Santa Fe alza el telón de su XXII edición del Festival de Teatro de Humor, la más musical de su historia

El telón del Teatro José Rodríguez Tabasco se alza este viernes para inaugurar la XXIII edición del Festival Internacional de Teatro de Humor, que este año vivirá su versión más musical y estará dedicada al que fuera su padre, Alfonso Alcalá.

El ciclo rendirá tributo al que fuese durante años su director, en torno al que se rendirá un sentido homenaje hasta el próximo 22 de octubre, fecha tras la que habrán pasado por las tablas santaferinas ocho compañías de alto nivel dispuestas a hacer reír a los asistentes.

Comedia, música a capella y clásica, gastronomía, humor negro y circo contemporáneo se mezclan en la programación de este año en el que además confluirán el caos, la realidad y la locura que ofrecerán los espectáculos de gran variedad.

Lejos de supersticiones, la cita arranca este viernes 13 con Teatro en Vilo. Su obra es una divertida comedia sobre cómo una vida perfecta puede convertirse en un infierno de la forma más inesperada.

La rutina de su protagonista, Anabel, es una maquinaria teatral de alta precisión cuyo funcionamiento se va a ver bruscamente interrumpido por un trágico destino. En 60 minutos, los asistentes serán testigos de cómo, en sólo seis días, pierde progresivamente el control de su vida hasta nadar en un absoluto y absurdo caos.

En definitiva se trata de una irreverente y original comedia inspirada en el estallido de la burbuja de seguridad y bienestar que nos había amparado hasta hace poco.

El ciclo continúa el sábado con Mía Lam, que llega a Santa Fe su primer espectáculo teatral, llamado ‘Reinvention Tour’ y que está dirigido por el malagueño Alberto Cortés. Se trata de una mezcla explosiva de Jazz, Swing, Madonna, Copla, Mambo, coreografía, humor y crítica.

Como colofón al primer fin de semana de Festival, Yllana y Primital Bros se unen para sorprender con ‘The primitals’, una divertida comedia musical a capella. Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro reclaman el escenario, dispuestos a conquistar al público –a carcajadas o a machetazos–, pero siempre rebosando música de mil géneros.

El Festival llegará al miércoles 18 con el espectáculo ‘Hambre’ de La Líquida. Una divertida y sorprendente propuesta multidisciplinar de teatro, música y gastronomía por las necesidades más primitivas del ser humano. Ya el viernes 20, la compañía Club Caníbal pondrá sobre las tablas del José Rodríguez Tabasco ‘Desde aquí veo sucia la plaza’, la primera obra de una trilogía en la que se muestra la realidad a través de un espejo coctelera compuesto por humor negro, neorrealismo con tintes de lo absurdo y surrealista para hablar de este país.

La recta final del ciclo traerá el sábado 21, la obra de la compañía Do Chapitô que, después de Edipo, se atreve con otro título complejo (que no complicado) dentro de la tragedia griega ‘Electra’. En la Atenas del Rey Agamenón se convoca una guerra para liberar a la bella Helena de las garras de su secuestrador.

El punto y final a este certamen lo pondrá Nueveuno con su ‘Sinergia’. Un espectáculo de circo contemporáneo que combina técnicas de malabares, manipulación de objetos, verticales y danza, coreografiadas con gran plasticidad geométrica y sensibilidad armónica a lo largo de toda una hora de espectáculo.

La compañía Lapso Producciones acercará a los escolares de Santa Fe, el martes 17, su obra ‘Clásicos Excéntricos’, que aborda la música clásica desde un punto de vista poco usual, interpretando las piezas con diferentes instrumentos insólitos y actitudes poco convencionales. Un concierto que acerca este género a todos los públicos, sin complejos ni miedos, rompiendo la barrera de lo formal.

Como cada año, tras las obras, la oferta continúa con las ‘Noches Golfas’ en el Pub Alexis Viernes. Este año, actuarán Jhonny Moon & The Selenites, Salsa Namá, Tres Cuatreros y The New Band.

Cabe recordar que el Festival volverá a ofertar un servicio de guardería gratuito durante la duración de todas las funciones previa reserva.

La XXIII edición del Festival Internacional de Teatro de Humor de Santa Fe está organizada por Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Santa Fe.