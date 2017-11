Solidaridad granadina 2.0

Son las cinco de la tarde. En el Carrefour de la carretera de Armilla se escuchan voces que hacen pensar en la implantación de un mercadillo. Se parece, pero en realidad no lo es. Aquí no se paga, no hay ofertas, ni descuentos. Aquí se dona lo que les sobra a unos para que lo aprovechen otros a los que les falta.

‘Te lo dono Granada‘ es un grupo de Facebook en el que unos regalan lo que ya no necesitan y otros piden lo que les urge. Esta comunidad digital cuenta con más de 3.500 miembros en Granada y tiene seis administradoras/moderadoras, aunque hay mucha más gente involucrada en ayudar de forma altruista. “Esto es gente necesitada que ayuda a otra gente necesitada, la pescadilla que se muerde la cola. Hoy por ejemplo he traído en mi coche cuatro sacos de basura grandes: al lado de mi hijo había dos bolsas, otra en el asiento de delante y el maletero lleno”, nos cuenta María Pilar mientras saca y mete bolsas de su vehículo, a la vez que vocifera el nombre de las personas a las que se les ha asignado los artículos de hoy.

Son personas que ocupan muchas horas de su semana a ayudar a los demás. Sacrifican el tiempo con sus hijos, su familia y sus quehaceres sólo porque otros tengan lo que necesitan. “Yo entré en el grupo porque me empezaron a ayudar con potitos y pañales para mi hijo. Me divorcié, me vine aquí y empezaron a ayudarme. Hoy hay unas treinta personas, pero no es de las quedadas más numerosas”, nos comenta María Pilar a la vez que le limpia las manos a su hijo y de reojo controla lo que se está donando, no para.

Quedada de ‘Te lo dono Granada’ en Carrefour, aunque hay más numerosas | Foto: J.L.M.

No es gente a la que les sobra la comida, que llegan a final de mes o que pueden permitirse salir a comer un fin de semana a un restaurante. “Hay asociaciones que dan tanta cantidad de comida que no tienen tiempo material para gastarla, entonces, prefieren que otra gente se beneficie de estos alimentos y a través de nosotros lo dona”.

Cualquier ayuda tiene que ser canalizada a través del grupo de Facebook ‘Te lo dono Granada’, para poder controlar quién ha recibido ya y quién necesita más. Las entregas son en la antes citada gran superficie que hay antes de llegar a Armilla, los jueves en Atarfe y en el Alcampo de la zona norte, que se hace cada quince días. “Hay gente que se desplaza hasta la Alpujarra para entregar cosas, otros vienen una vez al mes y se lo vamos guardando. También traemos cosas no asignadas y se ponen ahí para que se lo lleve el que lo necesite”, asegura Paqui Reina, quien advierte que aquí no se viene sólo a ayudar, también se hacen amigos con el tiempo.

Los coches de las administradoras repletos de ropa y objetos para donar | Foto: J.L.M.

Son ONG`S andantes. Las mujeres que llevan este grupo dentro de la red se han convertido en un referente social para los que no tienen tanta suerte en la vida. “Acude a nosotras gente directamente a través de Facebook porque le da vergüenza pedir en público. Nos hemos encontrado casos extremos. Entonces, somos nosotras las que nos movilizamos: pedimos, recogemos y se lo entregamos a esa persona”, nos dice Paqui, que reconoce que muchas veces ellas cubren los problemas que los servicios sociales dejan desangelados.

Ponen su tiempo, su dinero, su vehículo, su gasolina e incluso hacen compras de alimentos para repartir. Sus casas parecen almacenes llenos de bolsas. Lo que sobra o no se asigna lo tienen que volver a cargar en sus maleteros. Pero, no se cabrean, después de todo se marchan del punto de quedada con una sonrisa de oreja a oreja. Imaginamos que ese es el sentimiento de ser mejor persona por haber ayudado a los demás.