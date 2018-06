Una delantera seca

Joselu Moreno llegó al Granada CF como uno de los fichajes insignia del nuevo proyecto de Jiang Lizhang, cuyo objetivo era el retorno a Primera División por la vía rápida. Sus 23 tantos en la pasada campaña, que le permitieron ser el máximo artillero de La Liga 1|2|3 con el Lugo, le convirtieron en uno de los jugadores que más ilusión despertó en la hinchada nazarí. Sin embargo, el delantero onubense ha cerrado la temporada con solo nueve tantos en su cuenta goleadora, cifras que, en cambio, le han permitido ser el segundo máximo goleador del equipo.

Solo Darwin Machís ha logrado mejorar los registros del delantero onubense, que no tuvo un buen comienzo de temporada, al igual que el equipo. Alcanzó la décima jornada con solo dos goles anotados y la titularidad perdida, aunque la lesión de Adrián Ramos le devolvió al ‘once’. Sin embargo, un buen tramo final de la primera vuelta le hizo alcanzar los nueve tantos al finalizar el año.

Ahí terminó la aportación goleadora de Joselu. La sequía del delantero onubense, que ha terminado la segunda vuelta sin anotar un solo tanto, le relegó al banquillo de manera definitiva, de donde ha partido en 15 de los últimos 21 encuentros.

Pero la sequía de Joselu no ha sido la única que ha experimentado el Granada CF esta temporada. Sus compañeros en la delantera, Adrián Ramos y Rey Manaj, han registrado, incluso, peores cifras que las firmadas por el delantero onubense.

El colombiano, que seguirá la próxima temporada según su representante, ha cerrado su segunda campaña en el cuadro nazarí con las mismas cifras que en su primer curso, si bien en el primero disputó solo la mitad de la temporada. El cafetero, que ha jugado 26 encuentros -12 más que la pasada temporada-, ha marcado cuatro goles, repartidos en solo tres partidos -ante el Zaragoza, ante el Alcorcón y ante Huesca, todos en la segunda vuelta-.

Sin embargo, ninguno de los tres entrenadores que han pasado por el banquillo nazarí a lo largo de la temporada han dudado a la hora de elegir entre él y Joselu. Ramos ha sido titular siempre que su físico se lo ha permitido, pues las lesiones le han acompañado desde antes, incluso, del comienzo de la temporada.

El caso del delantero albanés, que se ha pronunciado en redes sociales afirmando que “la experiencia no fue tan positiva como me esperaba”, encierra datos aún más pobres. Manaj solo ha marcado un gol en toda la temporada, el tercero del conjunto nazarí en casa del Numancia, y solo ha jugado tres encuentros en condición de titular.

Tanto silenzio in questi mesi, l’esperienza non è stata positiva come speravo però mi ha aiutato a crescere, ora vacanza e poi si torna a casa e si ricomincia da dove amo stare

— Rey Manaj (@ReyManaj97) 4 de junio de 2018