamenco, copla, bolero, entre otros

Además, los amantes del baloncesto podrán disfrutar del partido Fundación CB Granada vs Palmer Alma Mediterránea Alma de la segunda jornada de la LEB Oro. Será el primero partido de la temporada del Covirán Granada en el Palacio de Deportes. Se disputará el martes 12 de octubre, a las 20:30 horas.