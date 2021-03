Al Covirán se le escapa su racha por un segundo y medio (62-63)

El Covirán Granada no fue capaz de mantener su racha para finalizar la primera fase de LEB Oro. Los hombres de Pablo Pin cayeron derrotados en un partido de infarto que se marchó a la prórroga y que definió Dukan con un mate a falta de segundo y medio para el final. Dos derrotas frente a TAU Castellón que duelen de cara la segunda parte del torneo, en la que los rojinegros buscarán el ascenso.

Durante los primeros 10 minutos de partido Thomas Bropleh se encontró muy solo en el ataque rojinegro. El norteamericano con pasaporte liberiano parecía ser el único capaz de encontrar los huecos en una defensa de Castellón que estaba muy bien cerrada.

El TAU parecía tener las ideas más claras y desde los primeros compases comenzaron a imponer su velocidad en las ejecuciones, con un rápido movimiento de balón hacia los hombres liberados. Romà Bas abrió la defensa con dos triples consecutivos y abrió la distancia en el marcador hasta los ocho puntos.

Las pérdidas condenaron a los hombres de Pablo Pin durante el primer cuarto, pero en el inicio del segundo parecieron darle la vuelta a la situación. Aun así, las situaciones de tiro no terminaban de ser cómodas y el partido se atascó en las dos canastas gracias a la mejora defensiva de los nazaríes.

Bropleh, que le había entrado todo en durante los primeros diez minutos, no encontraba el aro. Murphy intentó tirar de carro, pero sus cinco puntos fueron insuficientes para recortar la diferencia, que solo se redujo en tres puntos. La estadística en el triple al descanso, uno de los factores diferenciales del Covirán, era demoledora con un solo tiro anotado de trece intentados.

La mano de Pablo Pin durante el descanso se notó al regresar al parqué del Palacio. El Covirán necesitó los dos primeros cuartos para carburar, pero en el tercero dinamitó y sacó su mejor juego. Los balones llegaban con más facilidad a los tiradores liberados y entre Iriarte y Costa igualaron el marcador.

Un triple del ‘4’ rojinegro, otro del base y una entrada a canasta del catalán hicieron explotar a los aficionados. La presión del Palacio comenzó a notarse en el TAU Castelló, que a duras penas consiguió quedarse enganchado en el marcador para entrar en el último cuarto con cierta igualdad.

Si el partido en Castellón había sido emocionante con dos prórrogas, esta segunda parte en el Palacio no quería quedarse atrás. La presión de en los dos conjuntos por lo que significaba una victoria de cara a la segunda fase comenzó a notarse en cada posesión. El recién llegado Gatell saltaba del banquillo con cada acción positiva de sus compañeros.

Un par de malas decisiones en ataque dejaban al Covirán tres puntos por debajo en el marcador a falta de minuto y medio para el final. Los tiros libres de Thomas Bropleh consiguieron empatar el partido en una jugada en la que el Covirán pidió falta antideportiva, aunque los árbitros la señalaron como normal. Con seis segundo por delante, Castelló tuvo la última jugada para llevarse la victoria, pero la defensa rojinegra se impuso al tiro de Durán.

Si al principio del último cuarto ya había nervios, con el comienzo de la prórroga estos se intensificaron. El triple con el que comenzó Christian Díaz se vio neutralizado por una falta de Bropleh al triple de Durán. Por fortuna para el Covirán, el base de Castellón no estuvo acertado desde la línea del tiro libre. Los visitantes tenían dos puntos de ventaja antes de los últimos cinco segundo de partido y Bropleh, que no había sido capaz de anotar un solo triple en el partido, paró el, reloj a falta segundo y medio para el final. Pero Castelló tenía un as bajo la manga y Juanjo García anotó con un alley-oop directo desde el saque de banda.

Ficha técnica:

Covirán Granada: Costa (7), Manu (0), Bropleh (18), Murphy (10) y Iriarte (11) -quinteto inicial-, Andriassi (0), Bortolussi (4), Germán (0), Díaz (5) y Gatell (2).

TAU Castelló: Durán (11), Bas (9), García (13), Alvarado (7) y Edwards (5) -quinteto inicial-, Faner (9), Dukan (0), Sabaté (3) y Pavelka (6).

Parciales: 12-20, 11-8 -descanso-, 20-13, 13-15 -tiempo reglamentario-, 6-7 -prórroga-.

Colegiados:

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 18 de LEB Oro disputado en el Palacio de los Deportes de Granada, con presencia de un centenar de aficionados.