El AJE Fighters 2021 by Cajasur celebra su segundo asalto con un mensaje motivador del exboxeador Jero García

Las multicines Kinépolis de Pulianas acogieron este jueves el segundo asalto del Street AJE Fighters 2021 by Cajasur, que contó con la participación de Jero García. El exboxeador profesional y presentador del programa ‘Hermano mayor’ lanzó un mensaje cargado de motivación para los asistentes a un evento que contó con intervenciones de más representantes, un turno de preguntas para resolver dudas y un final de evento en el establecimiento Mariana Mon Amour. El espectáculo audiovisual, que contó con el apoyo de Cajasur, GranadaDigital, Gilauto y otras tantas empresas de la provincia, ha homenajeado a todos los empresarios que han afrontado la difícil y compleja situación actual.

El evento comenzó a las 20:00 horas con la apertura de puertas, en el que los asistentes pudieron inmortalizar la ocasión en un photocall habilitado. Dentro de los invitados estuvieron representantes institucionales de nivel local y autonómico. A las 20:30 h. el acto se inició con música épica e interactividad con el público, que pudo visualizar un cortometraje sobre la cita del Street AJE Fighters vivida hace unos días en Plaza de Bib-Rambla mientras disfrutaba de una bandeja con nachos, perrito caliente y bebida.

El primero en subir al ring fue el director de empresas e instituciones de Cajasur en Granada y Almería, Antonio García, que calificó como “un reto” un nuevo año con AJE para estar cerca de los emprendedores más jóvenes con un compromiso firme. “Después de un año difícil con golpes de todo tipo estamos aquí a vuestro lado”, subrayó García. El representante de Cajasur señaló la importancia de valorar la ilusión de las personas emprendedoras. “La sociedad al final es hacer relaciones de valores en las que todas las partes ganen. Tenemos mucho por hacer”, aseveró el director de empresas e instituciones de la entidad bancaria.

Posteriormente subió al ring Jero García, que ya sabe perfectamente lo que es entrar en un cuadrilátero para darlo todo. El exboxeador dio una pequeña explicación sobre como “chulear y guapear” antes de un combate. “Constancia, sacrificio, disciplina, motivación y pertenencia al grupo”, son los cinco valores que comenzó destacando Jero García, que una vez solo en el escenario habló sobre sus orígenes y sus ganas de aprender.

El púgil detalló que “con una sonrisa y educación” se abren todas las puertas. Jero relató los numerosos oficios que ha desarrollado, pero agregó que es conocido por su trabajo en el programa ‘Hermano Mayor’. “Ocho de cada diez personas pensaban que aquello era mentira. Los héroes no están en la televisión porque se encuentran en otros lugares”, manifestó el ponente para hacer referencia a personas como los educadores o los policías.

El exboxeador alabó la actitud de los empresarios y aseguró que les aplaude por sus derrotas. “Tomamos nuestras decisiones a través de la esencia, los valores, la experiencia y la formación”, destacó Jero García, que declaró que, excepto la esencia, todos estos parámetros cambian con el tiempo. El protagonista de la cita contó una anécdota durísima en la que un amigo suyo se clavó una jeringuilla con once años. La decisión suya y de sus amigos fue limpiar aquel parque de jeringuillas para que nadie más sufriese un susto similar por jugar al fútbol en un parque. “El origen no cambia el destino”, aseveró.

A través de la historia de su vida, Jero llegó “al primer KO de mi vida”, el cual ocurrió cuando su pareja le comunicó que estaba embarazada y él no tenía ni 20 años. “Todo el mundo tiene un plan hasta que llega la primera hostia”, dijo García citando al mítico Mike Tyson. “Me abrazo la responsabilidad y la motivación. Me hizo mayor, me hizo madurar”, apostilló. Aquella motivación fue su paso definitivo para ser boxeador profesional.

El púgil llegó a la pelea más importante de su carrera, cuando se jugó ser campeón de Europa en Italia. Aquel combate finalizó con derrota, pero la reflexión posterior trajo consigo la decisión de “dar un paso atrás”. El ponente jugó con el espacio del ring para explicar que su paso para ser entrenador fue “transformar su objetivo” para crear campeones.

La experiencia vivida con una alumna, la cual se marchó y volvió año y medio después con una niña en brazos, fue el conocimiento de un caso de maltrato. Aquello es “otro golpe” para García, que afirmó que aquel caso le empujó a dar el paso de crear una fundación para prevenir las violencias. “La vida son golpes, lo que hagamos después es cosa nuestra”, agregó. Aquella chica, Miriam Gutiérrez, se convirtió posteriormente en ‘La Reina’ del boxeo con un palmarés que ostenta un título mundial.

Llegada del Covid-19

Tras la apertura de su segundo gimnasio llego el Covid-19. La paciencia de Jero duró apenas diez días de confinamiento. “Al décimo día mi mujer y mis gemelos estaban durmiendo y yo sentí que había gente sentada conmigo en el salón”, relató el exboxeador, que recordó aquella sensación vivida en la que sintió que David Gistau, periodista fallecido y uno de sus mejores amigos, le habló.

Tras el llanto, fue el boxeo el que vino en ayuda de él para que diese clases solidarias y donase en torno a una tonelada de alimentos para tratar de paliar las colas del hambre. “Os permitiré que caigáis, pero no permitiré que no intentéis levantaros“, trasladó a toda la sala, que permaneció expectante. El final de la ponencia de García dio paso a un aplauso multitudinario.

Tras cerrar García su parte, tocaba el turno de preguntas, en el que los asistentes pudieron realizar consultas con el luchador, que afirmó que la felicidad se encuentra más en el proceso que en el camino. Entre las respuestas dadas a las cuestiones planteadas, Jero volvió a reiterar la importancia de transformar los objetivos para crear motivación. El final del turno de preguntas derivó en otro aplauso.

Después, José Antonio Martínez Amat. Presidente Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada, agradeció la asistencia al evento y el apoyo de instituciones y patrocinadores de la ocasión. “En mis tres años de legislatura este ha sido el evento con más apoyo”, manifestó el máximo representante de AJE Granada, que alabó la labor de Cajasur en Granada y su implicación con AJE. También mostró el orgullo de contar con patrocinadores pertenecientes a la asociación.

“En el evento del jueves pasado en Bib-Rambla miraba a mi alrededor y vi caras de motivación y alegría con muchas ganas de seguir. Os he visto a muchos pasarlo muy mal en el último año, prestar vuestra ayuda y vuestro tiempo a los demás”, declaró Martínez Amat, que dejó claro que cuando acabe su legislatura se llevará consigo la sensación de que “esta asociación ha respondido y se ha hecho valer ante la pandemia”.

“En AJE, a lo imposible le decimos que ‘bienvenido'”, espetó el presidente antes de dar paso a un emotivo vídeo de la asociación en el que aparecieron personas ilustres como el jugador de baloncesto granadino Pablo Aguilar. Como en las mejores películas, las luces se encendieron para oficializar el final de una función que dejo satisfechos a los espectadores.