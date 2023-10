El Covirán regresa al Estadio de la Juventud una semana más como mínimo

Trasladar los entrenamientos del Covirán Granada al Estadio de la Juventud se va a convertir en una situación más cotidiana de lo que a muchos les gustaría. Tras dos semanas alejados del Palacio de Deportes, periodo en el que los rojinegros han tenido que preparar sus enfrentamientos ante Bilbao y Zaragoza, los de Pablo Pin permanecerán una semana más trabajando fuera de su pista habitual.

Tras el concierto de Lola Índigo de este pasado fin de semana, el Palacio de Deportes alberga este fin de semana la 'Expo Otaku', un evento que se inaugurará este viernes 27 de octubre y permanecerá en el Pabellón del Zaidín hasta el domingo. Es curioso que un evento de estas características desplace al Covirán Granada, teniendo en cuenta que concentraciones similares como la FicZone llevan años celebrándose en la Feria General de Muestras de Armilla.

Tras su visita a Manresa, programada para el mismo fin de semana de la 'Expo Otaku', los de Pablo Pin podrán, a priori, regresar a su pista para preparar el encuentro ante el Real Madrid del 5 de noviembre. Eso sí, los espectáculos no acaban aquí. Para el sábado 11 de noviembre está previsto el show de 'Ojete Calor', una actuación que, por los antecedentes, es muy probable que empiece a montarse el escenario y todo lo necesario el viernes 10 de noviembre o incluso antes. Conociendo también la forma de trabajar del club rojinegro, lo más seguro es que el equipo se traslade desde el inicio de la semana al Estadio de la Juventud para así mantener una rutina de entrenamientos lo más estable posible. Ese fin de semana, el Covirán Granada jugará en Gran Canaria.

De regreso a tierras granadinas y con el partido ante el MoraBanc Andorra en el horizonte, si nada lo impide, los de Pablo Pin podrán preparar el encuentro de la Jornada 10 de la ACB en el Palacio de Deportes, aunque no deberán acomodarse demasiado. El 25 de noviembre, la música volverá al pabellón del Zaidín con el concierto de Vanessa Martín el 25 de noviembre. Una vez más, el Covirán estará de viaje ese fin de semana por su visita al Obradoiro, pero si los preparativos para el concierto se demoran como viene siendo habitual, se suma otra semana más de entrenos en el Estadio de la Juventud.

El remate final llegará en la semana del 11 al 17 de diciembre, días en los que los granadinos no cuentan ni con un atisbo de esperanza de poder usar sus instalaciones pues el Circo del Sol llegará al Palacio desde el día 13 al 17 de diciembre. En esa semana, el Covirán deberá preparar el derbi andaluz ante Unicaja, una vez más, lejos de su pista habitual.

La cuestión no es si Granada alberga más o menos eventos. Los espectáculos y conciertos siempre serán bienvenidos en la ciudad por el reporte económico que conllevan. El problema es que los perjudicados siempre son los mismos. Las instalaciones del Estadio de la Juventud son adecuadas, de eso no cabe duda. Siempre serán mejores que el Veleta, pero no es el Palacio. Los rojinegros se ven "castigados" una temporada más a dar bandazos de un lado para el otro. Pero claro, después, todos querrán que el equipo gane partidos y permanezca en la ACB, pero mientras tanto que el conjunto rojinegro se busque sus habichuelas como pueda.